Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au talent 2017, despre greutățile prin care a trecut. Cum a fost tratată în școală

Câștigătoarea emisiunii de talent din anul 2017 a vorbit în cadrul unui podcast despre prin care a trecut. Tânăra în vârstă de 20 de ani a dezvăluit cum a fost tratată în școală de colegi și de cadrele didactice.

Lorelai Moșneguțu de la Românii au talent 2017 a venit cu câteva detalii despre provocările care i-au ieșit în cale după ce a fost abandonată de mamă și a ajuns într-un orfelinat. Fosta concurentă de la Pro TV avea numai 14 ani când a câștigat premiul de 120.000 de euro.

Privind în urma sa tânăra își amintește neplăcerile prin care a fost nevoită să treacă pentru că s-a născut diferită de ceilalți. Acest lucru se întâmpla cel mai mult când mergea în locurile de joacă destinate copiilor.

„Am simțit că viața mea e diferită până în grădiniță. Atunci când mergeam în locurile de joacă, ca orice copil, voiam să mă joc cu ceilalți, însă mare parte din aceștia veneau doar să mă întrebe că de ce nu am mâini.

Într-un fel nu am de ce să mă supăr, pentru că erau niște copii și gândirea lor, să vadă pe cineva diferit, erau curioși. Lucrul acesta m-a făcut să mă duc foarte mult pe partea artistică, să încep să cânt, să îmi găsesc alte ocupații.

Atunci când mergeam în locurile de joacă nu prea aveam cu cine să mă joc. În mare parte mă jucam singură, în locurile acelea cu nisip. Acest lucru a durat până în școala generală.

Doamna învățătoare, din prima zi, m-a adus în față și le-a spus tuturor colegilor că voi cu colega voastră vă purtați de la egal la egal, iar tu, vorbind cu mine, o să fii tratată egal cu toți ceilalți”, a povestit Lorelai Moșneguțu în emisiunea

Lorelai Moșneguțu, tratată la fel ca ceilalți colegi

Lorelai Moșneguțu a început să fie tratată la fel ca ceilalți colegi începând cu școala generală. 2017 a învățat cot la cot cu ei și spune că nu au existat niciodată discriminări sau favoritisme.

Toate examenele susținute de tânăra de 20 de ani au fost date din materia predată în instituțiile de învățământ din România, chiar dacă fosta concurentă de la Pro TV a studiat mai mult la domiciliu, profesorii venind la ea acasă.

Fosta finalistă are foarte multe abilități, fiind studentă în primul an de facultate. Lorelai Moșneguțu cântă la pian și la chitară, scrie cu o dexteritate extraordinară şi pictează tablouri. În plus, a publicat 10 cărţi, susține concerte, joacă în piese de teatru și a câştigat zeci de diplome şi trofee.