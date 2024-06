Lorena Balaci lămurește plecarea lui Atanas Trică de la Universitatea Craiova: „Nu l-a dat nimeni afară”. Exclusiv

Atanas Trică și Universitatea Craiova merg pe drumuri diferite, iar Lorena Balaci a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK motivul despărțirii. Fiica „Minuni Blonde” a spus și ce discuții a purtat cu Mihai Rotaru în privința viitorului lui Ati.

Lorena Balaci lămurește plecarea lui Atanas Trică de la Universitatea Craiova: „Nu l-a dat nimeni afară”

acord în cursul zilei de marți, 18 iunie. Tânărul atacant a revenit în tricoul „alb-albaștrilor” după împrumutul la CS Tunari din Liga 2, însă nu a făcut parte din planurile lui Costel Gâlcă pentru sezonul următor.

Lorena Balaci a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că despărțirea dintre și Atanas Trică s-a produs din dorința tânărului fotbalist. Fiica „Minunii Blonde” a explicat de ce nu și-a dorit ca fiul său să meargă din nou împrumut și a preferat să își rezilieze contractul cu gruparea din Bănie.

„În momentul în care Atanas a trecut de pragul Ligii a 3-a am stabilit de comun acord cu Mihai Rotaru să îl împrumute un an la Steaua, un an care a fost extrem de benefic pentru creșterea lui. Ulterior s-a întors la Craiova în 2023, a făcut pregătirea cu Universitatea Craiova.

Neagoe l-a plăcut, drept dovadă a jucat titular cu Dinamo și următoarea etapă cu Oțelul nu a mai jucat titular, dar a jucat aproape 30 de minute. După care a plecat Neagoe, a venit perioada cu Reghecampf în care Reghecampf nu s-a bazat deloc pe el.

Ulterior a venit Ivaylo Petev, care l-a avut în vederile lui și știm foarte bine că a evoluat în SuperLiga, dar și în Cupa României. În iarnă a venit Blesa și s-a stabilit să meargă împrumut la Tunari pentru patru luni.

Acum a revenit la antrenamentele echipă, iar după sfârșitul săptămânii de pregătire de la Craiova mi s-a spus că Gâlcă nu se bazează pe el, dar dacă Atanas dorește poate să meargă în cantonament, însă nu vor să îl înfrâneze în cazul în care își găsește o altă echipă”, a spus Lorena Balaci.

„Am căzut de comun acord cu Mihai ca Atanas să își rezilieze contractul”. De ce nu a luat în calcul varianta împrumutului

„Era la latitudinea lui Atanas dacă merge în pregătire cu echipa sau rămâne să se pregătească separat ca să își găsească o altă echipă. Am văzut de-a lungul timpului că împrumuturile nu sunt benefice și vă spun și de ce.

Atanas a jucat aproape toate meciurile la Tunari până în momentul în care mai aveau șanse să se salveze de la retrogradare. În momentul în care au retrogradat matematic, Dan Alexa nu l-a mai băgat pentru că voia să vadă pe cine se bazează în sezonul viitor, lucru absolut logic.

Atanas a venit la Craiova cu speranțe, pentru că este un tânăr de 20 de ani cu speranțe. I s-a spus că antrenorul Gâlcă nu se bazează pe el și am stabilit de comun acord cu Mihai să reziliem contractul, pentru că încă un an de împrumut putea să nu îi fie benefic.

Se punea problema că poate să meargă în altă parte și să nu joace din diverse motive. Am căzut de comun acord cu Mihai ca Atanas să își rezilieze contractul și să meargă în altă parte pentru a avea continuitate, ne-am strâns mâinile, totul a fost frumos și elegant.

Unui tânăr fotbalist îi trebuie în primul rând continuitate și stabilitate. Atunci am stabilit că este mai bine să găsească un club care să aibă nevoie de el, care să aibă încredere în potențialul lui și să îi ofere șansa să joace.

Este foarte important să prindă minute, fie că e în Liga 2 sau Liga 1 la o echipă de mijlocul clasamentului. Ideea a fost să joace, nimeni nu l-a dat afară, nu s-a întâmplat absolut nimic. Atanas a venit cu niște speranțe, și-a dorit să demonstreze că merită păstrat, dar nu a fost să fie, nu este nicio supărare pentru nimeni”, a mai spus fiica regretatului Ilie Balaci.