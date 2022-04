Lora, nostalgică de Paște. De cine îi este dor cântăreței: “Încerc să nu o las să dispară”

În ziua de Paște, Lora este nostalgică și îi lipsește foarte mult o persoană dragă. Cântăreața se gândește mereu la mama ei, care s-a stins din viață în urmă cu doi ani.

Lora, nostalgică de Paște

În perioada sărbătorilor, simte și mai mult lipsa celei care i-a dat viață. Lora încearcă să-și amintească cât mai multe lucruri despre mama ei și face tot posibilul să nu-i uite vocea.

ADVERTISEMENT

Blondina vrea să păstreze vie amintirea mamei, pe care a pierdut-o în 2020, cu puțin timp înainte de începutul pandemiei de COVID-19. Femeia s-a luptat cu o boală cumplită timp de șase ani.

“Mama îmi lipsește cel mai mult! Mi-o amintesc tot timpul, încerc să o simt tot timpul lângă mine, îmi amintesc vocea ei și încerc să nu o las să dispară!”, a declarat Lora pentru .

ADVERTISEMENT

Mihaela Petrescu, mama Lorei, a suferit de cancer la sân. Laura Petrescu, pe numele ei real, a spus că ziua în care și-a pierdut mama a fost cea mai grea din viața ei.

Ce preparate nu poate consuma Lora de Paște

Întrebată care sunt felurile ei de mâncare preferate de Paște, a spus că salata boeuf, dar și răcitura.

ADVERTISEMENT

“Salată de boeuf! Eu sunt genul care e obișnuit și cu piftia, răcitura! Am să fac răcitură și ouăle alea umplute cu pate de ficat.”, a precizat ea.

Cântăreața a descoperit că are intoleranță la gluten, motiv pentru care trebuie să fie atentă la ceea ce mănâncă. Nu a știut de această alergie până de curând, dar acum se simte mai bine.

ADVERTISEMENT

“Am descoperit recent că am o intoleranță la gluten, de care nu am știut, dar de când evit să mănânc ce nu trebuie am început să mă dezumflu, căci la un moment dat nu înțelegeam de ce mă umflu fără să mănânc.

ADVERTISEMENT

Se pare că am o alergie la gluten. Completez cu suplimente lipsurile de minerale și de vitamine pe care le-am descoperit și mă simt mult mai bine!”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.