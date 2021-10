Lora, adevărul gol-goluț despre telenovela Ionuț Ghenu-Doinița Oancea: „Eu am fost măcelărită. Nu aveam cum să mă apăr”

Lora, fosta membră a trupei Wassabi, a fost acuzată în urmă cu mai bine de 7 ani că i-a furat iubitul prietenei sale, actrița Doinița Oancea.

Relația dintre ea și Ionuț Ghenu a fost pe prima pagină a tuturor tabloidelor la acea vreme, mai ales din cauza tensiunii create între cântăreață și actriță.

La ceva ani de la acel episod din viața ei sentimentală, Lora a ținut să facă anumite precizări. Cătălin Măruță a prins-o pe blondină extrem de relaxată și dispusă să vorbească despre acest subiect sensibil, în cadrul podcastului său de pe Youtube.

ADVERTISEMENT

Lora, adevărul despre prietenia ei cu Doinița Oancea și telenovela cu Ionuț Ghenu

„Eu am vrut să fim prietene. Nu o să vorbesc foarte mult, că subiectul e fumat. Nu vreau să dezgrop nimic. M-a condamnat lumea din cauză că ea a făcut niște lucruri, dar e treaba ei s-o ducă”, a spus Lora în despre problemele dintre ea și Doinița Oancea.

Lora a început să povestească unele lucruri despre căsnicia cu Dan Badea, care a durat din anul 2012 până în 2014, până să ajungă la povestea cu Ionuț.

ADVERTISEMENT

a spus că în căsătoria cu Badea, ultimul an nu a prea existat ca relație. În perioada despărțirii de Dan, Lora a trecut prin momente extrem de dificile din cauza unor probleme de sănătate apărute în familie.

În toată acea perioadă, Lora a fost acuzată că i-ar fi furat iubitul prietenei sale, Doinița Oancea. Fosta jurată de la Next Star a ținut să lămurească pentru totdeauna acel episod, despre care încă este întrebată.

ADVERTISEMENT

„Nu am fost prietenă: am fost amică. Mi-am dorit să fiu prietenă cu Doinița. Nu poți să obligi pe cineva să te placă și punct. Înțelegi ce vrei din chestia asta. Deci, dacă făceam tumbe, orice aș fi făcut. Oricât de multe aș fi făcut… Nu exista nimic între mine și Ghenu atunci”, a spus Lora.

Lora și Doinița nu se salută și nu își vorbesc nici în ziua de azi

Lora a lăsat să se înțeleagă că între Doinița și Ionuț Ghenu lucrurile nu erau deloc bune și că relația lor nu s-a rupt din cauza ei. Blondina a mai spus cu subiect și predicat că există lucruri care s-au petrecut în intimitatea celor doi, pe care nu vrea să le expună, dar care ar putea face lumină în această telenovelă.

ADVERTISEMENT

„Eu eram atacată la Kanal D și aveam contract Antenă (n.r.: concurentă la Te cunosc de undeva în 2014 și jurată la Next Star). Legal, eu prin contract nu aveam cum să mă apăr.

La Wowbiz am fost eu măcelărită. La emisiune erai plătit să mergi acolo. Eu nu mă duceam. Ce mândrie am eu este că mi-am păstrat cât de cât creierii și nu am început să încep să scot eu arme.

ADVERTISEMENT

La vreo două evenimente m-am mai întâlnit cu Doinița. Nu ne salutăm, nu ne vorbim”, a spus Lora în podcastul lui Măruță.