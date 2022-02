Lorena Balaci, marele absent de la „Derby-ul Olteniei”. De ce nu poate fi prezentă la meciul lui Atanas. Exclusiv

pentru „Derby-ul Olteniei” și a relatat de la fața locului ultimele pregătiri pentru meciul dintre Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948.

a reușit să marcheze primul gol în Casa Pariurilor Liga 1 și ar putea intra pe teren și cu FC U Craiova 1948, mai ales că Elvir Koljic a suferit o recidivă a unei accidentări și va fi indisponbil o perioadă mai îndelungată.

Cu toate acestea, Lorena Balaci, mama lui Atanas, nu va putea fi prezentă pe stadion, la fel ca la meciul cu Dinamo, așa cum a declarat în exclusivitate pentru FANATIK.

Lorena Balaci regretă că nu va fi prezentă pe stadion la „Derby-ul Olteniei”

FANATIK a stat de vorbă cu Lorena Balaci, care speră ca Atanas să marcheze și în meciul cu rivala din oraș, FC U Craiova 1948, chiar dacă nu va putea fi prezentă pe stadionul „Ion Oblemenco”, așa cum a făcut-o la debutul atacantului de 17 ani pentru „lei” cu Academica Clinceni.

Lorena Balaci este și este foarte implicată la club, astfel nu va putea fi prezentă la Craiova: „E un meci foarte important. Din păcate, nu cred că voi putea fi prezentă la meciul cu FC U Craiova, pentru că eu mă ocup de destinele unui alt club și luni e ultima zi de transferuri la noi la copii și juniori.

Sper să intre pe teren și ar fi extraordinar să înscrie pe Oblemenco”, a declarat Lorena Balaci în exclusivitate pentru FANATIK.

Atanas Trică promite spectacol la derby-ul dintre Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948: „Nu vor pleca triști de la stadion”

Atanas Trică e nărăbdător să vadă spectacolul din tribune al suporterilor și le promite o victorie împotriva rivalei din oraș: „Va fi spectacol, abia aştept să văd ce au pregătit cei de la Peluza Nord şi să simţim cu toţii cum ei şi ceilalţi suporteri ne vor împinge de la spate. Îi asigur pe fanii Universităţii că nu vor pleca trişti de la stadion nici luni, cum a fost cazul şi joi”.

Atanas Trică s-a tachinat înainte de meci cu Hristu Sofianu, vărul său care joacă pentru FC U Craiova 1948: „Am un verişor care chiar joacă la acea echipă (Hristu Sofianu, de la FCU, n.r.) şi ne tachinăm des legat de rivalitatea dintre cele două formaţii. Cel puţin după ce i‑am bătut atunci cu 2‑0, în tur, l‑am zăpăcit cu mesajele”.

Atanas Trică, felicitat pentru primul gol din Liga 1 de Cicâldău, Mitriță, Koljic și… Budescu

Atanas Trică a izbucnit în lacrimi după primul gol reușit în Liga 1, iar mesajele incredibile pe care le-a schimbat cu fiul ei, cu doar două ore înainte de meci: „Primii m‑au felicitat coechipierii şi staff‑ul, apoi am ajuns în vestiar şi telefonul era plin cu nenumărate mesaje de felicitare, în primul rând de la persoanele dragi mie, dar şi de la oameni de la care nu mă aşteptam.

Mi‑au scris, printre alţii, Alex Cicâldău, Alex Mitriţă, Elvir Koljic şi Constantin Budescu. Cu Budescu nu am vorbit niciodată, dar îi dădusem chiar înainte de meci follow pe Instagram şi la final aveam mesaj de la el”.

Nicio felicitare însă nu s-a putut ridica la nivelul celei primite din partea lui Elvir Koljic, idolul lui Atanas și modelul său de atacant: „Dar cel mai mult m‑a bucurat cel de la Elvir, pentru că e jucătorul meu preferat din lotul Ştiinţei. Îmi place mult ca atacant, în special detenta şi tehnica lui de lovire a mingii. Am foarte multe de învăţat de la el şi mă bucur că avem o relaţie apropiată, mereu mă ajută şi sfătuieşte”.

Atanas Trică îl consideră pe Laurențiu Reghecampf cel mai bun antrenor din Liga 1: „Produce un fotbal mai spectaculos”

Atanas Trică îl consideră pe cel mai valoros antrenor din Casa Pariurilor Liga 1 și știe ce plus are față de Dan Petrescu: „În primul rând că eu zic că e cel mai bun antrenor din Liga 1, poate la concurenţă cu Dan Petrescu, cu un plus însă pentru Mister pentru că produce un fotbal mai spectaculos. Dincolo de calităţile lui profesionale, este şi un tip foarte apropiat de noi, jucătorii. Vorbeşte foarte mult cu noi, în special cu cei mai tineri, şi ne dă încredere enormă în forţele noastre”.

Atacantul de 17 ani îl are ca idol din străinătate pe Dusan Vlahovic, atacantul sârb adus de Juventus Torino de la Fiorentina: „Din fotbalul mare îmi place mult Duşan Vlahovic, este un număr 9 autentic, cum îmi propun şi eu să fiu, şi m‑a impresionat cum a reuşit să devină unul dintre cei mai respectaţi atacanţi din Serie A la o vârstă aşa fragedă”.