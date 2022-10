Loredana Groza, surpriză pentru fani. Locul aflat la mii de kilometri unde va susține un concert special cu ocazia zilei de 1 Decembrie

Loredana Groza va avea un spectacol special dedicat românilor cu ocazia zilei de 1 Decemebrie. Totuși, artista nu va concerta în țară, ci tocmai în Australia, mai exact în Sydney.

Loredana Groza, concert special de 1 Decembrie tocmai în Australia

Fanii Loredanei Groza au parte de o veste bună. Conform unui , va susține luna viitoare un concert special dedicat Zilei Naționale a României.

Totuși, spectacolul nu va avea loc pe meleagurile natale ci la zeci de mii de kilometri depărtare. Astfel, pe 27 noiembrie, îndrăgita cântăreața se va afla tocmai în Sydney, Australia.

Evenimentul va fi unul important pentru fani, dar și pentru Loredana Groza care nu a mai cântat niciodată în Australia, în ciuda faptului că se poate lăuda cu o carieră impresionantă de peste 30 de ani.

Loredana Groza, sacrifici de dragul carierei

Chiar dacă în prezent este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, admirată atât pentru voce, dar și pentru forma sa fizică de invidiat, Loredanei Groza nu i-a fost ușor.

Și-a început cariera încă din adolescență și a muncit din greu pentru a ajunge și a se menține în topul artiștilor. Pentru a avea succes,

„Cu siguranță este o meserie foarte grea pentru femei și dacă vrei să fii în top trebuie să faci sacrificii. Premiile pe care le câștig sunt măgulitoare pentru cariera mea.

După 36 de ani de când am câștigat premiul cel mare la Festivalul de la Mamaia, să rămân în topul publicului, este incredibil.

Indiferent de cât m-a costat. Uneori poate am fost bolnavă și am stat în perfuzii, dar a trebuit să filmez la un film în frig, am stat acolo. M-am sacrificat pentru artă și nu-mi pare rău”, a declarat Loredana Groza pentru