Lorena Balaci și secretul care i-a frânt inima de mamă! Fiul ei, în comă: „Doamne, nu mi-l lua!”

Lorena Balaci a vorbit despre drama cumplită care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Hristu, fiul său cel mare, a fost la un pas de moarte. Timp de cinci săptămâni a fost în coma, iar mama lui este convinsă că doar Dumnezeu l-a salvat.

Invitată în , Lorena Balaci a făcut o dezvăluire cutremurătoare. Mamă a doi copii, fiica fostului marelui fotbalist Ilie Balaci, a fost la un pas să-și piardă anul trecut primul născut.

Hristu, în vârstă de 23 ani, a fost în comă timp de cinci săptămâni. Tot ce a putut să facă Lorena Balaci în această perioadă a fost să se roage. S-a încrezut cu toată ființa sa în Dumnezeu și consideră că asta este și ceea ce l-a salvat pe fiul său.

„Am avut o încercare anul trecut foarte mare. Cu Hristu. Nu vreau să vorbesc foarte mult. Am trecut-o, așa, ca pe un capitol din ăsta de experiență pur de viață. Experiență care nu că m-a adus aproape de Dumnezeu. Dacă mai trebuia Dumnezeu să-mi arate niște lucruri, mi le-a arătat.

A avut Hristu o problemă medicală. Cinci săptămâni de comă. Aproape mort. Și o revenire miraculoasă. Deci, o revenire fix de puterea lui Dumnezeu, de minunea lui Dumnezeu. Eu, de-a lungul timpului, chiar dacă nu par, eu sunt foarte apropiată de Dumnezeu. Eu țin post.

Nu sunt un om care să rupă ușile bisericilor, dar sunt un om care nu mă culc, indiferent de cât de târziu, până nu am rugăciunile mele și discuția mea cu Dumnezeu. Ce se întâmplă cu Hristu, în ziua de astăzi, este o minune de la Dumnezeu”, a spus Lorena Balaci

Lorena Balaci nu a crezut nici o clipă că fiul său va muri

În ciuda durerii pe care starea fiului său i-a pricinuit-o, Lorena Balaci a dat dovadă de o putere rar întâlnită. Nici măcar o clipă nu s-a gândit că ar putea să-l piardă pe Hristu. Chiar și medicii cate îl îngrijeau s-au întrebat ce se întâmplă cu ea.

„Sunt încercări prin care trebuie să trecem. E necesar. Pentru că lucrurile astea ne fac mult mai puternici, chiar dacă sunt dureroase. A doua zi, după ce a intrat în comă, m-am dus, l-am văzut. Am ieșit de la Floreasca din spital și m-am uitat spre cer și atât am avut puterea să spun: ‘Doamne, nu mi-l lua!’.

Din momentul ăla, cu toată ființa mea, cu toate celulele corpului meu, nici măcar o secundă nu mi-a trecut prin cap că aș putea să-l pierd. I-am zis lui Dumnezeu: ‘Lasă-mi-l, oricum ar fi. Îmi asum scaun cu rotile, tot, doar lasă-mi-l!’

Doctorii se uitau un pic la mine. Ziceau: ‘Săraca de ea. Cred că a luat-o puțin rara’. Chiar Hristu mă întreba zilele trecute, ‘Bă, dar tu ai vreun moment în care am crezut că o să mor?’”, a povestit fiica lui Ilie Balaci.

Ce a declanșat coma lui Hristu Trică

Hristu, băiatul cel mare pe care Lorena Balaci și Eugen Trică îl au împreună, a început să se simtă rău la scurt timp după ce s-a îmbolnăvit de Covid-19. La începutul lunii mai, iubita tânărului a sunat pe fiica lui Ilie Balaci și a anunțat-o că ceva nu este în regulă.

„O să fie un film treaba asta. Hristu o să facă un film, de asta nu vreau să vorbesc foarte mult. A început de la Covid. O boală post virală. A început de la Covid- luat în râs de unii. Pentru prima dată, a fost diagnosticat în februarie 2022 cu Covid. Eu n-am avut. Eu sunt vaccinată. Pe data de 5 mai, s-au declanșat niște abcese cerebrale. Într-o zi n-a mai putut să se trezească.

El stă cu Letiția, cu iubita lui. M-a sunat Letiția, am chemat Salvarea. Am plecat imediat din Colentina. Ei stau Dorobanți. A venit Salvarea, l-a dus la spital. I-au făcut un CT. Asta după ce șase ore am așteptat testele toxicologice.

La CT s-au văzut două formațiuni pe creier. A doua zi, la RMN, s-au văzut mai multe formațiuni. Nu mai avusese niciun alt virus în corp decât cel de la Covid”, a povestit Lorena Balaci.

„Vorbeam cu el. Îi spuneam povești”

Încă de când a văzut că Hristu nu se simte bine, Lorena Balaci a dezvoltat două teorii. Mai întâi, s-a gândit că fiul său a ajuns la burnout, având un program mai mult decât încărcat. Ulterior, și-a dat seama că este o problemă la nivel cerebral.

„În mintea era așa. Sindrom de burnout, pentru că el muncea foarte mult. Era angajat la Teatrul Național din Brașov. Nu avea o viață simplă acolo. Mai juca în niște piese în București. Era și la anul I de master. Făcea naveta.

Gradul lui de extenuare era destul de ridicat. În primă fază, când l-am văzut cum era, am crezut că e vorba de o meningită. Pentru că l-am întrebat dacă îl deranjează lumina. Mă duceam țintit la cerebral. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă.

Inițial, nu au știut ce este, până i s-a pus un diagnostic concret. Medicii era neputincioși și rezervați. A avut parte de niște neurologi extraordinari de buni. Era și o comă indusă pe lângă coma lui. Vorbeam cu el. Mă duceam să-i citesc. Îi spuneam povești”, a completat Lorena Balaci.

Ce au învățat Lorena Balaci și fii săi din această experiență

Lorena Balaci a mărturisit că nu s-a rugat deloc la tatăl său, de teamă ca nu cumva acesta să vrea să-l aibă alături într-o „ lume mai bună”. Trezirea din comă a fost o minune, însă nimic nu a fost „ca în filme”. Totul a început treptat și alături de medici i-a urmărit evoluția.

Minunile există

„În momentul în care mi-am dat seama că e prezent și gândește, ne-am creat un cod. Și i-am spus, ‘Dacă e da, clipești o dată, dacă e nu, clipești de două ori’. Așa discutam cu el. După aia a început să vorbească șoptit. Eu nu prea înțelegeam și se supăra pe mine. Îmi venea să-mi dau și pumni în cap”, a spus Lorena Balaci.

Din experiența cumplită, Lorena Balaci a rămas cu o lecție principală: minunile există. În afară de asta, însă, familia ei s-au schimbat, relația dintre , și Hristu a devenit chiar mai sudată decât înainte: „Pe Adi n-am vrut să-l duc cât Hristu era la Terapie Intensivă. Imaginea era dezolantă. Slăbise în jur de 25 de kilograme. N-am vrut să-i creez o traumă”.

Unul din motivele pentru care Lorena Balaci este sigură că ce s-a întâmplat cu fiul său este un miracol, este că la doar o lună după ce a ieșit din comă, a plecat din spital pe picioarele lui. Cu toate acestea, Hristu nu înțelege de ce a fost nevoit să treacă prin așa ceva: „El trece prin niște momente din astea de furie, care sunt normale”.