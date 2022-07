Loredana Groza, adevărul despre diete și operațiile estetice: “Oamenii limitați comentează. Aveți grijă la vorbuliță!”

Loredana Groza a fost o apariție spectaculoasă joi, 21 iulie, la Gala premiilor Actualitatea Muzicală, unde a primit Premiul pentru popularitate. Vedeta a emanat o energie pozitivă și i-a molipsit pe toți. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, celebra interpretă a vorbit despre cel mai emoționant și frumos moment din viața sa, a mărturisit în ce și-a investit banii și a comentat unul dintre cele mai controversate subiecte în ce o privește, al intervențiilor estetice.

Cum se menține în formă Loredana Groza

Loredana Groza a fost mereu în atenția presei. De multe ori dar vedeta susține că cei care o cunosc știu că a avut, încă de la începutul carierei sale, un bust generos. Din acest motiv, dar și din cauza buzelor mari și a părului lung, comuniștii au interzis-o pe vremuri la televiziune.

Ai o energie debordantă. Cum reușești? Care este secretul?

– Secretul este că mă dăruiesc de fiecare dată și în orice situație. Nu merg cu jumătăți de măsură.

Eu nu zic asta, pentru asta mă menajez, pentru asta nu mă menajez. Nu, orice aș face dau totul, chit că nu primesc înapoi, când știu că am dat totul. Dar asta este. Conștiința mea este liniștită și cred că până la urmă universul îți răspunde în moduri neașteptate, la felul în care tu te dedici oamenilor, pasiunilor tale. Așa că nu trebuie să așteptăm o răsplată. Karma… și aici karma este prost înțeleasă. Toată lumea acum spune: karma nu doarme. Habar nu avem ce înseamnă karma. În India studiază oamenii de zeci de ani de zile karma.

Și legile ei sunt extrem de variable, ca să spun așa. Și uneori, ce credem noi că am făcut bine, dar am făcut rău uneori, în alt context pentru cineva, și invers. Așa că nu suntem în măsură să ne judecăm acțiunile noastre și să spunem, wow sunt perfect, da, am încercat să fac ceea ce conștiința și cursul vieții m-a sfătuit să fac. Și asta cred că este până la urmă singurul mod în care putem să ne dirijăm acțiunile, în așa fel încât să avem un rezultat al acțiunilor noastre, mai devreme sau mai târziu, meritoriu.

“În loc să îți pui pe corp o cremă, mai bine pui ulei de măsline. Orice e natural este mult mai bine decât tot ce e procesat”

Ai vreun regret?

– Nu, nu am niciun regret. Dar regretul este că viața, timpul e foarte scurt și că nu știi niciodată când se termină. Și de aceea trebuie fiecare secundă să o valorifici frumos, să dăruiești tot ce ai putut să dăruiești, ca să nu-ți pară rău. De asta nu-mi pare rău.

Pentru că eu știu că datoria mea și intenția mea mi-am îndeplinit-o. Că răspunsul la intențiile mele vine sau nu vine… eu nu am așteptarea asta și nu trebuie să mă incarc cu asta. E frumos să dăruiești tot ce ai putut să dăruiești, de asta să nu îți pară rău.

Ce trucuri naturiste ai?

– Trucuri naturiste? Cum să nu! Trăiesc din asta. În loc să îți pui pe corp o cremă, mai bine pui ulei de măsline. Orice e natural este mult mai bine decât tot ce e procesat. Chiar dacă ei scriu acolo că este sută la sută organic, nu este nimic mai organic decât chestie pură pe care tu poți să o ingerezi sau să o pui pe tine. La mâncare, dacă nu e ceva să îmi placă cu adevărat și să aibă nutrienți, mai bine nu mănânc.

Pentru că orice băgăm în noi, mai mult sau mai puțin, mai încolo se răzbună. Așa că aveți grijă la orice vorbuliță pe care o scoateți, orice jignire, orice răutate gratuită, orice prostioară pe care o mâncați! Vă faceți o plăcere, da, o mâncați o dată pe an, nu în fiecare zi, atenție!

“Pielea este cel mai important aspect, nu neapărat sânii sau mărimea fundului, sau mărimea buzelor”

Care este ritual tău de seară?

– Este important e să te hidratezi, și să te demachiezi în fiecare seară. Asta a fost prima lecție pe care am învățat-o din clipa în care am apărut pe scenă. Trebuie să ai grijă de pilea ta. Pielea este cel mai important aspect, nu neapărat sânii sau mărimea fundului, sau mărimea buzelor.

Pielea nu o poți înlocui cu nimic. Poți să îți face o mie de operații, să îți pui tot felul de chestii, care să te facă să arăți mai voluptoasă sau cum visezi tu, dar dacă pielea ta nu are calitate, toate acestea sunt în van.

Un secret de la mama ta?

– Mama mea nu se machiază niciodată. Își dă cu ruj doar la evenimente, nunți, botezuri, înmormântări. Sau atunci când vine la un concert de al meu. E total opusă mie. Ea e disperatată. Iar pantofi? Nu o să înțeleagă niciodată. Iar fata mea e ca mine.

“Când mănânci prost, mănânci fast-food, asa înseamnă să te porcești”

Ai ținut vreodată diete?

– Diete înseamnă să mănânci sănătos. Asta înseamnă dietă. Când mănânci prost, mănânci fast-food, asa înseamnă să te porcești. Dieta înseamnă o viață curată, o viață disciplinată. Întotdeauna am fost la dietă.

Care este alimental pe care nu îl consumi niciodată?

– Am renunțat la înghețată de paste 20 de ani, la pizza, la paste, la pâine, chiar dacă ea este mâncarea mea favorită, asta dacă cineva mă întreabă. Și în altă viață îmi place să cred că o să am un metabolism, în așa fel, să pot să consum doar pâine. Și să nu am nicio problemă, să nu trebuiască să merg la sală.

Cât de des faci sport?

– În fiecare zi fac sport. Dacă sunt plecată am cu mine ustensilele de făcut sport în cameră. Am activătăți fizice, să pun mușchii în mișcare, nu doar cei ai minții sau ai gâtului. Să fie totul într-o armonie în viață. E bine să te împaci cu oamenii cu care se spune că uneori, nu te înțelegi sau nu te înțeleg. Fac și meditații, fac și yoga. Să-mi încarc bateriile, în lumea asta nebună în care trăim.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Dar cel mai greu?

– Nu aș vrea să spun care fost cel mai frumos sau cel mai greu și să fac o clasificare. Și apoi să fiu surprinsă. Nu vreau să fac un top pentru asta, dar unul dintre cele mai frumoase momente -și este irepetabil- este momentul în care am ținut-o în brațe pe fiica mea, Elena. Și mi-am dat seama, din momentul acela, că nu-mi mai aparțin și că

Voi aveți și o relație specială…

– Ca orice mamă cu copiii ei. Am spus asta mereu că a iubi și a fi mamă e o practică zilnică, nu e ceva cu care te naști.

Ce spune Loredana despre operațiile estetice: “Oamenii care sunt limitați sau răutăcioși comentează”

Ești activă pe rețelele de socialize. Postezi și imagini îndrăznețe, uneori. Unii te critică, spun că ai operații, dar cei mai mulți te laudă pentru asta. Arăți foarte bine, mai bine ca în imagini…

– Îmi place. Nu mai vreau să intru în această polemică. E o prostie. În primul rând nimeni nu trebuie să se justifice pentru nimic. Nu dau socoteală nimănui, decât în fața lui Dumnezeu, în fața fanilor mei. Și ei știu cine e Lori, știu că eu am avut un piept generos întotdeauna, de la începutul carierei mele, mai ales din filmul Din a doua cădere a Constantinopolului. Nu existau silicoane pe atunci. Am avut buze mari, de asta m-au interzis cei de la televiziune și comuniștii pe atunci pentru că eram prea sexy.

Aveam buzele prea voluminoase, părul prea lung, sânii prea mari. Și pe atunci chiar nici nu se auzise de așa intervenții… oamenii care sunt limitați și influențabili sau pur și simplu răutăcioși, oamenii aceia comentează. Pentru că cine mă cunoaște știe că sunt și întotdeauna am fost originală sută la sută. Nu că aș avea ceva de comentat cu persoanele care vor să arate mai bine, să își îmbunătățească imaginea, îi apreciez că investesc în asta.

“Nu arăți bine dacă te operezi”

Dar, uneori, cred că tocmai datorită acestor false povești, oamenii cred că a arăta bine, trebuie să te operezi. Nu, nu arăți bine dacă te operezi. Se vede. Este absolut vizibil. Și cine știe, știe cum arată un sân natural și unul în care a fost intervenit, în primul rând după forma lui. Cine nu e răutăcios știe foarte bine diferențele acestea. De asta pe mine mă amuză, când cineva se ia chiar de lucrurile din acestea, care nu există. Ia-te de cum cânt, de lucruri palpabile, nu de lucruri pe care ai auzit că le-a spus cineva și le preiei ca un papagal sau ți s-a părut ție.