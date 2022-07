Loredana, convinsă de celebrul Dennis Hopper să nu-și pună silicoane: “Mi-a rămas întipărită chestia asta”

Loredana Groza rămâne una dintre cele mai iubite artiste de pe plaiurile mioritice. Are la activ turnee în toată lumea, a jucat în film, a cântat zeci de piese din toate genurile muzicale și a făcut parte din juriile mai multor emisiuni de succes de la Pro TV și Antena 1. Ajunsă la 52 de ani, regina incontestabilă a muzicii pop a suferit, de-a lungul timpului, mai multe transformări. Neagă însă că are operații estetice și le îndeamnă pe tinere să nu se apeleze la bisturiu atunci când nu sunt mulțumite de cum arată, ci la tratamente de înfrumusețare neinvazive.

Loredana Groza neagă că și-a pus silicoane. Ce i-a spus Dennis Hopper la piscină

Despre Loredana Groza se poate spune că este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Este admirată și invidiată, deopotrivă, pentru calitățile vocale, show-ul pe care îl pune în scenă și imaginea pe care o afișează de fiecare dată. Pentru modul în care arată este mereu în centrul atenției, iar aparițiile sale de pe rețelele de socializare, de cele mai multe ori, încing internetul și, nu de puține ori, au dat naștere speculațiilor. S-a spus despre diva muzicii pop fie că a exagerat cu Photoshop-ul, fie că

Interpreta susține, însă, că nu a uitat sfatul primit de la regretatul actor Dennis Hopper, în urmă cu câțiva ani, în timp ce se afla la un piscină din Las Vegas. Loredana a dezvăluit, pentru FANATIK, ce i-a spus marele actor și care este mesajul ei pentru femeile care vor să își facă intervenții chirurgicale.

“Prin modelul meu de viață vreau să influențez tinerele să nu mai apeleze la chestii din astea, la operații. Pentru că, doar cu puțin efort, poți arăta bine. E mai mare efortul să te recuperezi după niște operații de genul acesta, care-ți lasă urme pe corp pe viață… și orice ai face arăți bine îmbrăcată. Dar când ești cu iubitul tău în momentele de intimitate, ce faci?”, a declarat Loredana Groza, pentru FANATIK.

Loredana Groza, către tinerele care vor operații estetice: “Dragile mele, îngrijiți-vă trupul și sufletul în fiecare zi!”

Loredana Groza susține că a fost urmărită toată viața ei de vorbele marelui actor american, care a sfătuit-o să “nu își taie corpul”.

”Spunea Dennis Hopper, marele actor și un mare prieten, care, din păcate, nu mai este printre noi… Eram la Vegas, la piscină, și erau niște fete superbe, cu niște sâni care stăteau în sus, în poziția aceasta. Erau topless și zic: ‘Wow, ce chestie. Au gravitație.’

‘Da, dar nu vezi că sunt și niște cicatrici acolo?’, zice el. Și el mi-a zis așa: ‘Lory, never ever cut your body. Poți să ai sânii până la podea, lasă-i să fie ai tăi!. Pentru că o femeie este femeie adevărată, atunci când are feminitate, are ceea ce e al ei’. Și să știi că mi-a rămas întipărită chestia asta”, a declarat Loredana Groza, pentru FANATIK.

“Nu trebuie să stai operată trei luni într-un spital, ca să îți faci altă imagine”

Loredana Groza a mai declarat că, în opinia ei, în prezent există multe intervenții noninvazive la care putem apela, fără să ajungem la cuțit. Interpreta susține că este nevoie doar de răbdare și de consecvență pentru a avea grijă de noi, în fiecare zi, câte puțin.

“Cu toții suntem mai atrași să fie mai tineri, mai frumoși, dar avem noroc în ziua de astăzi există atât de multe remedii noninvazive, dacă avem răbdare și consecvență. Și puțin timp zilnic. Nu trebuie să stai operată trei luni într-un spital, ca să îți faci altă imagine. Trebuie să lucrezi la ea în fiecare zi.

Pentru că da, te operezi atunci, dar peste șase luni ești la loc. Și ce ai făcut? Este un mod de viață, un modus vivendis, acesta de a-ți îngriji corpul și sufletul. Și, dragile mele, trebuie să o faceți în fiecare zi câte puțin”, a mai declarat Loredana Groza, pentru FANATIK.

A renunțat la înghețată de 20 de ani

Loredana Groza ne-a mai dezvăluit dar și ce tratamente naturiste folosește pentru fața și corpul ei. Susține că preferă să aplice pe corp ulei de măsline în locul unei creme scumpe. În ceea ce privește regimul alimentar, artista spune că a renunțat la înghețată de 20 de ani și cel mai mult îi place să consume pâine, dar se abține.

Loredana Groza trebuia să joace într-un film regizat de Sergiu Nicolaescu

Interpreta a primit Premiul de Popularitate în cadrul Galei Actualitatea Muzicală din 21 iulie, unde a venit plină de energie pozitivă. După gală, artista a vorbit despre mai multe subiecte din viața personală, dar nu numai.

Loredana a vorbit și despre modul în care ar trebui să avem grijă de resursele prețioase, ca apa și energia electriță, și a venit la eveniment cu un evantaj. Cântăreața preferă să stea departe de aerul condiționat, pentru a-și proteja vocea, pe care o compară cu o femeie superbă. ”Una care poate oricând să plece și să îți închidă ușa în nas. Trebuie să ai mare grijă și să am mare grijă, mai ales că, concertele mele sunt foarte lungi”, a declarat Loredana Groza.

Celebra interpretă a mai declarat că urma să joace rolul Mariei Tănase într-un film regizat de Sergiu Nicolaescu. Din păcate, proiectul a murit odată cu dispariția regretatului regizor.