Lora a dezvăluit pe ce nu și-ar cheltui niciodată banii: “Nu sunt zgârcită, sunt cumpătată”

Lora a recunoscut pe ce nu și-ar cheltui niciodată banii. Cântăreața știe să-și gestioneze finanțele și nu vrea să facă investiții inutile. Cu toate că are o situație financiară care îi permite să-și achiziționeze diverse lucruri, vedeta este echilibrată atunci când vine vorba de bani.

Lora a dezvăluit pe ce nu și-ar cheltui niciodată banii

a mărturisit că nu ar da niciodată banii pe iubire care, de altfel, este neprețuită pentru ea.

În plus, Lora nu ar vrea să-și cheltuie banii pe genți, pantofi și alte articole vestimentare care aparțin brandurilor cunoscute și costisitoare. Artista nu consideră că astfel de investiții sunt necesare.

Lora se ocupă de propriul proiect și știe ce înseamnă fiecare ban cheltuit, motiv pentru care este atât de chibzuită cu finanțele. Cântăreața nu se consideră o persoană zgârcită, ci doar cumpătată, cu alte principii asupra banilor.

“Cine dă bani pe iubire?! Încearcă cineva? Eu n-aș da niciodată bani pe asta. N-aș da bani pe chestii care, nu știu, haine scumpe, genți… Nu că n-aș da niciodată, dar deocamdată nu aș vrea să investesc în chestii care-s doar de nume și atât.

Pentru că eu construiesc la un brand al meu și atunci știu ce înseamnă fiecare ban. Am altă percepție asupra finanțelor. Nu sunt zgârcită, dar pot părea așa, pentru că sunt cumpătată.”, a declarat Lora la Antena Stars, notează .

Vedeta se bucură de succes și în afaceri. Lora și-a deschis propriul brand de produse cosmetice și produse de îngrijire.

Cum și-a câștigat Lora primii bani în București

În cadrul podcastului găzduit de Horia Brenciu, atunci când s-a mutat în București. Blondina este originară din Galați, dar s-a mutat în Capitală pentru a se putea concentra pe cariera muzicală.

Artista nu a făcut primii bani din muzică, ci după ce s-a duelat cu un băiat care a încercat să o îmbete, deși Lora i-a spus că nu are șanse.

“Știi cum am făcut primii bani când am venit în București? 300 de euro am făcut, cu un băiat care a încercat să mă îmbete și i-am spus că nu are nicio șansă și am făcut duel cu el.”, i-a explicat Lora lui Horia Brenciu, în cadrul podcast-ului .