Loredana Groza, duet de Anul Nou cu Adrian Petrache. Tânărul a fost finalist la X Factor

Loredana Groza a postat pe rețelele de socializare un duet de excepție cu Adrian Petrache, fostul finalist de la X Factor. Cei doi au cântat din nou împreună, după ce de Crăciun au susținut un concert extraordinar.

Tânărul a reușit să creeze momente memorabile pe parcursul show-ului de la Antena 1, renumita jurată de la Antena 1 fiind plăcut impresionată de parcursul acestuia. Acesta este probabil și motivul pentru care au ajuns să cânte împreună chiar și după încheierea emisiunii.

Nepotul lui Florin Salam s-a remarcat prin stilul propriu, în ciuda faptului că a fost urmărit de ghinion în timpul filmărilor de la X Factor. Nepotul celebrului manelist a ajuns până în marea finală a show-ului de talente, însă concursul a fost câștigat de Andrada Precup.

Loredana și Adrian Petrache, duet senzațional înainte de Anul Nou

Cu toate acestea fostul finalist de la X Factor a demonstrat că are toate atuurile unui artist desăvârșit, Loredana Groza fiind foarte mulțumită de tânărul care a fost în echipa sa. Adrian Petrache și frumoasa blondină au cântat împreună recent, melodia fiind încărcată pe rețelele de socializare.

Piesa intitulată „What are you doing New Year’s Eve?” a strâns peste 2.400 de vizualizări pe canalul de Youtube, internauții fiind extrem de încântați de duetul dintre Loredana Groza și Adrian Petrache. Am putea spune că melodia a fost un cadou, invitând oamenii la bucurie și veselie acum, pe final de an.

„Cuplul de artiști perfecți, voci sensibile. E o bucurie să vă ascultăm”, „Un duet superb”, „Ce frumoasă e melodia” sau „Felicitări, sunteți cei mai frumoși”, sunt câteva dintre comentariile de pe canalul de Youtube legat de piesa celor doi.

Adrian Petrache, fost concurent de la X Factor, ghinionist?

Adrian Petrache este nepotul renumitului manelist Florin Salam, interpretul de muzică de petrecere urmând să urce pe scena de la X Factor în marea finală. Din păcate, problemele de sănătate l-au împiedicat să mai cânte, concurentul Loredanei fiind nevoit să cânte alături de Florin Ristei.

Aceasta nu a fost singura neplăcere de care a avut parte tânărul în cadrul emisiunii de la Antena 1. Concurentul a fost urmărit de ghinion, în etapa de bootcamp aflând că i-a murit unul dintre unchi. Este vorba de Nelu Stoian care a decedat după ce a aflat că are coronavirus.

În altă etapă a emisiunii Adrian Petrache a rămas fără chitară cu puțin timp înainte de a urca pe scenă. Cu toate acestea, tânărul a fost unul dintre cei mai interesanți și apreciați concurenți ai show-ului X Factor 2020.

