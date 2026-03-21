Lorena Balaci și-a ales favorita la titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj, echipa la care joacă fiul ei: “Eu m-am ferit tot timpul”

Mihai Dragomir
21.03.2026 | 10:00
Lorena Balaci (47 de ani) a vorbit despre marea sa iubire în fotbalul românesc. Ce echipă susține în lupta pentru titlu dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, clubul este evoluează fiul său, Atanas (21 de ani).

Lorena Balaci a dat cărțile pe față. Pe cine susține dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj la titlu

Sezonul actual din SuperLiga a venit cu un play-off extrem de interesant, în care mai multe echipe luptă pentru titlu și în care, pentru prima dată în istorie, nu se află FCSB, campioana ultimelor două ediții. Lorena Balaci a spus totul despre favorita ei.

După ce a spus în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cine este, de fapt, persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci, Lorena a spus că își dorește din tot sufletul să vadă Universitatea Craiova campioană. Cât despre Atanas, fiul ei legitimat la U Cluj după transferul de la finalul sezonului trecut, Lorena a spus că are suficient timp de acum înainte să devină campion la rândul său.

„Eu m-am ferit tot timpul de pronosticuri. Inclusiv noi, Universitatea Craiova, trebuie să fim foarte foarte conectați la realitate și să luăm lucrurile pas cu pas. Sinceră să fiu, nu nu-mi doresc să am chestii de genul ăsta. Pentru că tot timpul eu am spus… ce trebuie să se întâmple, se întâmplă. Dumnezeu știe clar ce planuri are cu fiecare.

Pe lângă faptul că este echipa mea, e clubul unde lucrez, este practic întreaga mea viață aici, este clar. Știi cum e? E o vorbă, Atanas mai are timp să câștige campionate. Eu sunt mai bătrână. El are 21 de ani, eu mă apropii de 50. Evident, aș fi ipocrită să zic că nu țin și cu cu copilul meu, dar noi ne dorim foarte mult aici. De zeci de ani, asta se dorește în Bănie. Chiar îmi doresc foarte tare pentru echipa asta!”, a spus inițial Lorena Balaci.

Cu ce oraș legendar a asemănat Lorena Balaci Craiova dacă echipa va lua titlul. „Trei zile și trei nopți nu doarme Oltenia!”

Ulterior, fiica legendarului Ilie Balaci a mai spus despre Craiova că seamănă cu Napoli, mai ales dacă echipa va reuși să câștige titlul după o pauză așa de lungă, precum au reușit și napoletanii în 2023, când întreaga regiune a sărbătorit zile în șir reușita de senzație din Serie A.

„Pe lângă faptul că-mi doresc pentru club, îmi doresc foarte mult pentru comunitate. Trec în fiecare zi, când mă duc la birou, pe lângă pictura aia murală cu fața lui tata. Pentru câteva secunde am senzația așa că sunt în Napoli, știi? Pentru că aici Craiova e chiar se simte ca la Napoli. Îți dai seama ce ar însemna o sărbătoare aici. Trei zile și trei nopți nu doarme Oltenia.

Trebuie să fim precauți, să luăm pas cu pas, să fim foarte atenți la ce se întâmplă, să fim vigilenți, nu trebuie niciodată să ne entuziasmăm așa cum suntem noi oltenii, ardem repede. Trebuie să stăm un pic liniștiți și să fim precauți!”, a mai spus Lorena Balaci la FANATIK SUPERLIGA.

  • 1990/1991 este ultimul sezon în care Universitatea Craiova reușea eventul
  • 1989/1990 fusese ultimul an în care Napoli cucerise titlul până la cel din 2023

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
