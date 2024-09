Lolrelai, declarații exclusive după ce stomatologul care a abuzat-o a fost condamnat la 10 ani de închisoare: „Am fost blamată, umilită”

Veste uriașă pentru Lolrelai! Stomatologul care a adormit-o și a profitat de ea în urmă cu câțiva ani și-a aflat ieri, 18 septembrie, sentința: 10 ani de închisoare. Chiar dacă soluția dată de instanță nu este definitivă, Ștefania Costache susține că se bucură că s-a făcut dreptate și speră ca hotărârea să rămână așa.

Lolrelai, declarații exclusive după ce violatorul-stomatolog a fost condamnat

a reacționat, în exclusivitate pentru FANATIK la decizia judecătorilor. Lolrelai ne-a spus, printre altele, de ce lumea nu a crezut în ea atunci când povestea nefericită prin care a trecut la iveală. Ne-a zis și care a fost marele ei ”noroc”. Din păcate, a fost nevoie să apară mai multe victime ale stomatologului-violator ca să i se facă și ei dreptate.

„Real, părea un scenariu de film să te duci la dentist, într-o policlinică mare, să te adoarmă și să te ia acasă, să te agreseze. Părea că vreau să inventez o poveste ca să am parte de publicitate. Așa a interpretat foarte multă lume. Eu eram deja cunoscută și o imagine mult mai bună decât asta de ”violată”. Eram fata sexy de la iUmor cu care voiau destul de multe companii să colaboreze. Cu fata-violata nu voia nimeni să colaboreze. Dar oamenii, când cineva li se pare exagerat, vor tinde să aleagă să nu creadă victima”, a declarat Lolrelai, în exclusivitate pentru FANATIK.

, care a trecut de ceva timp și pe marile ecrane, fiind o actriță tot mai căutată de cineaștii români, a fost întrebată și cum a reușit să depășească acel episod neplăcut. Vedeta ne-a zis că nu știe dacă a reușit cu adevărat. Ce știe este că nu are amintiri legate de ce i s-a întâmplat. Asta o face să fie un pic mai centrată, să nu îi afecteze cu totul viața socială.

„M-am simțit a nimănui”

„Nu știu dacă am reușit să depășesc episodul, pentru că în primul rând, cel mai important e că nu am amintiri. Eu chiar dacă sunt afectată la nivel subconștient. Nu conștientizez cât de grav a fost totul. Nu îmi afectează viața socială. Da, au fost îngrozitor de multe momente groaznice în acești patru ani. Ani în care am fost blamată, în care am fost umilită. M-am simțit a nimănui. M-am simțit nesusținută, atât de către autorități cât și de opinia publică”, ne-a mai zis Lolrelai.

Ștefania mai spune că nu știe dacă individul ar fi fost condamnat dacă nu apăreau și alte victime care s-au plâns de modul în care opera stomatologul.

„E un noroc că a făcut rău și altor femei, e un paradox…”

„Am spus și la Capatos că e un noroc între ghilimele că a făcut rău și altor femei, e un paradox… Nu știu dacă ar fi fost același rezultat dacă doar mie mi-ar fi făcut rău. Faptul că au ieșit multe femei să identifice personajul căruia nu i-au dat numele cred că a atârnat destul de mult în instanță”, ne-a relatat Lolrelai.

a mai mărturisit că a luat contact cu victimele după ce au început să apară mai multe persoane care l-au acuzat pe stomatolog de agresiune sexuală. Cu una dintre ele, Ștefania s-a văzut chiar în instanță.

Lolrelai a fost aproape de celelalte victime ale stomatologului: „Nu aveam cum să le ignor”

„Da, am luat contact cu victimele, cu una dintre ele m-am văzut și în instanță, a depus mărturie. Fata de 19 ani care a fost înaintea mea abuzată, cu 6 luni înaintea mea, dar polițiștii n-au crezut-o. Din momentul în care ele m-au contactat, eu le-am răspuns. Nu aveam cum să le ignor când au trecut printr-o suferință asemănătoare mie”, a adăugat Ștefania, pentru FANATIK.

În final, Lolrelai le încurajează pe femei să aibă încredere că li se va face dreptate, chiar dacă de multe ori sunt blamate și necrezute.

„Cât despre ce sfat le-aș oferi femeilor care se confruntă cu astfel de indivizi ar fi să nu se lase. Să se lupte să-și facă dreptate, oricât de greu sau imposibil li s-ar părea. Ele sunt importante. Ele trebuie să plece de la premiza că nimeni nu are dreptul să le facă rău și să treacă nepedepsit în urma acțiunilor sale”, a încheiat Lolrelai.