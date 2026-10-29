Logodnica lui Daniel Bîrligea, reacție instant după dubla de senzație din Serie A! Ce a postat pe Instagram

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Și nu a marcat doar o dată, ci a semnat chiar o dublă. Asta în condițiile în care a trecut recent printr-o accidentare, iar acum a fost din nou doar rezervă, fiind introdus pe teren în repriza a doua. S-a întâmplat în meciul jucat de Frosinone joi seară pe teren propriu contra celor de la Lecce.

Daniel Bîrligea, dublă de senzație în Serie A

Partida a contat pentru etapa cu numărul 9 din acest sezon de Serie A. Frosinone a câștigat într-o manieră mai mult decât clară, scor 5-1, iar fostul atacant de la FCSB a fost introdus pe teren în minutul 70 în locul rivalului său pe post, Raimondo, cel care de asemenea reușise să înscrie anterior în acest meci.

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În minutul 72, Daniel Bîrligea a marcat primul gol, faza fiind inițial analizată de VAR pentru un posibil offside la pasatorul decisiv Schmid. Iar în prelungiri, internaționalul român a punctat din nou, de această dată din pasa lui Kvernadze. Așadar, au fost primele două goluri înscrise de Daniel Bîrligea în Italia de la transferul la Frosinone.

Ce a postat Antonia Salanță, logodnica lui Daniel Bîrligea, pe Instagram după cele două goluri

Iar , nu avea cum să nu marcheze acest moment fără îndoială cu totul deosebit. La foarte scurt timp după cel de-al doilea gol, ea a postat pe Instagram, la secțiunea Instastory. Mai exact, alături de o fotografie cu partenerul său în timp ce se bucura, ea a scris mesajul: „Atât de mândră de tine”.