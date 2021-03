Logodnicul Elenei Marin de la Survivor România, mesaj pentru Faimoși: „S-a format un grup meschin”

Logodnicul Elenei Marin de la „Survivor România” a comentat anumite aspecte legate de echipa din care face parte partenera lui. Unii dintre colegi o vor eliminată din competiție pe dansatoarea Andreei Bălan.

Bărbatul a precizat că decizia unora dintre Faimoși de a o nominaliza pentru eliminre pe tânără nu este deloc una care să fie în avantajul lor. Deși își dorește ca femeia pe care o iubește să revină acasă, Andrei o susține în continuare în lupta pentru marele premiu.

Andrei a vorbit despre atitudinea pe care o au colegii față de ea în cadrul competiției și dorința lor ca Elena să plece din competiție. Acesta consideră că s-a format „un grup meschin” în echipa logocnicei sale.

Logodnicul Elenei Marin de la Survivor România, mesaj

În opinia lui Andrei, unii Faimoși vor să-i distrugă Elenei imaginea și de aceea aduc acuzații dure la adresa ei. Acesta susține că iubita lui vrea să fie cea mai bună și de aceea are foarte mult de suferit în colectivul Faimoșilor.

„Din păcate, am ajuns să trăim vremuri în care răutatea condamnă sensibilitatea și o etichetează ca falsitate. Și, culmea, răutatea câștigă și mai mulți adepți, după cum vedem pe insulă. O spun fără perdea, s-a format un grup meschin pe insula Faimoșilor, lipsit de scrupule, în scop egoist. Este un grup format din porniri egoiste, iar momentul în care se vor atacă și între ei e iminent. Dar e treaba lor, pe mine mă interesează exclusiv binele Elenei.

Și vă spun sincer, uneori îmi pare rău că Elena vrea să fie atât de bună, pentru că lucrul asta îi aduce de suferit. Privind obiectiv, atunci când au avut ocazia, Faimoșii trebuiau să îl elimine pe Sebi, pentru a reduce puterea grupului cu ‘creiere cenușii’ (așa cum s-a exprimat Moroșanu), însă, repet, de pe canapea e ușor de comentat.

Nu vreau să comentez spusele unui om care își face nevoile lângă colegi și care, din câte vedem, nu știe ce înseamnă respectul.

Dar va pot spune doar atât: Elena este o fire extrem de sensibilă, un suflet de copil și un suflet lipsit de răutate. Elena nu poate plânge la comandă, din păcate. Concurenții care au ieșit au și confirmat firea ei.

Am observat că sunt tot felul de acuze la adresa ei, menite să îi strice imaginea sau să o lovească unde o doare mai tare. Îi transmit forță și toată dragostea de care are nevoie și am încredere deplină în ea”, a declarat Andrei pentru WOWbiz.ro.

Andrei vrea ca logodnica lui să se întoarcă acasă

Deși o susține în tot eea ce face și speră că va lupta până a final, Andrei a recunoscut că, pe de o parte, vrea ca Elena să revină în România, pentru că îi este foarte dor de ea după două luni în care nu a văzut-o și nici nu a comunicat cu ea.

„Nominalizarea ei am primit-o cu mirare, dar va dezvălui că și cu o doză de bucurie. Pentru că visez la momentul în care se va întoarce. Totuși, știu că își dorește să lupte până la capăt, așa că o susțin și încerc să îmi stăpânesc dorul deși îmi este extrem de greu.

Cel mai rău îmi pare că nu au câștigat proba de comunicare, pentru că știu cât ar fi însemnat pentru ea să audă mesajul meu, mai ales într-un moment atât de delicat. Elena nu și-a dorit niciodată o luptă cu cineva, nici pe insula, nici în viață de zi cu zi, pentru că așa e felul ei, e cea mai pacifistă persoană pe care o cunosc. Totuși, dacă lupta e inevitabilă, sper să iasă învingătoare bunătatea și bunul simț”, a mai spus Andrei.

Elena Marin are certuri aprinse cu unii Faimoși

Conflictele cu colegii ei o afectează foarte mult pe Elena Marin, care nu vrea să plece acasă, dar nici nu mai suportă răutățile la care este supusă, mai ales de către Zanni. Dansatoarea nu poate accepta faptul că există remarci până și la adresa familiei ei.

„Sunt afectată, îndurerată, mă simt pusă la zid, atât eu cât și familia mea și nu numai. Îmi este greu, exact așa cum am zis. Nu m-am cerut acasă, nu mă cer acasă, dar asta nu înseamnă că nu mă afectează, că nu îmi este greu.

Mă simt singură, nedreptățită și cred că orice conflict și lucru pe care vrem să îl spunem ar trebui spus frumos, nu să ne înjurăm de familie, de mamă, de oameni care au trecut în neființă pentru că nu e normal și nu e uman. Cu Zanni am avut discuția aprinsa”, a declarat Elena în cadrul reality show-ului.

Zanni a explicat că nu-și poate schimba atitudinea și că acesta este felul său de a fi, justificându-și reacțiile prin prisma acestui fapt.

„La început am spus că sunt sălbatic și să mă distrez, nu mă așteptam să ajung să fiu atât de sălbatic. E legea junglei. Dar nu o să accept să fiu mâncat de niște persoane care au un chip mai digerabil decât al meu, au o atitudine mai convingătoare pentru că eu am un stil mai controversat.

Nu eram sută la sută conștient în ce mă bag. Îmi cer scuze pentru tot ce am spus și ce am făcut în această emisiune, îmi cer scuze pentru reacțiile pe care le voi avea. Știu că atitudinea mea nu este acceptată așa ușor. Mă lupt cu oricine până la disperare”, a explicat Zanni.