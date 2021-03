Logodnicul Elenei Marin, de la Survivor România 2021, s-a dezlănțuit în cuibușorul lor de nebunii. Scene uimitoare acasă la dansatoare

Elena Marin a fost desemnată preferata publicului, duminică, la Survivor România, după ce a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor. Concurenta din echipa Faimoșilor nu și-a putut ascunde uimirea în momentul în care și-a auzit numele și același lucru s-a întâmplat și la ea acasă, acolo unde logodnicul dansatoarei, Andrei, s-a dezlănțuit între pereții cuibușorului lor de nebunii.

Dansatoarea Elena Marin nu a fost singura surprinsă să afle că a fost votată favorita publicului, duminică, în reality show-ul Survivor România 2021. Logodnicul ei, Andrei, a stat lipit de micul ecran și, în momentul în care a auzit numele Elenei Marin anunțat de prezentatorul Daniel Pavel, mărturisește că s-a comportat ca în tribunele unui meci de fotbal.

“În momentul în care am auzit că favorita publicului este Elena Marin, am reacționat cu un strigăt de bucurie, dar și de eliberare. Știu că, în modestia ei, Elena nu se aștepta să iasă favorită. Mă bucur enorm pentru ea, a câștigat publicul prin dăruirea și prin performanțele ei, exact cum l-a câștigat și până să meargă la Survivor. Am știut mereu că merită mai mult, iar aseară am simțit o eliberare în sensul asta”, a declarat, în exclusivitate, pentru FANATIK, Andrei, logodnicul Elenei Marin.

Logodnicul Elenei Marin spune, însă, că nominalizarea făcută de Faimoasă – care l-a desemnat pe Zanni pentru eliminarea din competiție – nu l-a surprins și speră ca partenera lui să gestioneze cu diplomație războiul pe care colegul său de echipă i l-a declarat.

“I-aș spune să nu se teamă de ce va urma, pentru că are susținerea publicului, care este cea mai importantă. O felicit pentru nominalizarea pe care a făcut-o. Elena a plecat în Dominicană cu gândul la sport și supraviețuire, nimic mai mult. Nu s-a gândit la strategii sau jocuri de putere. Sunt convins că Elena nu are o strategie și și-ar dori să nu existe conflicte pe niciuna dintre insule”, ne-a dezvăluit Andrei.

Mesajul Elenei Marin după ce a fost desemnată favorita telespectatorilor

În lipsa lui Jador, Elena Marin a devenit, pentru prima dată, favorita publicului la Survivor România, spre surprinderea tuturor concurenților, dar mai ales a ei.

“Nu mă așteptam, sunt plină de emoții, mulțumesc publicului, eram ultima persoană la care mă așteptam. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere și că m-ați votat, vă iubesc. Nu știu ce să zic.

Recunoștință simt, mulțumire și o mare povară, pentru că oricât de tare mă bucur, știu sigur că din păcate este umbrită de faptul că va trebui să fac o nominalizare. Este cea mai grea postură în care m-aș fi putut afla Mi-au transpirat palmele. Motivul pentru care o voi face va fi din punct de vedere social. Mi s-a declarat război și, până acum nu am vrut să răspund cu aceeași monedă, pentru că am considerat că la răutate nu e bine să răspunzi cu răutate. Știu că pe oricine aș nominaliza o să-mi pun echipa în cap, dar am fost acuzată că nu sunt asumată deloc.

Pentru că s-a făcut o strategie împotriva mea și nu mi s-a părut corect, pentru că sunt înțepată de fiecare dată când are ocazia și pentru că vreau să fiu asumată și să nu mai dau dovadă de lașitate, pentru că am fost foarte rănită, persoana pe care o nominalizez este Zanni”, a spus Elena Marin, duminică la Survivor România.

Zanni i-a declarat război Elenei Marin, după ce l-a desemnat pentru eliminare, la Survivor România 2021

Așa cum era de așteptat, reacția lui Zanni nu a întârziat, iar colegul de echipă, cu care Elena Marin a fost într-un continuu scandal, i-a declarat război.

“Am zis să fim o echipă, dar să nu mai facă voturi neasumate sau vot nul. Asumați-mă că e social sau sportiv. Elena nu a votat nici sportiv cu echipa, dar nici social să o apere pe Andreea. Pusesem stop războiului. Simt săgețile, e o căldură în sufletul meu, e prima oară când sunt la nominalizare și mă gândesc că poate să-mi pună capăt oricine, oricând, oricum.

Râd, dar nu e râsul meu. Se întâmplă și dacă rămân, este oficializat războiul, dar nu mai e război ca acum, e război cu greutăți mari. Dacă va ieși oricine altcinea, atunci s-a dat clopotul de război, mă sui pe cai și mă duc spre ea”, a replicat Zanni.