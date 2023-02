Lora, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Dan Badea: ”S-au făcut mulți bani pe suferința mea”

Lora și Dan Badea au fost căsătoriți doar doi ani de zile, din 2012 și până în 2014, iar divorțul celor doi a fost extrem de mediatizat la acea vreme. Artista recunoaște, după aproape un deceniu de la eveniment că mulți au avut de câștigat din cauza suferinței sale.

Lora, dezvăluiri despre căsnicia cu Dan Badea

Recent, artista a oferit un interviu în care Lora susține că a fost văzută ca un personaj negativ, dornic de răzbunare, iar presa a fost cea care a vrut să creeze o poveste de succes și iată că a și reușit.

ADVERTISEMENT

Artista mai spune și că deși își adora publicul, în momentul în care a văzut ce se poate scrie despre ea, durerea a fost una extrem de mare. Ea a adus în discuție și informațiile referitoare la trădarea prietenei sale, lucru care i se pare extrem de nedrept și cu care a fost nevoită să trăiască o bună perioadă de timp.

Deși a trecut mult de atunci, Lora spune că încă nu a uitat acele momente, având în vedere că mama sa era bolnavă și se consuma pentru toate cuvintele grele pe care fiica ei le primea. ”S-au făcut mulți bani pe suferința mea și a familiei mele și încă mă doare când mă gândesc că nimănui nu i-a păsat că aveam o mamă bolnavă, care s-a consumat enorm când primea cele mai urâte mesaje despre copilul ei”, a mărturisit artista, în interviul acordat pentru viva.ro.

ADVERTISEMENT

Ce a urmat după divorțul de Dan Badea? O perioadă extrem de dureroasă. Artista a suferit un șoc emoțional în momentul în care a realizat că nu mai are casă, bani, planuri și nici măcar un partener de viață. De asemenea, ce mai șocant pentru ea a fost momentul în care și-a dat seama ce fel de om a iubit, dar și greșelile pe care le-a făcut.

Greșelile făcute de Lora

, artista crezând în mare parte în oameni și simțindu-se fericită. De asemenea, a simțit că poate avea un om lângă ea pe care se poate baza, însă lucrurile aveau să fie complet altfel.

ADVERTISEMENT

”Eu am clacat când m-am trezit fără logodnic, fără casă, fără bani și fără un plan. Am ajuns la cel mai jos nivel, pentru că am iubit un om de o cruzime șocantă pentru mine. Pe fondul ăla, am făcut următoarea și mai mare greșeală.

Am crezut în prietenia sinceră a unui bărbat și, după două luni, am acceptat să îi fiu soție, deși știam amândoi că nu sunt îndrăgostită. (…) Dar m-a costat asta pe toate planurile, am plătit un preț și mai mare”, a mai povestit artista, pentru .

ADVERTISEMENT

Lora a ținut să le dea un sfat și femeilor care trec printr-o astfel de situație și cărora le este teamă să se retragă. Artista spune că iubirea este cea mai importantă, însă o persoană trebuie să știe să își mai păstreze o parte din inimă și pentru ea și să nu ofere chiar totul.