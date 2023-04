Lora și Ionuț Ghenu, dezvăluiri fierbinți din relația lor. Doinița Oancea se va înfuria: „Ar fi fost interesant să fim amanți”

Lora și Ionuț Ghenu formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Începutul relației lor a fost unul presărat „cu multă energie negativă”, după cum a afirmat artista. Public a fost făcută cu ou și cu oțet pentru că i-ar fi furat iubitul prietenei sale, iar acum a făcut declarații care o vor enerva pe Doinița Oancea.

Lora și Ionuț Ghenu, adevărul despre relația de iubire. Au spus totul după opt ani: „Suntem amanți”

Lora și Ionuț Ghenu s-au săturat de toate zvonurile care au apărut de-a lungul timpului în jurul relației lor. , că i-a luat iubitul prietenei sale și că

Invitați , cei doi au făcut declarații neașteptate. Puși în fața întrebării „Ați fost amanți?”, au dat un răspuns care a luat prin surprindere. Artista a luat cuvântul și a mărturisit că, teoretic, ei încă trăiesc în concubinaj, pentru că nu s-au căsătorit.

„Suntem de opt ani împreună și de zece ani suntem prieteni. Și de zece ani lucrăm împreună, ceea ce face relația noastră interesantă și câteodată grea și câteodată ideală. Suntem amanți, că nu suntem căsătoriți.

Nu am fost amanți, Doamne ferește! Ar fi fost interesant. Să știi că mi-a fost ciudă un pic. Îți vine așa un pic să te răzbuni. Te gândești că dacă tot ești acuzat, așa, de lucruri înainte să le faci… Hai să le faci și după aia să fie mai simplu”, a afirmat Lora.

Lora: „De când l-am cunoscut, am fost supărată pe el”

Deși au format un grup de prieteni cu foștii parteneri, Lora a mărturisit că, în Bali, i s-a dezvăluit că ea și Ionuț Ghenu au fost împreună încă dintr-o viață anterioară. Motiv pentru care artista ar fi fost destul de supărată, inexplicabil, pe viitorul său soț.

„Era un pic cam răsfățat. Aici intervin eu, karma lui, pentru că se pare… În Bali am aflat, el în altă viață a fost un rege. Eu am fost concubina lui sau ceva, dar iubirea din viața lui am fost eu. Dar ceva nu a fost ok acolo. De când l-am cunoscut în viața asta, eu am fost supărată pe el.

Mă enerva prezența lui. Și noi ne-am dat niște răspunsuri la întrebări în acest loc minunat. Ne-a spus o doamnă niște lucruri senzaționale. Ionuț are un curaj pe care îl inspiră și altora. Eu am niște anxietăți. Ionuț m-a vindecat de emoții. De fiecare când urcam pe scenă, aproape mă luai cu Salvarea”, a povestit Lora.

Ionuț Ghenu, însă, a învățat ce o face fericită pe Lora și când trebuie să tacă ca să nu agite lucrurile. „Cu Lora știu să tac când se enervează. Cu ce se enervează Lora? Câteodată greșesc că mă trezesc. Te spun, de abia așteptam să prind televizorul, să rup tot. Lora, câteodată, când are 70 task-uri, mai ales dimineața când se strâng multe, curieri…

N-am înțeles nici acum de ce nu folosește un terț, ca să nu mai stea ea cu curieratul… Are multe pe cap. Și eu mă trezesc, îmi văd de ale mele și pun câte o întrebare din aia idioată. Și atunci înțeleg să se mai enerveze. Are voie”, a completat Ionuț Ghenu.

Lora și Ionuț Ghenu aduși împreună de „răutăți”: „Nimic nu este întâmplător”

Mult timp, Lora și Doinița Oancea, fosta iubită a lui Ionuț Ghenu, au avut un conflict deschis. Artista a explicat acum că în momentul în care erau linșați public și acuzați de infidelitate, între ei nu era vorba decât de o simplă prietenie.

Dragostea lor a înflorit, conform vedetei, din răutățile oamenilor. Cel mai mare sprijin le-a fost chiar mama artistei, pe care, ulterior, împreună au îngrijit-o până în ultimele ei clipe de viață. „A fost fizic lângă mine. Noi am infirmieri. Eu, cu Ionuț și cu fratele meu, am transformat apartamentul mamei mele în spital. Ionuț a cumpărat special de spital, saltea anti-escare. Făceam cu schimbul. Citeam absolut tot ce înseamnă îngrijiri paliative.

A fost o perioadă foarte grea, în care medicul ei pur și simplu nu mi-a mai răspuns la telefon. Am avut șoc după șoc. M-a afectat pe multe planuri perioada aia. Dar îți dai seama să ai un om pe care te poți baza? Care să nu fugă la greu. Era o femeie care s-a rugat pentru el. Care a suferit foarte tare. Fără să fie împreună cu mine era scandal la televizor. În care eram acuzați că suntem împreună.

Mamă, ce acuză. Dar eu eram deja liberă. Și el la fel. Dar noi nu eram împreună, dar vorbea și cu mama lui. Ne-a băgat pe toți în ședință. A reușit să-și țină suferința ei departe. Noi am fost abuzați colectiv. E o chestie care ar trebui… Eu de abia aștept să devină ilegală. Abuzul colectiv.

Înainte de toate, ceea ce noi am reușit, a fost să ne scoatem din friendzone și să ne ducem la un următor nivel. Și habar n-am, dar e posibil ca dacă nu ne-am fi enervat foarte tare să nu ne fi văzut niciodată cu alți ochi și să fi rămas prieteni și atât. Dar nimic nu este întâmplător. Poate de o explozie din asta a fost nevoie că să fim împreună”, a afirmat Lora.

„Ne dorim un copil”

Energiile negative, spune Lora, le-au consolidat și mai mult relația. Artista și Ionuț Ghenu sunt convinși că sunt făcuți pentru a fi împreună. Sunt împliniți, dar recunosc că și-ar mai dori și un copil pentru a-și întregi familia.

„Mi-e frică. Un copil o să-mi schimbe puțin prioritățile. Ne dorim și sper că dacă Universul vrea pentru noi chestia asta. Nu facem nimic să blocăm o posibilă sarcină. Oricum, într-un fel sau altul poți să ai copii. Eu nu cred că pe planeta asta suntem construiți ca să iubim doar ce iese din noi”, a declarat Lora.

Adevărul despre presupusul scandal cu Delia

În cadrul aceleiași apariții, . „Treaba e în felul următor. Acum câțiva ani, a venit la noi nea Azur și ne-a zis, ‘Lori, iubita, orice piesă vrei de la mine o faci remake’. Ea n-a făcut asta până acum. Asta e cu Delia, de ziua ei, ultimul mesaj. Noi vorbim la telefon. Nu există discuții și încă o controversă.

Eram în Bali, foarte liniștit și la un moment un prieten de la Roton mi-a trimis piesa. Piesa este o piesă originală care seamănă cu refrenul. I-am arătat și Lorei, i-a plăcut și ei, mai puțin refrenul. Am filmat și la un moment dat am văzut că s-a lansat o piesă. Și am dat un mesaj cu: ‘Salut, am văzut că s-a lansat piesa, nu cred că mai are rost să continuăm’”, au susținut Lora și Ionuț Ghenu.