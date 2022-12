Loredana Groza, imagini interzise. Cum a ajuns să se fotografieze vedeta. Fanii au rămas mască

Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, iar de ceva timp, este mai activă ca oricând în mediul online.

Loredana Groza, apariție incendiară pe internet

Deși are 52 de ani, artista nu își arată deloc vârsta. Se îmbracă extrem de elegant, se menține în formă, iar parcă de la an la an este din ce în ce mai tânără.

ADVERTISEMENT

Deși și că totul se datorează unui stil de viață cât se poate de sănătos, unii fani continuă să creadă contrariul. Vedeta nu este însă deranjată de alte păreri.

Dovada cea mai clară este ultima postare a Loredanei Groza, de-a dreptul interzisă. Artista a publicat mai multe imagini, în care este îmbrăcată într-o rochie neagră, lungă, care lasă toate formele la vedere.

ADVERTISEMENT

Impresionant este însă decolteul generos al vedetei, dar și dresurile tip plasă care oferă mai multă senzualitate.

În pozele publicate, Loredana Groza pare că se află într-un local de lux și nu a putut rezista tentației de a nu face câteva fotografii pe canapelele aurii de acolo.

ADVERTISEMENT

S-a dovedit că postarea vedetei a fost una cât se poate de reușită. Comentariile au început să curgă și de asemenea, nu puțini sunt nici cei care au ajuns să aprecieze imaginile.

Unii i-au făcut complimente Loredanei Groza, având în vedere că arată impecabil la cei 52 de ani ai săi, în timp ce alții și-au ales pozele preferate.

ADVERTISEMENT

Oricum .

ADVERTISEMENT

Loredana Groza, despre operațiile estetice

Amintim că deși în ultimele luni de zile s-a tot discutat despre intervențiile estetice ale artistei, constant, aceasta a negat orice informație de acest tip.

În urmă cu ceva timp, artista povestea că îi apreciază pe toți cei care investesc în aspectul fizic, însă pentru ea, intervențiile estetice nu sunt deloc necesare.

”Nu mai vreau să intru în această polemică. E o prostie. În primul rând nimeni nu trebuie să se justifice pentru nimic. Nu dau socoteală nimănui, decât în fața lui Dumnezeu, în fața fanilor mei.

(…) Eu am avut un piept generos întotdeauna, de la începutul carierei mele. Nu existau silicoane pe atunci.

Nu că aș avea ceva de comentat cu persoanele care vor să arate mai bine, să își îmbunătățească imaginea, îi apreciez că investesc în asta.”, declara Loredana Groza acum ceva vreme.