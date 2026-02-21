Sport

Lorenzo Biliboc, „ghiulea” în poarta Petrolului! Reacția tânărului jucător crescut de Juventus: „Vom da totul în play-off!”. Update

Regula U21 nu este atât de rea atunci când tinerii jucători sunt decisivi pentru echipele lor! Lorenzo Biliboc a înscris un gol de mare fotbalist în CFR Cluj - Petrolul Ploiești și a adus cele trei puncte ardelenilor
Ciprian Păvăleanu
21.02.2026 | 20:51
Lorenzo Biliboc a înscris un gol de pus în ramă în meciul cu Petrolul. Foto: Sportpictures.eu
CFR Cluj nu a avut viață ușoară cu Petrolul în „Gruia”, însă seria de rezultate bune a formației lui Daniel Pancu continuă, după ce ardelenii s-au impus cu scorul de 2-1. Lorenzo Biliboc, jucătorul în vârstă de 19 ani al „feroviarilor”, a fost cel care a înscris golul victoriei, la fel ca etapa precedentă.

UPDATE: Lorenzo Biliboc, în extaz după ce a marcat golul victoriei în CFR Cluj – Petrolul 2-1. „O să dăm totul în play-off!”

Lorenzo Biliboc a reacționat după meciul contra Petrolului. Tânărul jucător crescut de Juventus are moralul ridicat după ce a marcat golul victoriei pentru ardeleni și a avertizat rivalele din SuperLiga în ceea ce privește play-off-ul.

„Cel mai important e că am câștigat. Dacă dădea altcineva gol, cel mai important erau cele trei puncte. Până nu se termină meciul, noi dăm tot și cred că asta arată că suntem foarte puternici. 

Sunt foarte fericit, toți din vestiar, echipa, staff-ul, toți mă ajută când fac ceva bun, dar și când greșesc. Toți sunt alături de mine. Avem încă mult de muncă până în play-off, o să ne pregătim foarte bine pentru play-off și acolo o să dăm tot. (n.r. Rămâne naționala României?) Da, normal”, a spus Lorenzo Biliboc, potrivit Digi Sport.

Lorenzo Biliboc, gol de chinogramă în CFR Cluj – Petrolul! Mingea s-a oprit în vinclul porții

CFR Cluj își continuă drumul spre play-off, iar șansele sale devin din ce în ce mai mari, deși la venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică echipa era într-o situație critică. Formația ardeleană are nu mai puțin de 9 victorii la rând în SuperLiga României și pare că nimic nu o poate opri din drumul ei către grupa de campionat.

În ciuda formei excepționale, echipa lui Eugen Neagoe a fost o nucă destul de tare și a pus foarte multe probleme clujenilor. CFR a deschis scorul în repriza secundă, însă Paul Papp a restabilit egalitatea 8 minute mai târziu. Doar trei minute s-au bucurat prahovenii de egalitate. Pe un joc bun al „găzarilor”, Lorenzo Biliboc a reușit să înscrie un gol demn de pus în ramă.

Tânărul fotbalist al lui CFR Cluj a preluat o minge în careu și a trimis un șut spectaculos, care s-a oprit direct în vinclul porții lui Bălbărău (VEZI VIDEO AICI). După acest gol, Biliboc a ajuns la a șasea reușită stagională, iar cinci dintre ele au fost decisive, aducând punct sau puncte echipei sale. Este a doua rundă consecutivă în care Lorenzo Biliboc aduce cele trei puncte echipei sale, după ce a înscris unicul gol din victoria cu 1-0 în fața lui FC Hermannstadt.

Cum a ajuns Lorenzo Biliboc la CFR Cluj

Lorenzo Biliboc este un fotbalist român crescut în Italia, în academia lui Juventus. El a fost adus la CFR Cluj în timpul în care Cristi Balaj era președintele echipei, iar decizia pare să fi fost de bun augur. În primul său sezon, tânărul de 19 ani a înscris șase goluri importante pentru ardeleni, în cele 22 de apariții.

„Biliboc este un copil născut în Italia, crescut la academiile din Italia. L-am luat de la Juventus. A făcut antrenamente chiar cu echipa mare în urmă cu două luni, înainte să îl luăm. A fost o discuție legată de el dacă să meargă sau nu la turneul din Statele Unite. Într-un final, pentru că noi am insistat, a ajuns la CFR Cluj. Este jucătorul nostru 100%. Patru sezoane va fi under, are 18 ani”, spunea Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA, despre tânărul talent adus de la „Bătrâna Doamnă”

