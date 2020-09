Loredana Groza, adevărul despre operațiile ei estetice. Jurata de la X Factor surprinde pe toată lumea cu declarațiile sale

Loredana Groza arată demențial la vârsta de 50 de ani, iar chipul ei este destul de schimbat de felul în care îl știam.

Loredana Groza insistă: nu are nicio intervenție estetică

S-a tot speculat că a recurs la numeroase intervenții estetice căci transformarea ei fizică este vizibilă, diva fiind de multe ori de nerecunoscut.

Vedeta a vorbit despre acest subiect, pe care nu îl consideră tabu, dar nici unul atât de important încât să ofere spații de emisie pentru așa ceva sau declarații de fiecare dată.

Jurata de la X Factor susține că nu a apelat la nicio intervenție estetică, deși multă lume, chiar și specialiștii în cosmetică ar susține cu totul altceva.

Lori insistă cu faptul că respectă anumite ritualuri zilnice și că schimbarea a venit mai degrabă din interior. Totodată, blondina spune că nu are nimic împotriva operațiilor estetice și nici a celor care recurg la ele, dar nu a fost cazul ei până acum.

„Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel”

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație…

E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta.

„Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a declarat Loredana Groza într-un interviu pentru revista Viva!.

