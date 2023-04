Loredana Chivu, bătută și terorizată de logodnicul ei. Momente de calvar pentru ea: “Ori cu el, ori moartă”

Loredana Chivu a trăit momente de coșmar. Vedeta a fost terorizată, iar mai apoi bătută de logodnicul său. Iar totul s-a întâmplat la scurt timp după ce aceasta a suferit o intervenție de remodelare a feselor.

Loredana Chivu, bătută de logodnicul ei

Scandalul a avut loc în toamna anului trecut la un hotel din Columbia. Deși a sperat până în ultimul moment că va fi bine, aceasta a decis să rupă logodna.

Într-un interviu acordat pentru cancan.ro, vedeta a povestit toate cele întâmplate. A plecat în Columbia pentru o operație de reconstrucție a feselor, care s-a transformat într-un calvar. Acolo, aceasta a fost bătută, dar și terorizată de logodnicul său.

Din cauza loviturilor, aceasta a suferit o complicație, astfel că a avut nevoie de o altă operație. Au urmat apoi și alte evenimente șocante, până când Loredana Chivu a decis să se ascundă la hotel. De acolo, aceasta ieșea doar cu poliția.

Teroarea prin care a trecut vedeta

Bărbatul a revenit în România, însă Loredana Chivu a fost nevoită să mai stea în Columbia. Din cauza loviturilor, siliconul i s-a spart, astfel că vedeta a făcut numeroase operații pentru a-și putea reveni.

”Din luna noiembrie, am fost agresată fizic în Columbia. Acolo , o operație foarte importantă din viața mea. Și am fost agresată fizic, psihic, în toate felurile.

Pe 18 octombrie am avut operația mare, iar pe 4 noiembrie, când am fost agresată fizic, am avut o complicație și am fost, din nou, operată. Eu, femeie operată, am fost bătută.

De la spital am mers la hotel, iar acolo, de față cu asistenta mea, s-a întâmplat totul. Apoi, am ajuns, din nou, la spital, iar de acolo am ajuns la un alt hotel, fără să spun nimănui unde sunt. În fine, m-am ascuns, am stat numai în hotel, a trebuit să ies cu poliția din hotel, pentru că a aflat unde stăteam.”, a mărturisit Loredana Chivu, pentru .

Loredana Chivu a fost amenințată cu moartea

Iar calvarul avea să continue odată cu revenirea în țară. Loredana Chivu a vrut să reia comunicarea cu iubitul ei. Această alegere avea însă să fie toate greșită. Bărbatul a cerut-o în căsătorie, iar acesta spune că acceptat doar pentru că erau oameni de față.

Mai apoi, el i-a promis că o să îi dovedească că are intenții bune. Ulterior, Loredana Chivu și-a dat seama că cei doi nu au un viitor împreună. Vedeta spune că era maltratată, iar atunci când voia să se despartă de el era amenințată cu moartea.

Bărbatul s-a mutat în complexul unde stătea vedeta, deși acesta avea afaceri în Arad. A ajuns să fie urmărită de el, terorizată psihic, iar uneori nici nu putea să iasă din casă. De asemenea, vedeta spune că în cazul în care nu se mărita cu el, acesta i-ar fi spus că o omoară.

După cele întâmplate, Loredana Chivu și-a dat seama că teroarea psihică este cel mai neplăcut lucru posibil. Aceasta se teme pentru viața ei și nici măcar nu mai poate merge la un restaurant. Tocmai din acest motiv, ea a decis să meargă la poliție.

În interviul acordat pentru cancan.ro, Loredana Chivu spune că zilele trecute a cerut un ordin de restricție împotriva bărbatului. ”Astăzi am fost la Poliție, unde mi s-a emis, la urgență, un ordin de restricție pentru fostul iubit, bărbatul care mi-a făcut acea cerere în căsătorie, Dani Leș”, a mai completat ea.