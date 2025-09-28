Look nou pentru titularul de la FCSB! Gigi Becali l-a schimbat la pauza meciului cu Oțelul Galați. Foto

FCSB caută a doua victorie a sezonului în SuperLiga p , una dintre surprizele plăcute ale stagiunii actuale. Baba Alhassan, titularul campioanei de la mijlocul terenului, a atras toate privirile înainte de startul jocului.

UPDATE: Baba Alhassan, schimbat la pauza meciului FCSB – Oțelul Galați

Baba Alhassan, care s-a vopsit blond și a avut o apariție de senzație la meciul cu Oțelul Galați, a fost scos de pe teren la pauza partidei de pe Arena Națională. Mijlocașul ghanez a fost înlocuit cu Malcom Edjouma. Alex Stoian și Juri Cisotti au intrat și ei în locurile lui Mihai Toma, respectiv Mamadou Thiam.

Look nou pentru Baba Alhassan. Cum a apărut mijlocașul la FCSB – Oțelul Galați

Baba Alhassan a revenit la „origini” în primul 11 al FCSB-ului. În startul acestui sezon, fostul fotbalist de la Hermannstadt a fost coborât în centrul defensivei, însă după duelul cu Csikszereda (1-1), Gigi Becali a anunțat că mijlocașul ghanez va reveni în zona mediană.

Fotbalistul de 1 milion de euro a avut o apariție de senzație înainte de fluierul de start al lui Ionuț Coza. Baba Alhassan și-a schimbat look-ul și s-a vopsit blond. Nu este primul jucător de la FCSB care apelează la o asemenea schimbare.

de-a lungul timpului la FCSB. Baba Alhassan este titular în meciul cu Oțelul și face echipă la mijlocul terenului cu Florin Tănase.

Mircea Lucescu, prezent pe Arena Națională la FCSB – Oțelul

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, este prezent pe Arena Națională la meciul FCSB – Oțelul, în etapa a 11-a din SuperLiga. „Il Luce” face ultimele retușuri în lotul final al României pentru duelurile cu Moldova și Austria din octombrie.

Cel mai titrat antrenor român este însoțit la meci de secundul Gane și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.