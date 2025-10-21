Lorena Balaci, mesaj încărcat de emoție la 7 ani de la moartea tatălui său, Ilie Balaci: ”Pentru mine e tot ieri”

ADVERTISEMENT

Ziua de 21 octombrie este una neagră pentru Lorena Balaci. Fiica regretatului Ilie Balaci a lăsat în spațiul virtual un mesaj încărcat de emoție, la 7 ani de la moartea tatălui său. Fostul fotbalist s-a stins din viață la 62 de ani.

Ce mesaj a transmis Lorena Balaci la 7 ani de la moartea tatălui său, Ilie Balaci

Lorena Balaci a avut o legătură specială cu figura paternă care a decedat în anul 2018. Au trecut de atunci 7 ani, dar nu a uitat nici acum momentul în care și-a pierdut tatăl. Ilie Balaci, cunoscut drept „minunea blondă”, a suferit un infarct.

Moartea a survenit în locuința mamei sale din cartierul Rovine din orașul Craiova, județul Dolj. îi păstrează vie amintirea, dovadă că a făcut o postare înduioșătoare pe rețelele de socializare.

Cu această ocazie, a dezvăluit ce nu poate uita legat de sportivul care a încetat din viață la 62 de ani. Femeia susține că nu este vorba de o absență completă pentru că îi simțe prezența lui Ilie Balaci de multe ori.

„7 ani fără tine. Dar nu e o lipsă, e o prezență nevăzută. Ești în lumina dimineților mele, în vântul care adie peste Bănie, în fiecare copil care atinge mingea cu visul aprins. Te caut uneori în cuvinte, alteori în tăcere.

Și mereu te găsesc în puterea de a merge mai departe, în zâmbetul meu care ți aseamănă, în dragostea care nu moare.

Au trecut 7 ani, dar pentru mine e tot ieri, când mi-ai spus, cu ochii plini de cer: «Nu uita cine ești». Și n-am uitat, tată. Niciodată”, a scris Lorena Balaci, pe , în dreptul unei imagini cu Ilie Balaci.

Ilie Balaci, omagiat de numeroși fotbaliști

Mormântul lui Ilie Balaci a fost locul în care mai multe legende ale Universității Craiova au ajuns în cursul zilei de 21 octombrie. Deși fostul fotbalist nu a fost uitat de cei pe care i-a cunoscut de-a lungul vieții sale.

Regretatul sportiv a fost omagiat de multe persoane care au depus coroane în memoria sa. Sorin Cârțu, Gabi Boldici și Emil Săndoi sunt doar o mică parte dintre cei care au fost prezenți la cimitirul din Craiova.

Aceștia au lăsat flori și lumânări aprinse la căpătâiul fostului sportiv. De asemenea, o coroană în formă de opt, realizată în alb și albastru, a fost depusă la mormântul lui Ilie Balaci. Aceasta are mesajul „Ilie Balaci, de la 8 la infinit”, care se găsește și pe piatra funerară.

Ultimele clipe din viața lui Ilie Balaci

Ilie Balaci a murit în dimineața zilei de 21 octombrie 2018. Cu o seară înainte de a-și găsi sfârșitul fusese la o petrecere. Fostul fotbalist se afla în locuința mamei sale când a început să se simtă rău. Femeia l-a găsit inconștient.

„Ilie Balaci aseară a fost la o petrecere, alături de câţiva prieteni, la ziua unei cunoştinţe. A ajuns la ora 3-3 şi jumătate la locuinţa mamei sale, în cartierul Rovine. S-a trezit de dimineaţă bine.

Apoi, din spusele mamei şi a vecinilor, ar fi simţit mici probleme, nu s-a simţit bine, i-a spus mamei că ar fi bine să-i facă un ceai cu lămâie.

Nu avea, se pare, lămâie în casă, a mers la o vecină, iar în momentul când s-a întors, l-a găsit inconştient pe Ilie Balaci”, a declarat Toni Sorică, conform . Mama lui Ilie Balaci a fost cea care a sunat la 112.

O ambulanță a sosit la locuința acesteia în jurul orei 9:40. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă în jurul orei 11:15 au fost nevoite să pronunțe decesul. Ilie Balaci își doarme somnul de veci în cimitirul Sineasca, unde este înmormântat și tatăl său.