Loredana Groza, primele dezvăluiri despre noul sezon X Factor: „Universul mi-a trimis ceea ce nu visam”

Loredana Groza a făcut primele dezvăluiri despre sezonul 10 X Factor, unde este jurată și anul acesta. Cântăreața este uimită de concurenții pe care i-a întâlnit la preselecții și așteaptă cu nerăbdare ca noul sezon să apară pe micile ecrane.

Artista s-a declarat impresionată de felul în care au decurs preselecțiile pentru noul sezon, care s-au încheiat recent.

Loredana Groza, primele dezvăluiri despre noul sezon X Factor

a oferit câteva detalii despre noul sezon X Factor. Cântăreața este foarte mândră de concurenții pe care a avut ocazia să-i întâlnească la preselecții.

În cadrul emisiunii lui Dan Capatos, blondina s-a declarat uimită de talentul și vocile celor care s-au prezentat la preselecțiile încheiate cu puțin timp în urmă.

Totodată, Loredana a ținut să precizeze că este mândră de echipa ei și așteaptă cu nerăbdare ca telespectatorii să vadă emisiunea la toamnă. Artista nu vrea să dezvăluie prea multe „secrete” din culisele show-ului de talente.

„A fost intens, wow. Intens e primul cuvânt care îmi vine în minte. După asta, – neașteptat – pentru că am găsit niște voci și niște personalități… Nu vreau să divulg până nu începe show-ul.

Dar am o echipă trăznet. Și chiar o spun fără să am nici cea mai mică teamă, că am găsit mai mult decât credeam că o să găsesc și asta mi se pare incredibil pentru că universul mi-a răspuns și mi-a trims ceea ce nu visam”, a declarat Loredana Groza la de la Antena Stars.

Cum se înțelege Loredana cu ceilalți jurați

a vorbtit și despre relația pe care o are cu ceilalți jurați și cum reușește să calmeze micile conflicte atunci când vine vorba de diverse strategii.

Vedeta nu se lasă intimidată atât de ușor și este conștientă că vor mai fi mici certuri printre membrii juriului. În plus, urmează să înceapă Bootcamp-ul, așa că artista trebuie să-și facă propriile strategii.

„Îți dai seama că sunt ciondăneli pentru că sunt gelozii, sunt orgolii câteodată, unii vor să fure, să păcălească, unii vor să joace la cacealma.

Dar știu strategiile lor și nu mă las intimidată cu una, cu două. La finalul zilei râdem și ne simțim bine pentru că suntem unul pentru toți și toți pentru unul. Și toți pentru show.

Va începe Bootcamp-ul și trebuie să îmi fac strategiile și trebuie să pregătesc show-urile echipei mele”, a continuat cântăreața.