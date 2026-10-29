Sport

Logodnica lui Daniel Bîrligea, reacție instant după dubla de senzație din Serie A! Ce a postat pe Instagram

Catalin Oprea
29.10.2026 | 21:49
Logodnica lui Daniel Birligea reactie instant dupa dubla de senzatie din Serie A Ce a postat pe Instagram
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Logodnica lui Daniel Bîrligea, reacție instant după dubla de senzație din Serie A. Foto: Profimedia
Daniel Bîrligea, dublă de senzație în Serie A după ce a intrat pe teren în repriza a doua! Logodnica sa, Antonia Salanță, reacție-fulger pe rețelele de socializare
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a reușit în sfârșit să spargă gheață în Serie A. Și nu a marcat doar o dată, ci a semnat chiar o dublă. Asta în condițiile în care a trecut recent printr-o accidentare, iar acum a fost din nou doar rezervă, fiind introdus pe teren în repriza a doua. S-a întâmplat în meciul jucat de Frosinone joi seară pe teren propriu contra celor de la Lecce.

Daniel Bîrligea, dublă de senzație în Serie A

Partida a contat pentru etapa cu numărul 9 din acest sezon de Serie A. Frosinone a câștigat într-o manieră mai mult decât clară, scor 5-1, iar fostul atacant de la FCSB a fost introdus pe teren în minutul 70 în locul rivalului său pe post, Raimondo, cel care de asemenea reușise să înscrie anterior în acest meci.

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În minutul 72, Daniel Bîrligea a marcat primul gol, faza fiind inițial analizată de VAR pentru un posibil offside la pasatorul decisiv Schmid. Iar în prelungiri, internaționalul român a punctat din nou, de această dată din pasa lui Kvernadze. Așadar, au fost primele două goluri înscrise de Daniel Bîrligea în Italia de la transferul la Frosinone.

Ce a postat Antonia Salanță, logodnica lui Daniel Bîrligea, pe Instagram după cele două goluri

Iar logodnica sa, Antonia Salanță, nu avea cum să nu marcheze acest moment fără îndoială cu totul deosebit. La foarte scurt timp după cel de-al doilea gol, ea a postat pe Instagram, la secțiunea Instastory. Mai exact, alături de o fotografie cu partenerul său în timp ce se bucura, ea a scris mesajul: „Atât de mândră de tine”. 

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Postare logodnică Daniel Bîrligea
Postarea de pe Instagram a Antoniei Salanță
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