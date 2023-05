Lora și Ionuț Ghenu, adevărul despre relația lor. Cât de bine se înțeleg, de fapt: „Am cedat de foarte multe ori”

Lora și Ionuț Ghenu sunt împreună de opt ani, timp în care au împărțit și bune și rele. Au avut un început dificil și au primit numeroase acuzații, dar acum sunt gata de nuntă. Însă cum se înțeleg, de fapt, cei doi.

Lora a recunoscut că relația cu Ionuț Ghenu nu este numai lapte și miere

Lora și Ionuț Ghenu și-au început relația în urmă cu opt ani. Atunci, vedeta a fost acuzată că i-a furat iubitul prietenei sale, Doinița Oancea. Subiectul îi urmărește și acum,

Împreună au trecut prin unele dintre cele mai dificile momente. Lora l-a avut alături pe Ionuț Ghenu atunci când mama sa era bolnavă. Bărbatul nu a lăsat-o singură nicio clipă și a îngrijit-o pe femeie ca și cum ar fi fost părintele său.

În fotografiile publicate pe social media, la evenimente sau atunci când apar în emisiuni, cei doi oferă impresia că sunt cuplul ideal. Adevărul este, însă, că și între ei există discuții contradictorii și certuri.

Lora a mărturisit că relația cu Ionuț Ghenu nu este numai lapte și miere, așa cum pare din exterior. Totuși, artista a explicat că au găsit și metoda prin care să facă lucrurile să funcționeze și să nu ajungă să se separe.

„Să nu credeți asta și să nu fugiți la prima ceartă. E foarte greșit. Eu zic că am relația perfectă. Am cu cine să mă cert, am cu cine să mă contrazic. Acolo unde nu este contradicție, mi se pare că ceva e în neregulă, că cineva joacă teatru. Și eu am cedat de foarte multe ori. Ce înseamnă dreptatea, dacă femeia ta plânge?!”, a declarat Lora, conform

Ce părere are Ionuț Ghenu

Astfel, Lora consideră că micile discuții demonstrează că relația sa cu Ionuț Ghenu este una autentică. În plus, vedeta declara în cadrul podcastului lui Jorge că este convinsă că ei sunt suflete pereche și este menit să fie împreună.

La rândul lui, Ionuț Ghenu a explicat că încearcă să lase de el și să fie cel care temperează conflictele cu Lora. Cu toate că vedeta se mai supără uneori pe el și din cauza stresului își mai varsă nervii, așa cum povesteau în trecut, nu au avut nicio ceartă care să le marcheze relația.

„Eu cedez primul, așa e frumos ca bărbat să faci. Tu ca bărbat oricum ești din natură mult mai puternic. Glumesc. Să fii tu ăla primul care se calmează”, a povestit și Ionuț Ghenu despre relația cu artista