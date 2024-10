Lora o atacă pe Ilinca Vandici după ce i-a criticat nunta: ”Mi se pare penibil”

Noi tensiuni între vedetele din showbizul românesc. Lora a atacat-o dur pe Ilinca Vandici după ce prezentatoarea de la Kanal D i-a criticat nunta. Pe data de 19 septembrie, cântăreața s-a căsătorit cu partenerul ei de viață, Ionuț Ghenu, după 9 ani de relație.

Ce i-a transmis Lora Ilincăi Vandici

Totul a pornit după ce Ilinca Vandici, într-una dintre edițiile emisiunii pe care o prezintă, ”Follow Us”, a făcut o comparație între , care și-au unit destinele în secret, doar cu apropiații, și nunta Lorei cu Ionuț Ghenu, care

Lora și Ionuț Ghenu au organizat un eveniment cu fast, fiind unul în atenția publică. Ilinca Vandici și-a exprimat aprecierea față de modul discret cum Anghel Damian și Theo Rose și-au promis iubire eternă, spre deosebire de Lora și soțul ei.

”Casă de piatră! Da, cu familia restrânsă și e suficient! Am vorbit despre Monica Bîrlădeanu și despre Lora, cât a durat să organizeze așa ceva, păi are timp Theo de așa ceva? Ok, îți iei un wedding planner, nu zic nu, dar mie îmi place mult de tot și asta e modalitatea în care ar trebui să se întâmple”, a precizat Ilinca Vandici în emisiunea sa, , pe care o prezintă alături de Teo Trandafir.

Lora: ”Cum adică Ilinca Vandici?”

Cuvintele rostite de Ilinca Vandici au ajuns la urechile Lorei. Interpreta nu a stat deloc indiferentă și a ținut să-i transmită un mesaj moderatoarei, pe pagina sa de . Din punctul ei de vedere, merita să se expună, având în vedere longevitatea relației.

Lora este de părere că fiecare mireasă alege să-și facă nunta după bunul plac și că o nuntă mare merită să ajungă în atenția tuturor. Artista mai precizat că nici nu a apelat la un specialist în promovare pentru a se afla despre eveniment, ci a avut noroc de cunoștințele din jurnalism.

”Adică? Cum adică Ilinca Vandici? Eu consider că meritam, după atâta timp de relație și pentru noi și pentru prietenii noștri, o petrecere ca cea de la nunta noastră. Fiecare mireasă alege cum să își facă nunta.

Pentru faptul că am avut o nuntă mai mare, brusc asta înseamnă altceva din ce observ. Brusc, doar dacă e mică nunta are sens, și dacă nu e mică e pentru că nu ai atât de multă treabă pentru că dacă aveai treabă îți făceai nunta mică.

Să stau și să explic acum cine sunt și ce fac și cât de ocupată sunt… mi se pare penibil. Și probabil oricum sunt cam penibilă că nu plătesc PR în 2024 să dea la ziar cât de tare sunt eu și ce nunta anului am avut și cât sens are orice am făcut eu la nuntă.

Eu am considerat normal să anunț câțiva oameni din presă după ani de întrebat «Lora când te măriți?», că pot veni 2 ore. Și mai consider că așa cum vrea mireasa așa e nunta și ce se vrea, se poate”, a fost replica artistei.