Loredana Groza, făcută praf de fani: „Arăți din ce în ce mai rău. În afară de voce și ochi ești o păpușă gonflabilă”

Loredana Groza s-a schimbat radical de când a părăsit Vocea României și a devenit jurat X Factor. Ea a trecut printr-o serie de transformări fizice, întinerind peste noapte.

Fanii au observat aceste schimbări și au criticat-o pentru intervențiile estetice. Vedeta tv are și un make-up artist care o întinerește cu 20 de ani, dar și filtrele de pe Instagram, pe care le folosește în exces.

Trebuie să recunoaștem și că intervențiile estetice au ajutat-o, astfel că injecțiile cu botox, acid hialuronic, dar și de implant mamar i-au adus un plus valoare fizionomiei.

Loredana Groza, taxată dur de fani

Nu este pentru prima dată când artista este criticată de admiratorii ei. În ultima perioadă, vedeta este asaltată de mesaje răutăcioase și critici aduse fizicului ei.

Mulți dintre fani cred că Loredana Groza a exagerat cu intervențiile estetice și o sfătuiesc să nu mai intervină asupra feței, de altfel nici pozele cu diva mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată sunt criticate.

Urmăritorii sunt de părere că jurata X Factor exagerează ci aparițiile la cei 50 de ani pe care îi are.

„Nu știu ce faci cu toate operațiile tale, dar arați din ce în ce mai rău, îmi pare nespus de rău pentru tine, dar acesta este adevărul”, a scris un fan.

„Nu mai este Loredana. În afară de voce și ochi restul e o păpușă gonflabilă. Păcat, mă așteptam din partea ta să fii mai înțelegătoare cu trecerea timpului care este inevitabil pentru oricine”, a mai scris un admirator.

„Păcat că ți-ai dat frumusețea cu care te-a înzestrat natura prin părinții tăi!”, a susținut un alt fan pe Instagram.

„Cam multe operații estetice”, este de părere unul dintre cei 500 de mii de urmăritori ai Loredanei Groza.

„Știu că îmi vor sari toți în cap, dar îmi spun și eu părerea. Păcat de frumusețea ta naturală pe care ai avut-o, frumoasă ai fost și rămâi mai departe, dar prea te-ai plastifiat. Păcat de trăsăturile tale frumoase”, a conchis un alt admirator.

Cu toate că schimbările sunt evidente, Loredana Groza a declarat într-un interviu că nu a apelat la medicul estetician.

Loredana Groza: „Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel”

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație…

E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta.

„Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a declarat Loredana Groza într-un interviu pentru revista Viva!.