Logodnicul Elenei Marin, Andrei, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre ce se întâmplă la Survivor și îi face praf pe Faimoșii Zanni și Sebastian.

Deranjat că, de luni întregi, Elena Marin este atacată în fiecare moment de unii dintre colegii ei din echipa Faimoșilor de la Survivor, logodnicul dansatoarei a dat cărțile pe față și i-a făcut praf pe cei pe care îi vede vinovați pentru situație: Zanni și Sebastian.

Logodnicul Elenei Marin despre Zanni și Sebastian: ”Șmecherii de 2 lei”

Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK despre ce se petrece la Survivor și cum vede el reacțiile necontrolate adeseori ale colegilor concurentei.

”Au trecut mai bine de patru luni de când Elena luptă pentru supraviețuire în jungla din Republica Dominicană și, deși mă așteptam la un parcurs bun și lung din partea ei, recunosc că îmi stârnește admirația din ce în ce mai tare. Condițiile de acolo sunt mult mai grele pentru femei, lucru confirmat de mai mulți concurenți care au părăsit insula, iar faptul că Elena este singura femeie care rezistă de la început nu este deloc întâmplător. Accidentarea asta îi da bătăi de cap, dar sunt sigur că își va reveni, pentru că este o luptătoare”, spune Andrei, logodnicul Elenei Marin.

Iar când vine vorba de atacurile la care este supusă Elena Marin din partea colegilor de echipă, Andrei, logodnicul Faimoasei, este cât se poate de acid.

”Sunt convins că Elena a îndurat mai mult ca oricare alt concurent, a spus-o chiar și Jador. Pe lângă problemele mari de sănătate, a trebuit să îndure, în permanență, jignirile și șmecheriile de 2 lei ale unor `bărbați` din echipa ei. Și folosesc ghilimele pentru că am observat că acești doi băieți, Zanni și Sebastian, ridică tonul doar cu femeile din jurul lor, pe ceilalți colegi atacându-i și jignindu-i doar în testimoniale, atunci când, evident, nu sunt auziți de aceștia”, a explicat Andrei, pentru FANATIK.

”Acțiuni de joasă speță”

Mai mult decât atât, explică logodnicul Faimoasei, reacțiile pe care Elena Marin le are, dar și alți coechipieri ai acesteia, îl fac doar să fie bucuros că ea dovedește că rezistă în ciuda necazurilor pe care Zanni și Sebastian vor să i le provoace.

”Într-o vreme în care jignirile devin o normalitate nu pot decât să o felicit pe Elena pentru comportamentul ei, pentru faptul că nu răspunde cu aceeași monedă și nu se pretează la astfel de acțiuni de joasă speță”, ne-a mai spus Andrei, logodnicul Elenei Marin.

Mai mult, a observat Andrei, și cei care îi iau apărarea Elenei Marin, în tabăra Faimoșilor, sunt puși la zid de Zanni și de Sebastian. ”De curând, Irisha a fost taxată și jignită doar pentru că a îndrăznit să fie empatică față de Elena. Deși se folosesc cenzuri, l-am putut auzi pe Zanni folosind cuvinte obscene la adresa Irishei”, a mai spus logodnicul Faimoasei Elena Marin.

Logodnicul Elenei Marin: ”Survivor mi-a scos peri albi”

Andrei, logodnicul Elenei Marin, a recunoscut că, de-a lungul celor aproape 5 luni de competiție, a ”îmbătrânit” din cauza momentelor în care viitoarea ei soție a fost nedreptățită de, culmea, colegii ei de echipă.

”Sunt foarte atent la fiecare detaliu, sunt foarte implicat și pot să spun că Survivor mi-a scos peri albi, la propriu, pentru că e cumplit să îmi văd viitoarea soție îndurând nedreptate după nedreptate și să nu pot face nimic pentru a o proteja”, a spus, pentru FANATIK, Andrei, logodnicul concurentei de la Survivor.

Sebastian, ”asistentul personal” al lui Zanni?

Andrei, logodnicul Elenei Marin, nu s-a ferit să îl ironizeze pe Sebastian care, în fiecare emisiune, preia discursul lui Zanni și îi atacă pe cei care îi sunt antipatici acestuia. ”Glumind un pic, mă bucur că, în cadrul emisiunii Survivor România, Sebastian și-a găsit vocația. Este un asistent personal excepțional. Preia și distribuie fiecare idee, duce mai departe sarcinile trasate, își laudă superiorul cu regularitate, are toate calitățile necesare postului de asistent personal. Dacă uităm perioada în care se dădea pe lângă Jador și pe lângă Elena, putem spune că este chiar și loial. Dar n-aș vrea să exagerăm”, a mai spus, pentru FANATIK, Andrei, logodnicul Elenei Marin.

Zanni, scădere în coeficienții de eficacitate de la Survivor

Cu toate că în ultimele emisiuni a sugerat în nenumărate rânduri că Faimosul Culiță Sterp nu este un concurent puternic și că, de fapt, doar el, Cosmin și Sebastian fac ”treabă” la Survivor România 2021, clasamentul coeficienților de eficacitate îl contrazice flagrant pe Zanni. Astfel, conform clasamentului care poate fi consultat AICI, de la Faimoși, pe primul loc ca eficiență este Ștefan, cu 65,4% din jocuri câștigate, urmat de Culiță Sterp, cu 57,4%, Zanni ocupând abia locul al treilea, cu 56.9%, iar Elena Marin, accidentată deja de câteva jocuri, ocupă locul al patrulea, cu 56%.

Zanni încearcă să o elimine pe Elena Marin

De-a lungul timpului, certurile dintre Zanni și Elena Marin au fost numeroase, iar Faimosul a încercat, în repetate rânduri, să o elimine pe concurenta care rezistă încă de la începutul competiției.

”Am luat în calcul câteva variante asumate de noi ca echipă, am vorbit ce am vota. Eu le-am spus că pentru echipa noastră e bine să votăm strategic, social nu mai votăm demult. Să îi protejăm pe cei care își rup picioarele pe traseu și să îi dăm afară pe ăia care sunt mai susținuți de cei de acasă. Să lăsăm votul ăsta pe spatele cuiva care l-ar putea duce, nu cineva care ar cădea. Era mai ușor dacă era Moroșanu, care s-a accidentat. Am ajuns la un singur rezultat, o să votez pe cineva care a fost favorit în echipa noastră. Nominalizarea mea e Elena”, a declarat Zanni, la un Consiliul de Eliminare de la Survivor.