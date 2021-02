Lora, însărcinată? Vedeta TV a mărturisit că se confruntă cu grețuri matinale

Lora a povestit, în această dimineață, în direct la „Vorbește Lumea”, că se confruntă cu o serie de grețuri matinale, acesta fiind motivul pentru care se gândește foarte serios să devină vegetariană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Am făcut o prostie, am mâncat ce nu trebuia. Mi-am stricat regimul alimentar, am început cu brânzică, cu dulce, cu o bezea… Am exagerat și m-am trezit greu azi dimineață!”, i-a povestit Lora lui Cove, în direct, la Vorbește Lumea. Așa cum era de așteptat, Cove nu a pierdut ocazia și a început să o tachineze și să o întrebe dacă nu cumva este însărcinată.

“Greață, vărsături? Încă nu? Eu aș deschide, peste vreo șase luni, secțiunea de casting pentru o nouă colegă la emisiune, cred că ne despărțim atunci”, i-a spus Cove Lorei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lora este însărcinată? Îi va dărui lui Ionuț Ghenu primul copil?

Artista a declarat în nenumărate rânduri că își dorește un copil, dar că nu forțează nota în ceea ce privește venirea lui pe lume. „Nu mă sperie responsabilitatea de fi mamă. O să vină atunci când va fi momentul potrivit!”, spune vedeta. Până acum, artista de 37 de ani și-a dorit ca sarcina să vină abia după ce va fi gata casa familiei, însă pandemia i-a schimbat planurile, iar acest lucru a încetat să devină o prioritate. „Vorbesc cu foarte multe femei care îmi spun să nu mai fac asta, nu are sens, vin toate când trebuie să vină, nu trebuie să mai amân formarea unei familii”, a conchis Lora.

Lora a trăit într-o familie urmărită de drame

Viața de familie a artistei nu a fost una, neapărat, fericită. Și-a pierdut tatăl atunci când avea doar 4 ani, iar primul cadrul al primului său clip a rămas marcat de anunțul trecerii în neființă a bunicii ei. „La patru ani a murit tatăl meu într-un accident. Nu mi s-au spus niciodată foarte multe şi la înmormântarea lui a venit foartă multă lume. Tata era un specialist chirurg urolog de nota 10, renumit în Moldova. Eram tristă în poze”, a povestit Lora, acum ceva timp, într-o emisiune TV.

ADVERTISEMENT

La începutul anului trecut, artista a mai primit o lovitură cumplită de la viață, mama ei a pierdut lupta cu o boală incurabilă.

” ‘Cine are părinţi, pe pământ nu în gând/ Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând…’ Drum lin, mamă scumpă… ai plecat cu jumătate din inima mea…?”, a fost mesajul publicat de Lora, pe Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihaela Petrescu, mama Lorei, fusese diagnosticată cu un cancer la nivelul sânului în urmă cu mai bine de 6 ani. În ciuda faptului că a urmat tratamentul complexe atât în țară, cât și în afara țării, în ianuarie 2020 corpul i-a cedat.

Și asta nu e tot. Bunica Lorei a murit chiar înainte de filmările primului videoclip al artistei. Cântăreața a mărturisit, la vremea aceea, că înainte ca regizorul să spună “motor” a primit vestea că bunica ei a murit.

ADVERTISEMENT