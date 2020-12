Loredana Groza face furori pe internet. Cum s-a fotografia alături de Miki Buzărnescu, Alexandra Dulgheru și Monica Niculescu

La 50 de ani, Loredana Groza este într-o formă fizică de invidiat. Artista își surprinde adesea fanii de pe rețelele de socializare cu ipostaze inedite și provocatoare.

Loredana Groza arată la fel ca o adolescentă și se poate spune că sfidează trecerea timpului. Îndrăgita cântăreață face furori în mediul online cu formele sale de invidiat.

Fotografiile divei de pe rețelele de socializare stârnesc adesea controverse, internauții acuzând-o deseori pe Loredana Groza că a exagerat cu operațiile estetice sau că își prea mult postările.

Loredana Groza, o nouă apariție de senzație

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Loredana Groza este într-o formă fizică de invidiat la 50 de ani. Interpreta se poate mândri cu un ten impecabil, lipsit de imperfecțiuni, dar și cu o siluetă perfectă.

Alături de marile valori ale tenisului românesc: Miki Buzărnescu, Alexandra Dulgheru și Monica Niculescu, Loredana Groza s-a fotografiat într-un echipament de tenis care îi lasă la vedere sânii, formele voluptoase și picioarele tonifiate.

Cu toate acestea, internauții au susținut deseori că artista a apelat excesiv la bisturiu, vizitele dese la medicul estetician fiind, de fapt, secretul aspectului său fără cusur, dar și că își editează foarte mult pozele. Totuși, frumoasa blondină a negat de fiecare dată acuzațiile aduse și a declarat că sportul, alimentația sănătoasă și somnul reprezintă au ajutat-o să se mențină în formă.

“Sportul, un regim alimentar sănătos și somnul sunt cele trei must-uri pentru a fi mereu în formă. Trebuie să îți balansezi regimul, astfel încât organismul tău să nu simtă lipsa niciunui component de care are nevoie ca să funcționeze normal. Trebuie să îl «păcălești» . De asta, am renunțat la dietele drastice pe care le consider absolut dăunătoare; chiar dacă te ajută să pierzi în greutate foarte repede, la fel de repede pui kilogramele la loc, imediat ce începi să mânânci normal”, a declarat Loredana Groza.