Loredana Groza suferă de “Dismorfia Snapchat”? Ce este sindromul urâțeniei închipuite și cum se manifestă

Acuzată că a exagerat cu intervențiile estetice, Loredana Groza (50 ani) le-a răspuns cârcotașilor și a negat orice implicare a medicului estetician asupra fizicului ei. Cum se explică, însă, ștergerea oricărei urmă lăsată de trecerea anilor? FANATIK.RO a aflat că Lori folosește în exces filtrele și programele de editare foto, motiv pentru care imaginea afișată pe social media este cu mult diferită de cea reală.

Regină la fiecare apariție pe scenă, Loredana Groza a devenit, în ultima perioadă, și regina aplicațiilor de editare foto. Chiar dacă arată remarcabil, în ciudat faptului că a trecut 50 de ani, iar vocea și show-urile pe care le pune în scenă sunt excepționale, Lori a căzut în capcana mirajului oferit de filtrele și aplicațiilor de prelucrate foto.

“Prietenii i-au atras atenția că își prelucrează prea mult imaginile, dar Loredanei poți să îi treci orice cu vederea. Ea, spre deosebire de alte ‘dive’, chiar este o adevărată stea a muzicii.”, ne-a spus o sursă din anturajul Loredanei.

Loredana Groza, apariție uimitoare la “Te cunosc de undeva!”

De altfel, chiar la filmările pentru emisiunea “Te cunosc de undeva”, Loredana a surprins cu apariția ei. Colegii de breaslă și echipa de la Antena 1 au remarcat că trăsăturile vedetei sunt mult mai naturale față de cele ce pot fi observate în fotografiile de pe Instagram, de exemplu.

Cântăreața este invitat special în gala Piese de top la “Te cunosc de undeva!”, unde, cu doar câteva săptămâni înainte de marea finală, bătălia pentru primele locuri în clasamentul transformărilor devine din ce în ce mai serioasă. Încă de când a pășit pe scenă, Lori a surprins plăcut cu atitudinea și ținuta sexy. De remarcat este și faptul că imaginea cântăreței este destul de diferită de cea de pe social media, acolo unde, în pozele făcute publice, Loredana nu are nicio linie fină de față – de riduri nici nu vorbim-, iar silueta ei este mult mai silfidă.

Loredana suferă de dismorfia Snapchat, sindromul urâțeniei închipuite?

În ultimii ani, un nou fenomen a luat avânt pe rețelele de socializare și a primit și un nume: dismorfia Snapchat. Este o afecțiune de care suferă tot mai mulți oameni, în special tinerii, și este cauzată de filtrele pe care utilizatorii le folosec, pe Facetune, Instagram, Snapchat și altele, pentru editarea chipului. Conform specialiștilor, oamenii pierd astfel noțiunea asupra modului în care arată cu adevărat și le este afectată încrederea în sine, ba chiar ajung să sufere de tulburări psihice. Și asta nu e tot! Mai mulți chirurgi plasticieni au dezvăluit, de-a lungul timpului, că numărul pacienților care apelează la chirurgia estetică pentru a arăta ca în pozele editate este în continuă creștere.

“Este o mare problemă atunci când oamenii pierd noțiunea asupra cum arată în realitate. Din păcate, nu se discută suficient despre acest fenomen. În ziua de astăzi nu mai este suficient să te compari cu imaginile perfecte ale modelelor, dar acum există și o comparație zilnică a propriei persoane cu imaginea falsă prezentată pe rețelele de socializare. Este încă un mod de a te simți insuficient de bun în fiecare zi”, declara profesorul de psihologie Renee Engeln, autor al cărții “Beauty Sick: How the Cultural Obsession with Appearance Hurts Girls and Women”,conform raportuldegarda.ro.

Ce spune Loredana despre operațiile estetice

Loredana Groza a vorbit despre operațiile estetice, după ce a fost acuzată că s-a mutat în cabinetul chirurgilor plasticieni, acolo unde ar fi beneficiat de cele mai moderne tehnici de întinerire.

“Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă ‘acuză’. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta.

Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi.”, mărturisea Loredana Groza, în urmă cu câteva luni, în cadrul unui interviu oferit revistei Viva.