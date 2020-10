Loredana Groza, dezbrăcată pe Instagram. Fanii juratei de la X Factor au văzut tot

Loredana Groza nu este deloc pudică! Jurata de la X Factor România a postat niște filmulețe pe Instastory în timp ce i se face masaj la un salon de înfrumusețare, iar fanii au putut vedea aproape tot ce vedeta ascunde de obicei sub haine.

Fără sutien și doar cu o pereche de chiloți pe masa de masaj, Lori s-a filmat așa pentru publicul ei punându-i la fiert pe bărbați încă o dată.

Cântăreața a pus trei GIF-uri în care este aproape complet dezbrăcată, bucurându-se de sesiunea de la salon. Potrivit imaginilor publicate de Lori, vedeta a savurat o ședință de masaj de relaxare, însă unii spun că ar fi anticelulitic. Orice tratament ar urma, cert este că diva arată demențial la cei 50 de ani pe care îi are.

Loredana Groza s-a dezbrăcat pe Instagram

În ceea ce privește felul în care arată, aici se deschide eterna controversă: cât de operată este Loredana?

Fanii o asaltează des pe Instagram cu mesaje de tipul „Fără bisturiu. Și marmota…” ironizând-o deoarece artista a susținut în repetate rânduri că nu și-a făcut nicio operație estetică, deși realitatea arată un pic diferit, cel puțin în videoclipurile și fotografiile editate din mediul online.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine.

Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta”, a spus Lori pentru revista VIVA!.