Lora nu se grăbește să facă nuntă. De ce amână să-și unească destinele cu Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani și toată lumea se așteaptă să ajungă în fața altarului. Cu toate acestea renumita cântăreață nu se grăbește să facă acest pas, chiar dacă a fost cerută în căsătorie, și nu o dată, ci de două ori.

Frumoasa vedetă făcea planuri pentru ceremonia religioasă în urmă cu aproape un an, însă după izolarea din Bali se pare că și-a schimbat viziunea asupra vieții. Artista și Ionuț Ghenu sunt uniți în fața lui Dumnezeu, probabil acesta fiind motivul pentru care amână nunta.

În plus, blondina a mai trecut printr-o căsnicie, fiind căsătorită în trecut cu comediantul Dan Bandea. Cei doi s-au separat de ceva timp, după doi ani de mariaj, Lora lăsând să se înțeleagă că prezentatorul „iUmor” era violent și agresiv, lucrurile degenerând tot mai mult între ei.

Lora nu se gândește la nuntă. Motivul pentru care amână căsătoria cu Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu nu pare hotărâți să se căsătorească, mai ales că bărbatul i-a oferit iubitei sale două inele de logodnă și o verighetă pe care artista le poartă cu mândrie. Fiecare bijuterie are o semnificație aparte, mai ales că vin din partea persoanei iubite.

„Am primit de la Ionuț două inele de logodnă și o verighetă. (…) Verigheta este un ineluș, din punctul meu de vedere, cu niște diamante frumoase și îmi place”, a mărturisit vedeta într-o emisiune TV, relatează viva.ro.

Lora și Ionuț Ghenu, logodiți de câțiva ani. Ceremonia a fost restrânsă

Lora a mărturisit în urmă cu ceva timp că nu se grăbește să facă nunta pentru că este logodită în fața lui Dumnezeu. În urmă cu aproximativ doi ani ea și Ionuț Ghenu au organizat o ceremonie restrânsă pentru că simțeau nevoia de protecție divină.

„Aș spune, dar parcă nu aș spune. Este o treabă foarte serioasă. Se întâmplă lucruri bune. Nu, nu, nu m-am măritat în secret. Suntem logodiți. Am avut și în biserică o ceremonie. Asta era. Mi se pare un lucru normal, s-a întâmplat acum foarte mult timp.

Este vechea treaba, mai mult de o lună, două. Dar dacă ne vom căsători va fi ceva în secret, ceva restrâns. Noi suntem foarte buni prieteni cu preotul.

Am făcut acest lucru pentru că am avut nevoie de o protecție divină. Nu sunt însărcinată. Este foarte posibil la anul să am mai mult timp pentru asta”, declarat îndrăgita cântăreață, informează click.ro.

