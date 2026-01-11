ADVERTISEMENT

La ani distanță de la dispariția marelui Ilie Balaci, o declarație rostită de curând de Loți Bölöni a redeschis o „rană“ veche din fotbalul românesc. Afirmațiile dure despre „neseriozitatea” „Minunii Blonde“ au provocat un răspuns emoționant și tranșant din partea Lorenei Balaci, fiica legendei Craiovei.

Bölöni, luat în colimatoriu de Lorena Balaci după ce a făcut praf „Minunea Blondă“!

Lorena Balaci, fiica regretatului Ilie Balaci, a rupt tăcerea pentru a apăra memoria legendei Universității Craiova. Aceasta a ținut să-i transmită fostei legende a Stelei un mesaj puternic despre respect, memorie și adevăr, amintind că marile legende nu pot fi reduse la etichete și nici judecate la ani distanță, mai ales atunci când nu mai au drept la replică.

„Astăzi aleg să scriu nu din furie, ci din responsabilitate pentru că până la ultima mea zi pe acest pământ voi continua să îi țin memoria vie. Este un legământ pe care nu l-am făcut doar cu mine, este o promisiune făcută lui Dumnezeu! Când un om nu mai este printre noi, nu mai are drept la replică. De aceea, cuvintele rostite despre el spun întotdeauna mai mult despre cel care le rostește decât despre cel care a plecat.

Ilie Balaci nu a fost un om perfect. Nici nu trebuia să fie. A fost, însă, un fotbalist excepțional, un simbol al Craiovei, o bucurie pentru zeci de mii de oameni și un reper pentru generații întregi. A fost iubit pentru ce a făcut pe teren și respectat pentru ce a însemnat dincolo de el. Să reduci o carieră, un destin și o legendă la etichete aruncate la ani distanță, mai ales după ce omul nu se mai poate apăra, nu este analiză. Este lipsă de respect. Accidentările nu definesc caracterul unui sportiv. Nici durata unei cariere nu șterge impactul ei.

Lorena Balaci, cuvinte emoționante în memoria tatălui său

Fotbalul anilor ’70–’80 nu se judecă cu standardele de azi. Iar istoria nu se scrie cu resentimente personale, ci cu memorie, context și onestitate. Tatăl meu nu are nevoie să fie apărat prin trofee sau statistici. Este apărat de amintirile oamenilor, de emoțiile trăite pe stadioane, de dragostea Craiovei și de respectul celor care știu ce a însemnat cu adevărat.

Cei care simt nevoia să vorbească urât despre cei plecați nu le pot atinge moștenirea. Pentru că legendele nu dispar din vorbe. Ele rămân acolo unde contează: în suflete. Tata nu a fost doar un mare fotbalist, ci un om care a făcut o întreagă Craiovă să viseze, iar dragostea cu care este rostit și astăzi numele lui Ilie Balaci este cea mai sinceră dovadă că legendele nu mor niciodată!“, a spus Lorena Balaci, pe pagina sa de Facebook.

Ce a spus Loți Bölöni despre Ilie Balaci

În cadrul unui interviu acordat pentru , fostul mare jucător a dărâmat două statui ale fotbalului românesc. Asta în condițiile în care regretații Nicolae Dobrin și Ilie Balaci, alături de Gică Hagi, sunt considerați cei mai mari fotbaliști români ai tuturor timpurilor.

Despre Balaci și Dobrin, actualul antrenor spune că puteau mult mai mult, dar că nu au fost serioși: „Băieții ăștia au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani și au dispărut. Unul pentru accident… dar și în treaba asta cu accidentarea lui Ilie… Ilie Balaci, Dumnezeu să mă ierte, nu a fost băiat serios“.

De unde vine porecla ”Minunea Blondă” a lui Ilie Balaci

În cea mai recentă ediție a emisiunii Oldies but Goldies s-a discutat despre Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile, iar Horia Ivanovici i-a destăinuit lui Andrei Vochin .

„Știi cine i-a spus ‘Minunea Blondă’? Puțină lume știe. În 1974, când a fost luat la echipa națională, avea 17 ani. ‘Minunea Blondă’, acest supranume atât de frumos, până la urmă și sentimental și de impact, i-a fost pus de către Valentin Stănescu.

Iar apoi marele Ioan Chirilă l-a preluat în presă și l-a viralizat cum se zice în ziua de astăzi. Asta e povestea, mi-a spus-o Marius Mitran. Valentin Stănescu, pe care el l-a iubit, poate și ăsta e un motiv pentru care l-a iubit, i-a pus supranumele ăsta fabulos de ‘Minunea Blondă’, care i s-a potrivit mănușă”, a spus Horia Ivanovici, la Oldies but Goldies.

De ce a fost suspendat Ilie Balaci de Universitatea Craiova

Deși o adevărată legendă în Bănie, Ilie Balaci a avut și momente triste în perioada petrecută la Universitatea Craiova. Fostul mare fotbalist a povestit în trecut și trimis la munca de jos.

„Am fost suspendat, la un moment dat, pe un termen nelimitat. A fost în toamna anului 1978. Vă răspund prin ceea ce mi-a răspuns și mie antrenorul secund al Universității din acea perioadă, Titi Deliu, anume că nu mi-aș fi apărat corect șansele cu Fortuna Dusseldorf, meci disputat pe Central, în primul tur al Cupei Cupelor, ediția 1978-1979.

Am fost trimis la munca de jos, cum se spunea. Eram angajat la ITA Craiova, director era atunci un anume Dinu. Și am lucrat atunci efectiv la autobaza ITA de la gară. Am întâlnit acolo niște oameni minunați. La ora 6 dimineața plecam de acasă… Nu-mi pare rău de acea perioadă în care am muncit…”, spunea Ilie Balaci, cu ceva timp în urmă.