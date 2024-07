Loredana Toma ridică 60 de tone pe săptămână pentru visul de la JO de la Paris: “Vreau să mă retrag cu medalia olimpică la gât!”. Exclusiv

În cadrul seriei “Olimpicii României”, pentru FANATIK. Delegaţia României este formată din 107 sportivi, iar speranţele sunt de a obţine mai multe medalii decât la ultimele două ediţii, câte patru.

Loredana Toma ridică 60 de tone pe săptămână pentru visul de la JO de la Paris

şi de şase ori campioană europeană la haltere, dar nu a putut participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din cauza suspendării Federaţiei Române de Haltere. Sportiva în vârstă de 29 de ani vrea să se retragă din activitate cu singura medalie care îi lipseşte din palmares, medalia olimpică.

Într-un amplu interviu acordat pentru FANATIK, Loredana Toma a vorbit despre dezamăgirea de a nu putea participa la Tokyo, când era în vârf de formă, despre tonele ridicate la antrenamente şi despre retragerea din activitate.

Loredana, ce înseamnă pentru tine calificarea la Jocurile Olimpice?

– Este o bucurie foarte mare. Sunt fericită că aproape mi se realizează visul. Am tras câțiva ani buni pentru acest vis și sper să se încheie acest vis așa cum ne dorim cu toții.

Cu o medalie. Țintești aurul sau nu contează culoarea medaliei?

– Nu contează. Îmi doresc o medalie.

“M-am gândit de mai multe ori să mă retrag. A fost foarte frustrant atunci, cu Jocurile Olimpice de la Tokyo”

Cât de greu ți-a fost, să domini la Mondiale, la Europene și să nu ai dreptul să participi la Jocurile Olimpice deși nu ai făcut nimic greșit…

– A fost o perioadă foarte grea și lungă, de altfel. Cred că am o determinare aparte care nu-mi dă voie să renunț.

Te-ai gândit să te retragi?

– Da, m-am gândit de mai multe ori să mă retrag. A fost foarte frustrant atunci, cu Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dar mă bucur că sunt aici şi încă lupt.

La ce nivel simţi că eşti acum, pe final de pregătire?

– Nu prea pot să îmi dau seama. Toată lumea se antrenează în linişte. Fiecare dă tot ce e mai bun în pregătire. Va conta foarte mult şi ziua pe care o prinzi acolo. Dacă ai o zi bună la Paris, poţi să urci pe podium.

“Antrenamentul însemna să ridic undeva la 60 de tone în fiecare săptămână”

Ce a însemnat pregătirea pentru Jocurile Olimpice? Câte tone ridici săptămânal?

– Antrenamentul însemna să ridic undeva la 60 de tone în fiecare săptămână.

Cum ai ajuns să faci haltere, un sport care nu e atât de practicat, poate nici la fel de atrăgător ca altele?

– La început, nici nu am ştiut de ce sport era vorba iniţial. S-a deschis Centrul Naţional de la Botoşani, am fost selectată. Se făcea atunci selecţie pentru mai multe sporturi: box, am încercat şi atletism. Dar tot sala de haltere mi s-a părut mai interesantă. Nu auzisem de sportul ăsta.

Se începe cu greutăţi mici?

– Foarte mici, cu bara goală. La vârsta de 12 ani am început, nu poţi să pui greutate la vârsta aia. Înveţi tehnica.

“Cred că primul motiv care m-a făcut să continui a fost faptul că eram într-o formă foarte bună în 2021, cred că cea mai bună din carieră”

Eşti pentru prima dată la Jocurile Olimpice. Simţi că este o ceva deosebit în comparaţie cu Europenele sau Mondialele?

– Presiunea este puţin mai mare. Competiţia este o dată la patru ani şi atunci cred că asta este diferenţa.

Tu ai emoţii, acum, înainte de plecare?

– Deocamdată nu, dar probabil vor apărea când voi ajunge acolo, la primul antrenament.

Ce te-a determinat să continui cu halterele în ciuda obstacolelor foarte mari pe care le-ai avut de depăşit?

– Cred că primul motiv care m-a făcut să continui a fost faptul că eram într-o formă foarte bună în 2021, cred că cea mai bună din carieră. Ştiam că voi câştiga Mondialele din 2022, n-aveam cum să mă opresc în forma aia. Apoi, ştiam că voi lua şi următorul european şi că voi participa la Jocurile Olimpice.

“După Jocurile Olimpice urmează retragerea. Îmi doresc să mă las de haltere cu o medalie olimpică la gât”

Cum ai primit vestea că vei participa la Jocurile Olimpice de la Paris?

– Ştiam de mai bine de un an şi ceva că sunt calificată la Jocurile Olimpice de la Paris. Confirmarea oficială a venit abia în mai, dar n-am avut nicio emoţie în privinţa calificării.

Ce urmează după Jocurile Olimpice?

– Cred că după Jocurile Olimpice urmează retragerea. Îmi doresc să mă las de haltere cu o medalie olimpică la gât.

12 medalii la Europene şi Mondiale are Loredana Toma

29 de ani are Loredana Toma