Vedeta TikTok, Lorena Vișan, dezvăluiri despre despărțirea de Lino Golden: „Am fost copii”

Lorena Vișan, fosta iubită a lui Lino Golden, face furori pe TikTok cu clipurile sale, rețea de socializare în care a strâns aproape un milion de urmăritori.

Lorena Vișan, despre relația adolescentină avută cu Lino Golden: „Ne-am întâlnit de curând, dar nimic mai mult”

Carismatica roșcată devenită celebră după 11 ani în care s-a dedicat enorm mediului online ne-a spus care este cel mai mare vis al ei, dar și cum definește acum relația pe care a avut-o la un moment dat cu

ADVERTISEMENT

Lorena s-a iubit cu timp de trei ani, în perioada în care erau la liceu. Influencerița și artistul s-au despărțit amiabil, iar Vișan spune că nu a fost o poveste de iubire foarte serioasă, ci a făcut parte din seria copilăriilor de care a avut nevoie fiecare în acel moment al vieții lor.

„A fost o relație foarte frumoasă, a fost o relație lungă, de peste trei ani, dar a fost o relație adolescentină, de copii de liceu. A fost frumoasă, a fost atât cât a fost.

ADVERTISEMENT

Cred că ne-am întâlnit de curând, dar nimic mai mult. Ne-am salutat și atât. Am rămas în relații ok. Până la urmă, atunci am fost copii, n-a fost o relație super-serioasă. Și dacă ar fi fost o relație de oameni maturi tot ne-am fi despărțit în condiții foarte frumoase”, a dezvăluit Lorena Vișan despre relația cu Lino Golden, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Eu n-am avut un boom ca mulți alții”

Întrebată care e rețeta succesului ei pe TikTok și în ce fel își gândește videoclipurile, Lorena ne-a zis că la mijloc, deși mulți nu cred, este foarte multă muncă. Toate cadrele trebuie alese cu atenție, iar pentru unele clipuri, în care are un anumit make-up, realizarea a 30 de secunde de pe TikTok pot dura câteva ore bune.

ADVERTISEMENT

„Muncesc zilnic și fac asta de 11 ani aproape. Practic, la mine, succesul ăsta a venit treptat. Eu n-am avut un boom ca mulți alții care dintr-odată au postat un TikTok și a explodat. Eu efectiv am muncit, am postat un clip, două clipuri până efectiv să ajung la aproape un milion de urmăritori.

Cred că diferă de la om la om (n.r.: spune legat de cum își pregătește videoclipurile ca să prindă la public). Uite, eu îmi fac un program și încerc de fiecare dată să postez ceva ce mă definește pe mine, ceva relevant pentru comunitatea mea. Live-uri nu prea fac, am făcut 4-5 maxim toată viața mea în acești 11 ani. E multă muncă și cred că ai nevoie de un program bine definit, de organizare. Cred că ăsta e secretul”, ne-a mai spus Lorena Vișan.

ADVERTISEMENT

Sa nu va aud, baieti!

Marele ei vis e să joace într-un film: „Am făcut Liceul de Actorie”

Cum e, însă, Lorena, dincolo de TikTok? „Sunt cea mai amuzantă persoană (n.r.: râde). Nu, nu sunt! Sunt o persoană muncitoare, foarte sinceră, empatică, o persoană care plânge la filme de dragoste și mănâncă multă ciocolată”, este autodescrierea influenceriței.

ADVERTISEMENT

Vedeta are planuri mari pentru anul 2023, iar unele nu au neapărat legătură cu social media: „Eu am făcut Liceul de Actorie și visul meu a fost de mică să fiu actriță, așa că poate în 2023 o să joc într-un film”.

Până atunci, roșcata se va bucura de un Crăciun petrecut cu familia ei, iar de Revelion va pleca în vacanță cu Mimi.