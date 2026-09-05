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Lorenzo Biliboc (19 ani), a dat cu piciorul unui contract fabulos și a pus punct telenovelei momentului pe piața transferurilor. Negocierile s-au încheiat brusc, deși pe masă i se pusese un „salariu de două ori și ceva mai mare”.

Lorenzo Biliboc a refuzat să plece de la CFR Cluj

Lorenzo Biliboc este tânărul jucător care a impresionat din momentul în care a ajuns la CFR Cluj. FANATIK a scris în exclusivitate despre pentru el, formația din liga secundă la care a ajuns recent și Vladislav Blănuță. Însă atacantul care strălucește în tricoul „feroviarilor” a zis un „NU” categoric ofertei, chiar dacă i s-a promis marea cu sarea. El rămâne, pentru moment, la formația din Gruia.

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„A refuzat bani importanți, un salariu de două ori și ceva mai mare, pentru că era liga a doua. Acolo s-a dus Blănuță, la Lechia Gdansk. Eu cred că, ținând cont de contextul de la CFR Cluj, mai bine se ducea. Dacă oferi salarii de 200-250 de mii de euro pe an, înseamnă că vrei să promovezi. Cu Pancu, Biliboc jucase foarte bine, apoi a venit domnul (n.r. Antonio Folha) și i s-a părut altceva”, a declarat Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF, la .

Ce a spus Lorenzo Biliboc despre plecarea de la CFR Cluj

După remiza lui CFR Cluj cu Farul Constanța, , însă el a subliniat că este cu gândul doar la îmbunătățirea prestațiilor din teren și că este concentrat în totalitate pe ceea ce are de făcut la CFR Cluj. „Nu știu motivele pentru care realizările mele nu sunt aceleași. Eu vreau să mă antrenez 100% și să dau tot pe teren, îmi doresc să fac ce am făcut anul trecut.

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Eu mă gândesc numai la teren. Mă antrenez și de asta (n.r. transfer) se ocupă agentul meu. Sunt persoane care se ocupă de asta. Eu vreau să ajut echipa și să mă antrenez 100%. Până acum eu sunt jucătorul lui CFR Cluj și joc pentru ei, mă antrenez pentru ei, dau tot pentru ei”, a declarat Lorenzo Biliboc, la TV Digi Sport.

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În 34 de partide bifate pentru CFR Cluj în SuperLiga, Lorenzo Biliboc a înscris 7 goluri și a dat două assist-uri, fiind decisiv în mai multe meciuri importante pentru „feroviari”.

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