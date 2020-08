Loredana Chivu, de urgență la spital. Asistenta tv a ajuns pe perfuzii

Loredana Chivu a ajuns de urgență la spital. Fosta asistentă a lui Capatos în emisiunea „Un show păcătos” de la Antena 1 a primit perfuzii pentru a se face mai bine.

Loredana Chivu, din nou la spital

Vedeta a postat o imagine cu ea din spital pe Instagram, iar fanii s-au îngrijorat foarte tare trimițându-i zeci de mesaje în care au întrebat-o ce i s-a întâmplat.

Blondina nu a pățit nimic grav și nu este prima oară când ajunge la spital, pe perfuzii. După imaginea postată pe Instastory, aceasta și-a reluat activitatea și a promovat o serie de produse pentru care este bine plătită, cum se întâmplă cu majoritatea influencerițelor, de altfel.

Loredana nu a făcut nicio declarație până acum despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat, cel mai probabil doar i s-a făcut rău, căci și în alte ocazii a mai avut căderi de calciu de nu se putea ridica de pe jos.

În 2018 a aflat că are gastrită: „Nu am voie să mănânc și să beau orice”

În urmă cu doi ani, vedeta a avut niște probleme ceva mai serioase. După numeroase analize efectuate pe la mai multe spitale, Chivu a aflat că suferă de gastrită.

„M-am simțit foarte rău și m-am dus de urgență la spital. M-am speriat foarte tare. Am stat foarte mult acolo, m-au plimbat de colo-colo prin spital și mi-au făcut mai multe analize. Într-un final, medicii mi-au spus că am gastrită și că trebuie să urmez un tratament foarte strict.

Trebuie să țin regim alimentar strict și nu am voie să mânânc și să beau orice. Cu toate că am început tratamentul nu mă simt foarte bine, am arsuri și o stare foarte proastă. Sper să îmi revin cât mai repede”, mărturisea în 2018 diva sexy pentru cancan.ro, după ce fusese luată cu ambulanța.

