Loredana a lăsat prea mult la vedere și tot internetul i-a sărit în cap. Cătălin Botezatu intervine: ”Gospodine frustrate”

Cătălin Botezatu a explicat motivul pentru care aparițiile Loredanei Groza nasc în continuare controverse, mai ales în mediul online, acolo unde vedeta este tot mai contestată. Majoritatea criticilor vizează faptul că ținutele pe care diva le abordează sunt mult prea îndrăznețe și că Loredana refuză să-și accepte vârsta.

Loredana Groza se comportă ca o adolescentă

La 54 de ani, Loredana continuă să se afișeze și să se comporte ca o adolescentă, cel puțin în fotografiile pe care le postează de cele mai multe ori. Acest lucru pare să deranjeze din ce în ce mai multă lume.

FANATIK a încercat să afle de la Cătălin Botezatu, dacă Loredana Groza exagerează cu ținutele sexy, dacă ar trebui să abordeze alt stil sau dacă, din contră, aceasta reprezintă un fenomen pe care românii trebuie să-l accepte și, poate, chiar să se mândrească cu el.

(66 ani) a venit, astfel, natural în discuția cu Cătălin Botezatu.

”Loredana bate la fund multe adolesecente”

„Atunci când vine vorba de Loredana Groza, care este un mit, o divă a muzicii ușoare românești. O Madonna a României care se reinventează în continuu. Nu pot să mai citesc și să mai văd comentarii ale oamenilor frustrați, ale gospodinelor frustrate care o văd pe Loredana și care spun: la vârsta ei ar trebui să fie… La vârsta ei Loredana bate la fund multe adolescente de 18 ani care nu știu să se îngrijească, care nu știu ce înseamnă manichiură, pedichiură, păr. Care sunt îngălate, care nu se spală, scuzați-mi expresia. Tocmai de aceea atrage atâtea injurii gratuite și atâtea bârfe. Loredana este perfectă pentru vârsta ei, da, aș putea spune și eu. Cred că pentru multe din româncele și femeile din lume este un exemplu. Multe și-ar dori să fie ca ea”, a declarat Cătălin Botezatu pentru FANATIK.

Cătălin Botezatu mai spune că ”a arăta bine” nu este întotdeauna un dar al naturii și că acest lucru presupune, de cele mai multe ori, și foarte multă muncă. Designerul e de părere că atunci când lookul este dublat și de foarte mult talent, combinația devine ”fatală”.

Astfel, cei care o critică, ajung să facă acest lucru din invidie. De cele mai multe ori, cei mai vocali contestatari nu au nici pe departe calitățile celui pe care îl critică, dar cu toate acestea o fac.

Cătălin Botezatu: ”Ce ați fi vrut, să fie îmbrăcată ca o călugăriță?”

„Știu că mă repet, dar vreau să subliniez că doar gospodinele sau anumite femei o pot critica. Sunt de părere că și la țară sunt femei emancipate care spun: vai maică, uite-o cum arată? Păi ce-ați vrut să fie îmbrăcată ca o călugăriță, să fie îmbrăcată până în gât?! Atâta timp cât are un corp frumos, atenție, care este întotdeauna întreținut. Arată așa cu multă, multă muncă!

Nimeni nu știe că pentru a arăta așa, atât din punct de vedere al bărbatului, cât și a femeii, trebuie să faci multe ore de sală, ore poate prețioase din viața unui om. Loredana este un om care compune, este un om care repetă, este un om care își face timp să meargă la sală, este un om care mănâncă atent, este un om care, dacă vrem să le ridicăm la fileu celor care spun la vârsta ei, da, care la vârsta ei face niște sacrificii enorme să arate așa.

Să nu mai vorbim că este foarte greu să poți să cânți în felul în care cântă Loredana și să te miști în același timp. Spectacole de la Mamma Mia, extraordinare, care impun un efort fantastic. By the way, efort susținut de toate acestea antrenamente pe care ale face. N-ar fi posibil, n-ar fi posibil ca o cântăreață să interpreteze în așa fel și să și danseze. Clar că se aliniază standardelor mari de afară, cântărețelor mari de afară”, a mai declarat Cătălin Botezatu pentru FANATIK.

Ce nu se știe despre Loredana

În fine, Botezatu, care o cunoaște de mulți ani pe Loredana, spune că vedeta deține și calități care nu sunt cunoscute publicului larg. Mai precis, aceasta este foarte serioasă, un lucru care a ajutat-o foarte mult în carieră.

Loredana Groza este pe scenă de aproape 40 de ani, timp în care a reușit să se reinventeze de mai multe ori, făcând-o bine de fiecare dată. Prejudecăți și ”hateri” au fost de când lumea, însă aceeași oameni care îi înjură pe artiștii români cad în admirație atunci când îi văd pe cei din afara țării.

Bote: ”Ce-i ipocrizia asta?”

Cătălin Botezatu arată că, în industria mondială a divertismentului, artiștii nu mai sunt judecați de multă vreme în funcție de vârstă sau de ”cât de dezbrăcați apar pe scenă”.

„Apropo de ipocrizie. Ne place să vedem cântărețe mari, dive mari de pe toate continentele care aproape că sunt dezbrăcate. Apar în chiloți efectiv, pentru că de la rochii s-a ajuns ca aceste cântărețe, pentru că au ce să arate, să cânte în chiloți, în lenjerie efectiv. Lumea și pe Red Carpet apare din ce în ce mai dezbrăcată. Ce-i cu ipocrizia asta? Vrem să vedem, asta spun la bărbații, femei dezbrăcate, dar parcă sunt prea dezbrăcate. În taină facem anumite lucruri prin cotloanele dormitorului, dar nu ne place să le vedem public. Terminați cu ipocrizia, terminați cu răutatea și cu invidia asta, pentru că nu e cazul.

Eu cred că ar trebui să ne mândrim că avem o Loredana. În primul rând o Loredana cu o astfel de voce, o femeie superbă, un artist de valoare. Să nu uităm un lucru foarte important la artiști, și mai ales din România, care își onorează toate contractele. O artistă fără fițe, fără figuri, care face adevărate show-uri, atât când e vorba de show de televiziune, film și nu în ultimul rând, atunci când merge la petreceri private. Lumea o invite pentru că, a o avea pe Loredana ca artistă la un eveniment, înseamnă că ai un show asigurat. Deci, închid prin a spune, când strugurii sunt acri, nici o vulpe n-ajunge la ei. Așa că lăsați-mă. La revedere, te iubesc, Loredana!”, a încheiat Botezatu.

Loredana Groza, de la festivalul Mamaia, la Vocea României, via Playboy

Loredana Groza s-a născut în anul 1970, la Onești, iar debutul l-a avut pe scena festivalului Mamaia, la 16 ani, atunci când a devenit cea mai tânără câștigătoare al marelui premiu. În 1988, ea a lansat piesa ”Bună seara, iubito”, care a făcut-o celebră. Loredana este una dintre puținele interprete de muzică ușoară care a reușit să facă carieră și după căderea comunismului. În 1993, ea a început să colaboreze cu trupa Direcția 5, iar un an mai târziu a debutat în film, în comedia ”A doua cădere a Constantinopolului”.

În 2000, la 30 de ani, Loredana a realizat în Santorini o ședință foto pentru Playboy, iar ediția cu ea pe copertă s-a vândut în 150.000 de exemplare. Doi ani mai târziu, vedeta s-a reinventat din nou, lansând două hituri de inspirație folclorică, ”Agurida” și ”Zaraza”. În televiziune, Loredana a fost în juriu la emisiunea ”Vocea României”, timp de șapte sezoane.