Lolrelai, informații noi din procesul cu stomatologul pe care-l acuză că a abuzat-o! La ce strategie a recurs medicul: „Îl face și mai vinovat”

Lolrelai, Ștefania Costache pe numele din buletin, a avut o nouă înfățișare în procesul cu medicul stomatolog care a agresat-o sexual în urmă cu câțiva ani. Celebra actriță a declarat, pentru FANATIK, că bărbatul care a fost deja condamnat, pe fond, pe 19 septembrie 2024, a avut o scuză în fața instanței la care ea și reprezentantul ei legal, avocatul Adrian Cuculis, se așteptau.

Lolrelai, un nou proces cu medicul care a agresat-o, după ce acesta a fost condamnat

Lolrelai este tâtâtă în continuare în proces de doctorul care a adormit-o și s-a folosit de corpul ei în urmă cu mai mulți ani. Reținem că bărbatul a fost condamnat la 10 ani de închisoare în prima instanță, în toamna anului trecut. Bărbatul a depus recurs la soluția dată atunci, iar acum a motivat că nu a putut să își găsească un avocat care să îl apere așa cum ar trebui.

ADVERTISEMENT

În opinia , nu este vorba despre altceva decât tragere de timp. Lolrelai este convinsă că individul condamnat deja la detenție va ajunge, până la urmă, în spatele gratiilor.

Următorul termen pe care vedeta îl are în această speță este 10 februarie 2025. a mai mărturisit, întrebată de FANATIK despre această nouă zi importantă în situația cu care se confruntă de ani buni, că s-a bucurat nespus de mult să vadă că sunt femei judecătoarele care se ocupă de caz.

ADVERTISEMENT

„A ales să tragă de timp să mai aibă câteva zile de libertate pe care nu le merită”

Nu pentru că ar ține cu ea din solidaritate feminină, ci pentru că are mai mare încredere să vorbească despre agresiunea sexuală suferită în fața unor femei.

„A ales să tragă de timp să mai aibă câteva zile de libertate pe care nu le merită. A zis că el nu mai are apărător. Asta era o strategie pe care am intuit-o. Am declarat-o înainte să ajungem în punctul ăsta. În patru luni de zile de când s-a dat condamnarea pe fond își lua șapte avocați dacă voia. Doar trage de timp. Ceea ce din punctul meu de vedere îl face și mai vinovat. Adică își arată vina.

ADVERTISEMENT

M-am bucurat să văd că completul judecătoresc este alcătuit din femei, pentru că îmi este mult mai ușor să vorbesc despre o agresiune sexuală în fața unei femei decât în fața unor bărbați. S-a consemnat de către doamnele judecătoare că m-am prezentat inclusiv eu, nu doar avocatul meu. Următorul termen e pe 10 februarie. Deci, când am primit termenul și am ieșit din sala de judecată a ieșit și soarele. Am zis că ăsta este un semn, clar”, a declarat Lolrelai, pentru FANATIK.

Ștefania Costache nu este singura victimă a stomatologului

de care medicul stomatolog a profitat în urma consultațiilor sale. Mai există o victimă, o tânără care la vremea respectivă avea doar 19 ani, cu care Lolrelai a luat, de altfel, legătura după ce a aflat de cazul ei.

ADVERTISEMENT

„Da, am luat contact cu victimele, cu una dintre ele m-am văzut și în instanță, a depus mărturie. Fata de 19 ani care a fost înaintea mea abuzată, cu 6 luni înaintea mea,. Dar polițiștii n-au crezut-o.

Din momentul în care ele m-au contactat, eu le-am răspuns. Nu aveam cum să le ignor când au trecut printr-o suferință asemănătoare mie”, ne spunea, în urmă cu câteva luni, Lolrelai.