Lorena Ostase vrea să şteargă de Paşte eşecul istoric al României cu Norvegia: „Mergem în zi sfântă, să vedem cine e mai tare!”. Exclusiv

Naționala de handbal feminin a României a suferit joi o înfrângere fără drept de apel, 25-45, în Sala Polivalentă, în fața campioanei mondiale Norvegia, în EHF Euro Cup, însă rămâne cu șanse reale la calificarea în Final Four. Lorena Ostase a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre duelul de duminică seara, dar și despre rezultatele excelente de la echipa de club. Gloria Bistrița este aproape de titlu în Liga Florilor și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Naționala României a început foarte prost partida cu Norvegia. Partea secundă a fost ceva mai bună, însă, în final, nordicele s-au impus cu un scor categoric, 45-25. Diferența de valoare rămâne una uriașă. A fost cea mai dură înfrângere din istoria naționalei feminine!

Totuși, România ar putea ajunge în Final Four-ul EHF Euro Cup. În cazul în care „tricolorele” nu vor pierde duelul cu Polonia din ultima etapă, atunci naționala se va califica în semifinale, unde ar da peste reprezentativa Danemarcei, un alt colos din handbalul european.

una dintre jucătoarele de bază ale naționalei României, a vorbit cu FANATIK despre partida cu Norvegia. Obiectivul clar rămâne calificarea în Final Four. Aceasta a spus câteva cuvinte și despre sezonul de vis pe care îl are la echipa de club. Gloria Bistrița se va bate cu Brest în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Mai mult, în campionat ocupă prima poziție după 19 etape.

Meci greu astăzi. Cum s-a simțit din teren? Diferența de pe tabelă pare una mare.

– Da, într-adevăr. Știam ce urmează. Știam că jucăm cu campioana mondială și europeană. Cred că am fost ușor precipitate la început, iar apoi, bineînțeles, au fost mai bune pe toate planurile.

România s-a întors după mulți ani în Sala Polivalentă. Cum s-a simțit?

– Iubirea pe care o primim și după un asemenea meci spune multe. A fost multă lume care a rămas și ne-a aplaudat, deși am pierdut la un asemenea scor. Vrem doar să le mulțumim și sperăm să îi răsplătim.

Urmează meciul cu Polonia. Ați putea întoarce totul și să ajungeți într-un Final Four cu echipe puternice. Obiectivul ar fi îndeplinit?

– Acesta a fost țelul nostru de la început, să ajungem în Final Four și să vedem la ce nivel ne aflăm după o dublă tur-retur cu Norvegia. Mergem duminică, în ziua Paștelui, în zi sfântă, să vedem cine e mai tare, noi sau Polonia. Sper să fim noi.

Un sezon bun în Champions League. Cum este? Visați la Final Four și la un eventual titlu?

– România face performanță în Champions League. Nu e puțin lucru. Trebuie ca toată lumea să înțeleagă ce campionat puternic avem. Este un lucru minunat pe toate planurile. Am trecut de euforia din meciul cu CSM București. E greu acum, după națională, să revii la echipa de club și să performezi, dar noi aici ne-am dorit să ajungem de la începutul sezonului.

Dubla cu Brest este poate cea mai importantă din istoria clubului.

– Da. Au avantajul de a juca pe teren propriu. Au niște jucătoare foarte bune, dar și noi la fel și suntem într-o formă foarte bună. Sper ca după aceste meciuri să ne auzim și să vorbim din nou.