Lolrelai, dezvăluiri despre prietenia cu Codin Maticiuc și viața amoroasă: „Pe plan sentimental sunt o epavă”

Lolrelai a făcut dezvăluiri despre prietenia cu Codin Maticiuc, în al cărui film, „Cursa”, este una dintre actrițe, în exclusivitate pentru FANATIK!

Lolrelai, femeia de dincolo de aparițiile sexy. Totul despre cum s-a născut prietenia cu Codin Maticiuc, în al cărui film, „Cursa”, joacă

În interviul pe care ni l-a acordat, vorbește despre cum l-a cunoscut pe Codin Maticiuc și de ce crede că e asemănătoare cu care cucerește box-office-urile cu proiectele sale.

ADVERTISEMENT

Lolrelai apare în două filme românești extrem de așteptate, „Mentorii” (produs de Untold Universe) și lui Maticiuc.

„L-am cunoscut pe Codin în mediul online”

Ai povestit recent, într-un interviu, când ai fost la ziua lui Codin, că ai fost acolo în calitate de actriță în film și de prietenă a lui Codin. Cum s-a născut prietenia ta cu Maticiuc?

ADVERTISEMENT

Lolrelai, despre Codin Maticiuc: – L-am cunoscut pe Codin mai întâi în mediul online, pe vremea când scra textele alea cu „Urâtele mă deprimă” și scria foarte bine, dar lumea îl critica. Eu, apreciindu-i stilul narativ, chiar îmi făcusem un tricou pe care scrisesem „Sunt genul care îl citește pe Maticiuc și îl și place”. Erau foarte mulți care îl citeau, cu blogul, dar erau mulți care nu recunoșteau că îl plac. Am pus acea poză cu mine și cu acel mesaj. Știu că a văzut-o și el și a repostat-o. Cam asta a fost interacțiunea, și și el îmi citea textele, că scriam și eu.

Apoi a avut campania pentru Fundeni, în numele fetiței de la camera 702, unde m-am implicat și eu. E mult de povestit! Pe scurt, ulterior a fost implicarea mea în campania lui și a lui Mihai Bendeac de la Fundeni. Eu, oferind ceva celor care cumpără tricouri, a trebuit să ia legătura cu mine să le spun să nu le mai dau în niciun caz poză, în cazul în care ei doar comandă și nu și achită. A fost prima oară când am discutat. Apoi ne-am întâlnit în diverse conjuncturi.

ADVERTISEMENT

Lolrelai, despre Codin Maticiuc: „Suntem asemănători și probabil că dacă și familia mea ar fi avut mai mulți bani am fi fost și mai asemănători”

Cum îl descrii pe omul Codin, dincolo de ce știm noi despre el de la tv sau prin prisma proiectelor profesionale?

– Codin cam e cel pe care îl vedeți atât la tv cât și pe Instagram. El nu joacă un rol în cea mai mare parte a aparițiilor lui. Mi se pare că suntem foarte asemănători din punctul ăsta de vedere. El a avut o imagine da bad boy, la un moment dat, deși nu cred că era, fiind un om tare bun. Eu încă am o imagine proastă, deși nu sunt un om rău și nu fac mai nimic din tot ce se speculează despre mine. De asta zic că suntem asemănători și probabil că dacă și familia mea ar fi avut mai mulți bani am fi fost și mai asemănători.

ADVERTISEMENT

Cine a fost mentorul Ștefaniei când avea 16 ani: „Era foarte inteligent și șarmant”

Apropo de „Mentorii”, care sunt sau au fost mentorii tăi?

– Am un singur om pe care l-am numit în viața mea mentor, și asta pentru că îmi plăcea cum sună la vremea aceea, când aveam vreo 16 ani. Un vecin, avocat, cu vreo zece ani mai mare decât mine s-a apucat să mă educe mai mult decât o făceau ai mei. Este primul om care mi-a pus un film alb-negru, muzică fără cuvinte, adică muzică clasică, care mi-a pus niște cărți în mână și era foarte inteligent și șarmant. M-a făcut să îmi doresc să devin așa. E vorba de vecinul meu avocat, Ovidiu Pop.

În ce cursă a vieții nu te-ai băga niciodată?

– Nu m-aș băga în nicio cursă în care aș risca să-mi pierd principiile și demnitatea. Niciodată, pentru nimic în lume!

„Eu prind afișul, prind trailerul, dar nu prind rolul!”

Ce relație ai tu cu mașinile? Conduci? Care e mașina ta preferată?

– Am o relație de prietenie cu mașinile. Odată cu prietenia cu Andi Popescu, am reușit să conduc toate mașinile. Am apucat să mă dau pe circuit la Adâncata, să fac liniuțe. Nu-mi plac drifturile, dar îmi plac mașinile. Ca mașină preferată… Nu m-am gândit vreodată, dar nu ceva extrem de scump, dar nici extrem de ieftin. Îmi place Mercedes, ca marcă. Da, conduc și n-am avut accident niciodată în peste 15 ani de permis.

Aparițiile tale sexy stârnesc de multe ori poate invidii sau ochi holbați. Te-ai simțit vreodată băgată în seamă doar pentru aspectul fizic? Cum depășești momentele astea de ”curiozitate” din partea interlocutorilor?

– Oho, de nenumărate ori! De obicei, ca să depășesc momentele astea, deschid gura și ei se prind că sunt și deșteaptă și acolo, cumva, lucrurile se separă. Wow, nu are doar țâțe, are și creier!

Chestia asta am pățit-o și din punct de vedere profesional. Aspectul meu fizic cumva m-a împiedicat în a-mi manifesta talentul artistic, dacă l-oi avea, pentru că foarte mulți dintre cei cu care am colaborat în seriale sau filme m-au luat pentru aspect. Mi-au dat roluri în care nu trebuia să joc, ci doar să arăt.

Și, deși îmi ofereau foarte puțin, și personajele nu aveau nume, eram băgată în trailerul filmului, pentru că arătam bine și eram deja un nume, în afișul filmului, pentru aceleași considerente. Asta deși se știe că în trailer apar cele mai importante momente și în afiș sunt personajele principale. Eee, eu prind afișul, prind trailerul, dar nu prind rolul!

Lolrelai spune că e o epavă pe plan sentimental: „Pețitori am, dar nu și care să mă intereseze”

Ce i-ar spune Ștefania de azi Ștefaniei din copilărie, încercând să-ți amintești ce dileme aveai când erai mică despre cum e să fii mare?

– Nu-mi amintesc ce dileme aveam când eram mică. Ce i-aș spune? Ceea ce știu cu certitudine. Indiferent cum par lucrurile, totul va fi bine.

Cum stai pe plan sentimental? Ai iubit? Pețitori? Cât de mult accent pui în acest moment pe dragoste?

– Pe plan sentimental sunt o epavă. Pețitori cred că am, dar nu și care să mă intereseze. Pun accent pe dragoste cât am pus toată viața mea, sunt un om care în momentul în care nu mai are parte de afecțiune și atenție se transformă. Atunci încerc să-mi iau afecțiunea de unde pot, cât pot, cum pot.