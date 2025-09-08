Simbolul Universității Craiova, Ilie Balaci, s-a născut pe data de 8 septembrie 1956 la Bistreț. Din păcate pentru fotbalul românesc, „Minunea Blondă“ ne-a părăsit în 2018 și a lăsat un gol imens în sufletele suporterilor, dar, în special, în cel al fiicei sale, Lorena Balaci. Luni, chiar în ziua în care fostul fotbalist ar fi împlinit 69 de ani, Lorena a postat un mesaj emoționant.

ADVERTISEMENT

Turneul „Ilie Balaci“, în memoria „Minunii Blonde“

Chiar și în zilele noastre, Balaci a rămas nemuritor în Craiova și pentru oltenii de pretutindeni. „Minunea Blondă” a dat și .

Foști fotbaliști de la Universitatea Craiova, precum Ionuț Rada, Gabi Boldici, Aurel Beldeanu, Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Nicolae Negrilă, Nae Ungureanu, Florin Cioroianu, Daniel Mogoșanu, Costică Donose și Adrian Popescu .

ADVERTISEMENT

Mesajul sfâșietor al Lorenei Balaci, fiica regretatului Ilie Balaci

Lorena Balaci, fiica „Minunii Blonde”, a oferit declarații emoționante în ziua în care tatăl ei ar fi trebui să împlinească 69 de ani. Aceasta a postat pe contul personal de facebook un mesaj sfâșietor, care a avut și are impact mare asupra celor care l-au iubit pe marele Ilie Balaci.

„Astăzi ar fi fost ziua ta, tată… Deși au trecut anii, dorul de tine rămâne la fel de viu. Mi-aș fi dorit să îți pot spune din nou ‘La mulți ani’, să te pot îmbrățișa și să îți văd zâmbetul. Pentru mine ai fost mai mult decât un tată – ai fost sprijin, lumină, putere și blândețe. Ai lăsat în inima mea amintiri care nu se vor șterge niciodată și un gol pe care nimic nu-l poate umple. Te simt mereu aproape, în gândurile mele, în vise și în fiecare pas pe care îl fac. Știu că mă privești și că ești mândru, așa cum ai fost întotdeauna. La mulți ani în ceruri, tată… Te iubesc și îmi e dor de tine în fiecare zi“, a scris Lorena Balaci, pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT

Ce a postat Universitatea Craiova în ziua în care Balaci ar fi împlinit 69 de ani

Un omagiu adus lui Ilie Balaci a venit și din partea clubului unde a scris istorie. Universitatea Craiova a postat pe rețelele sociale o fotografie cu „Minunea Blondă“, alături de un mesaj scurt, dar cuprinzător.

ADVERTISEMENT

„Astăzi ar fi fost aniversarea lui Ilie Balaci. “Minunea Blondă”, a scris Universitatea Craiova.