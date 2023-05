Loredana Chivu, momente de panică în trafic. Vedeta a fost urmărită de fostul logodnic

Loredana Chivu traversează o perioadă extrem de dificilă. Vedeta a fost nevoită să ceară inclusiv ordin de restricție împotriva omului care la un moment dat a cerut-o în căsătorie. Și se pare că întreg calvarul nu s-a oprit doar aici.

Momente de calvar pentru Loredana Chivu

Loredana Chivu a format un cuplu cu un bărbat în urmă cu foarte puțin timp. . Mai apoi însă, bărbatul a ajuns să fie violent cu ea.

Au urmat momente în care vedeta, deși era operată, a fost bătută. Aceste lucruri se întâmplau în Columbia, iar pentru a putea să își revină, Loredana Chivu a fost nevoită să mai stea acolo o bună perioadă de timp.

Întoarsă în țară, vedeta a decis să îi mai dea o șansă celui care a agresat-o, însă lucrurile au mers la fel de prost. Tocmai din acest motiv, ea a decis să rupă definitiv relația. Bărbatul însă nu a putut să primească refuzul, drept urmare, vedeta s-a simțit nevoită să ceară un ordin de restricție.

În momentul în care a mers la poliție, Loredana Chivu le-a povestit oamenilor legii că a fost lovită de fostul ei logodnic. De cealaltă parte, bărbatul ar fi mințit și nu ar fi recunoscut nimic din cele întâmplate, în ciuda dovezilor prezentate.

”Cu nerușinare, nu recunoaște bătaia din Columbia (nr. fostul iubit), nu recunoaște nimic din ceea ce s-a întâmplat. Eu am toate dovezile și înregistrările. Am înțeles că oamenii se vând ușor, unii oameni consideră că pot cumpăra orice, dar viața și libertate nu se pot cumpără. Am înțeles că trebuie să îmi păzesc spatele”, declara Loredana Chivu, în urmă cu câteva săptămâni, la Antena Stars.

Vedeta a fost urmărită în trafic de fostul ei iubit

Tot atunci, ea povestea că se teme pentru viața ei, dar și ca lucrurile să nu degenereze. Și iată că temerile Loredanei au fost destul de bine întemeiate. Acum vedeta, s-a trezit urmărită în trafic de fostul ei logodnic.

De teamă ca ceva rău să nu i se întâmple, aceasta a sunat la poliție pentru a anunțat cele întâmplate. Asta în condițiile în care pe numele bărbatului a fost deja emis un ordin de protecție. Blondina a mers și la secție și a depus și o plângere penală pe numele acestuia.

Menționăm că până acum,