Lorenzo Biliboc, perla de la CFR Cluj, dezvăluie unde vrea să joace: „Pentru tata și pentru mama”. Interviu exclusiv

Lorenzo Biliboc este un tip foarte interesant. Unii ar spune că este doar un copil, dar 30 de minute de dialog cu noua perlă a CFR-ului te pot convinge că aparențele înșală. La doar 19 ani împliniți în toamnă, românul nostru moldovean născut la Ivrea, lângă Torino, nu-ți dă impresia că e abia la primul lui sezon la seniori. E degajat în exprimare, deși mai caută încă (și e normal!) unele cuvinte în limba română, dar ceea ce impresionează la el este muntele de ambiție care-l ajută să mute bulgărele fotbalului.

Povestea lui Lorenzo Biliboc, „perla” lui CFR Cluj pe care Neluțu Varga poate încasa milioane de euro

Nu are vise, deși acest lucru ar trebui să fie cap de listă la orice puști, ci doar obiective „la zi”. Trece rapid, cu tact, peste discuția despre problema diabetului pe care-l are de la 14 ani, despre cele 5 doze de insulină pe care și le administrează singur, și revine mereu la fotbal. Fotbal, fotbal, fotbal. Trofee, performanță, viitor, echipa națională, turnee finale. Cam acesta este unde purta și banderola de căpitan, deși avea în teren colegi cu trei ani mai mari! Bili-bili-bili-Biliboc!

Lorenzo, cum te-ai apucat de fotbal?

– Am început de când eram mic. Tatăl meu a fost cel care mi-a dat pasiunea asta pentru minge.

Mai știi prima minge pe care ai primit-o?

– Acum nu mai îmi amintesc prea clar. Îmi aduc însă aminte că mergeam mereu cu tatăl meu la fotbal când juca el. Așa a apărut pasiunea. Mă lua cu el când juca.

Povestește-ne cum a decurs traseul tău fotbalistic din Italia.

– Am început fotbalul în satul meu. M-am născut într-un sat mic și mai târziu am ajuns la Torino. Am făcut acolo fotbal doi-trei ani și abia după aceea am plecat la Juventus. Eu în Ivrea m-am născut. Sunt foarte mulți români acolo.

Cum ai ajuns la Academia lui Juventus, după perioada de la Torino?

– Am jucat într-un Torino – Juventus. Am jucat în derby și atunci cineva m-a văzut și mi-a propus să merg la Juventus. Aveam 14 ani.

Ce reacție a avut familia ta?

– A fost decizia mea. Sigur, m-au ajutat foarte mult să înțeleg unde mă voi duce. Au fost fericiți pentru mine.

8.000 de euro a achitat Juventus concitadinilor de la Torino pentru a-l semna, în iulie 2020, pe Lorenzo Biliboc la Academie

Părinții lui Lorenzo Biliboc sunt originari din Bacău: „Am vizitat de mai multe ori orașul. Și vara trecută am fost”

De unde sunt părinții tăi din România și spune-ne dacă ai fost în locurile lor natale…

– Amândoi sunt din Bacău. Am vizitat orașul, am fost chiar de mai multe ori. Am și bunicii acolo. Și vara trecută am fost. Aveam liber și am mers. Acum, de când joc fotbal, mai rar pot, însă când eram mic mergeam des.

Prima oară ai învățat limba română sau italiana?

– M-am născut în Italia. Clar, am învățat prima oară italiana. Când am crescut puțin mai mult, m-am apucat și de română.

Care au fost primele cuvinte pe care le-ai învățat în limba română și când?

– Chiar nu îmi mai aduc aminte primele cuvinte. Îi auzeam pe părinți în casă. Ușor-ușor am învățat.

Preferi să vorbești mai mult în italiană?

– Vorbesc ambele. Și cu limba română încerc să mă descurc. E bine să înveți mereu.

Kenan Yildiz, jucătorul lui Juventus care l-a impresionat din primul minut. „Era cu noi la Primavera”

Ce înseamnă un club mare ca Juventus pentru un jucător tânăr?

– Eu am avut și posibilitatea să mă antrenez cu echipa mare. Când ești acolo, înțelegi ce valoare are clubul ăsta. Mergi acolo cu o mentalitate foarte bună. M-am antrenat cu seniorii înainte de Mondialul Cluburilor. Aproape toată echipa m-a impresionat cu mentalitatea ei. Și antrenorii, și staff-ul… Totul m-a impresionat!

Kenan Yildiz era atunci junior la Juventus. Cum ți se părea?

– L-am prins, da. Din primul minut m-a impresionat, se vedea că va ajunge la o echipă mare. El a fost cu noi la Primavera. După aceea a ajuns la echipa mare și vedeți ce meciuri face în tricoul lui Juventus și al naționalei Turciei.

Cum sunt meciurile la Primavera în Italia? Cum e fotbalul la acel nivel?

– La Primavera joci cu juniori. Dacă ar fi să fac o comparație cu SuperLiga României, acolo nivelul e puțin mai jos. Intensitatea e mai scăzută. Nivelul tehnic este, însă, foarte bun. Nu e rău deloc, crede-mă!

La câți ani ai debutat la Primavera?

– La 17.

Ce învață de mic un puști care se apucă de fotbal în Italia?

– Când ești mic, când ești copil, cred că și acolo și aici înveți doar fotbal. Normal, când crești și ajungi la alt nivel, la altă categorie de vârstă, contează să asculți ce spun antrenorii, ce spune echipa tehnică. La juniori cred că e la fel în Italia cum e în România.

Prima reacție a lui Lorenzo Biliboc când a primit oferta de la CFR Cluj: „Nu mă așteptam”

Ce știai exact despre România când ai acceptat să vii la Cluj?

– Înainte să vin aici, urmăream campionatul. Mă uitam la meciurile pe care echipele de club le jucau în Europa. Mă uitam și la echipa națională. Mă uitam la meciuri, știam câte ceva. Mă uitam și la Liga 1, da. Era interesant. Mă uitam la TV, pe Digi Sport.

Ai învățat la școală și despre istoria românilor sau doar ce se predă în școlile italiene?

– Nu. Am făcut școala în Italia și am învățat doar ce ține de Italia. De România nu am învățat nimic. Învăț acum.

Cum a venit oferta CFR-ului și cum au decurs negocierile?

– Oferta de la CFR a venit când s-a terminat sezonul de Primavera. Echipele s-au înțeles și eu am ales să vin aici. Nu mă așteptam să apară o ofertă din străinătate pentru mine! Când am auzit că am posibilitatea să plec și oferta e chiar din România, am fost fericit. Normal, te gândești puțin. Pleci afară din Italia… Ai crescut acolo, te-ai obișnuit, dar nu m-am gândit prea mult.

Ce au spus părinții tăi când au auzit că semnezi în România, țara lor natală?

– La început s-au gândit că plec din Italia, în străinătate, departe de casă, la mii de kilometri. Tata a fost alături de mine. S-au bucurat și m-au ajutat. Ei au rămas în Italia.

100.000 de euro a plătit Neluțu Varga celor de la Juventus pentru transferul lui Biliboc

„M-am adaptat repede pentru că am înțeles cum și ce trebuie să lucrez”

Cum te-ai acomodat la Cluj, cu cine stai, cum te descurci?

– În Cluj stau singur. Mă descurc.

A fost dificil saltul de la juniori la seniori?

– Da, la început este puțin grea schimbarea asta. După o lună, când te antrenezi cu seniorii, te obișnuiești.

De ce crezi că ai reușit să te adaptezi așa repede?

– Eu cred că am înțeles cum și ce trebuie să lucrez. O fac în continuare. Am învățat foarte multe de la colegi. Staff-ul, antrenorii și colegii mă ajută foarte mult. M-am adaptat foarte bine.

Crezi că joci pentru că e obligatoriu să ocupi postul U21 sau pentru că ai valoare?

– Nu știu eu asta. Eu vreau să fiu tot timpul pregătit să ajut echipa și atunci când Mister mă bagă pe teren vreau să dau tot ce am mai bun. Trebuie să fiu pregătit.

Ai lucrat cu Dan Petrescu, cu Mandorlini, acum cu Pancu. Ce ai luat de la fiecare?

– Am învățat cred ceva de la fiecare antrenor. Nu aș putea spune în particular ce am luat. Pentru parcursul meu viitor am învățat câte ceva util pentru mine de la fiecare antrenor. M-am înțeles bine, sigur, cu domnul Mandorlini, fiind italian.

Promisiunea lui Biliboc: „Când o să ajung la naționala mare, trebuie să fiu pe deplin pregătit”

Cum e atmosfera la naționala U21 a României?

– E foarte bună. Am obținut două victorii cu Kosovo și San Marino și cred în continuare într-o calificare la Campionatul European.

Cum te-ai simțit când ai văzut că ți se anulează golul marcat din foarfecă?.

– Da, din păcate a fost anulat. În continuare sper să dau mai multe așa. Acum mă gândesc la EURO.

Golul tău a semănat cu cele pe care le marca Ronaldo în Champions League.

– Da, bine, Ronaldo a dat așa în Champions League. :)) E frumos când îți iese o astfel de „bicicletă”…

Când speri că ți se va îndeplini visul de a fi chemat la naționala mare?

– Momentan sunt la U21 și cred că acolo trebuie să îmi fac treaba. Când o să ajung la naționala mare, trebuie să fiu pe deplin pregătit pentru momentul acela. Momentan mă gândesc doar la U21.

„Tata e mereu fericit pentru mine. Nu contează că e vorba de națională sau de CFR Cluj”

Te-ai gândit că ai putea fi chemat la naționala Italiei?

– Nu. Nu m-am gândit. Doar la naționala României m-am gândit. Tata și mama sunt din România și vreau să joc și eu pentru naționala mare a României.

„Ar fi foarte frumos să joc pentru România și pentru tata”, ai spus la un moment dat. Ce simte tatăl tău când joci la națională?

– Nu contează dacă e vorba de națională sau de CFR Cluj. Tata e mereu fericit pentru mine. E alături și mă ajută tot timpul. Cred că, dacă o să ajung la naționala mare a României, o să fie foarte bucuros. A fost la meciuri de multe ori. A fost în Gruia să mă vadă jucând.

Ce ai simțit recent când și România, și Italia au ratat Mondialul?

– Da, din păcate ambele au ratat Mondialul. Îmi pare foarte rău! Era o posibilitate ca România și Italia să meargă la Mondiale. Asta este acum.

Te vedem în 2030 la Mondial?

– Nu știu. Cum am zis, eu mă gândesc la prezent. Mă focusez pe ce lucrez acum.

Ce simte când colegii scandează în vestiar „Bili-bili-bili-Biliboc”

– Nu aș putea să spun eu asta. Sunt jurnaliști care pot spune, sunt alți oameni care se pricep. Eu nu pot să mă pronunț. De când am venit la Cluj, vestiarul m-a ajutat. Nu doar jucătorii, oamenii de la CFR m-au ajutat să mă adaptez. Suporterii sunt alături de mine și de echipă. E foarte bine asta. Toți cei de aici m-au ajutat cu câte ceva. Asta e ideea.

Ce sentiment ai când colegii strigă în vestiar „Bili-bili-bili-Biliboc” după golurile tale?

– Eu sunt foarte fericit că am putut să îmi ajut echipa. E frumos când ai un asemenea vestiar și toți ne ajutăm între noi.

1,2 milioane de euro este cota actuală a lui Lorenzo Biliboc. Când a venit la CFR, vara trecută, valora 225.000 de euro! Preț crescut de 6 ori!

Ai o prietenă la Cluj?

– Nu. Stau singur. Nu mă grăbesc.

Momentul a devenit viral.

– De fiecare dată când un suporter cere o poză sau un autograf, eu sunt foarte fericit. Știu că am pe cineva care e alături de mine. Sunt foarte fericit din cauza asta.

V-ați mai întâlnit?

– Nu, nu…

„Învăț de la Alibek, de la Korenica. Văd ce fac pe teren”

Ce campionat urmărești în mod deosebit?

– Eu acum joc în Superliga României și urmăresc meciurile de aici, dar și Serie A îmi place foarte mult.

Care sunt colegii care îți sunt cei mai apropiați?

– Cu toți am o relație bună. Ne simțim bine. Chiar avem un grup foarte unit.

Cum e să fii coleg cu Deac și cu Camora, care ar putea să-ți fie părinți?

– Când ai jucători care au așa o mare experiență, e foarte frumos. E bine să ai alături astfel de fotbaliști care au jucat mult pentru clubul ăsta și știu cum e treaba aici. Te ajută foarte mult.

Pancu spune că ești cel mai bun atacant din România. Ție ce atacanți îți plac din SuperLigă?

– Îmi plac atacanții noștri. Alibek îmi place foarte mult cum s-a adaptat la campionatul nostru. A fost și Slimani, un fotbalist care a jucat în Premier League. Am învățat multe de la el. Îl avem și pe Korenica. Este extraordinar. De la ei trebuie să învăț. Îi am la antrenamente, văd ce fac pe teren.

Din Superligă ai vreun favorit? Alibec, Bîrligea?

– Îi prefer pe cei de la noi. La ei mă uit. Urmăresc meciurile din Superligă, da.

30 iunie 2029 este data la care expiră contractul lui Lorenzo Biliboc cu CFR Cluj

Ce nu știu fanii despre Lorenzo și ar trebui să știe

Care sunt visele tale în fotbal?

– Nu mă gândesc atât de mult la visuri. Eu mă gândesc la prezent. Încerc să îmi construiesc viitorul. Îmi place să lucrez și să fiu pe gazon. Îmi place să joc.

Ce nu știu fanii despre Lorenzo Biliboc și ar trebui să știe?

– Sunt o persoană liniștită. Cam asta e. Sunt foarte calm. Îmi place să fac de toate. Mă joc și pe PlayStation, fac și plimbări afară. Îmi place sportul. Îmi place să fac un pic din toate. Câteodată mă joc FIFA, Pro Clubs, cu prietenii mei din Italia. Cam asta pe PlayStation. E liniștitor. Am ținut legătura cu ei.

„Părinții m-au sfătuit mereu să stau umil și să muncesc”

Mai ții legătura cu foștii colegi români de la Juventus, Riccardo Radu, Alessio Marcu, Andrei Florea?

– Câteodată ne mai dăm mesaje, da. Ne auzim prin telefon. Andrei e la Zilina.

I-ai sfătui să vină în România dacă ar avea ofertă?

– Da, 100%. E o variantă foarte bună. Pot juca aici cu seniorii. E și regula U21 care îi poate ajuta pe tineri. În Spania, Italia, Germania sunt condiții mai bune de pregătire. Asta poate să ajute la juniori. Fotbal poți să înveți și aici, clar.

Ai cerut sfaturi de la oamenii de la echipa națională înainte să semnezi cu CFR?

– Nu, nu. Am vorbit doar cu părinții mei.

Care este cel mai important sfat pe care l-ai primit de la părinți?

– Să stau umil și să muncesc în continuare.

Cine câștigă Mondialul?

– Sper că Portugalia.

Ai un idol de la care mai copiezi o mișcare, un dribling?

– Mie îmi place foarte mult mentalitatea lui Cristiano Ronaldo. Îmi place cum lucrează el. La asta mă gândesc. Ronaldo, clar. Am început să îl urmăresc în perioada în care juca la Real Madrid. Nu am în cap ceva particular ce aș vrea să copiez de la el.

„Am aflat la 14 ani că am diabet”. Își administrează zilnic, de 5 ori, insulină!

Se știe mai puțin despre tine că ai o ambiție incredibilă având în vedere problemele cu diabetul. Îți administrezi singur insulină de 5 ori pe zi. Cum te descurci?

– M-am obișnuit. E o viață normală pentru mine. Sportul pe mine mă ajută foarte mult. Nu e nimic în particular.

Ce ai simțit când ai aflat de această problemă?

– Am aflat când aveam 14 ani. Nu a fost nicio problemă. M-am adaptat imediat, nu m-am gândit niciodată la ceva rău.

S-a pus vreodată problema să renunți la fotbal?

– Nu. Niciodată. Fotbalul e pasiunea mea. Nu contează nimic altceva.

Cum a izbutit CFR Cluj să-l transfere de la Juventus, cu care trebuia să plece la Mondialul cluburilor!

Transferul lui Lorenzo Biliboc la CFR Cluj vara trecută a fost privit de la început ca o lovitură. Venirea acestuia de la Juventus Torino s-a produs după mai multe runde de negocieri între părți. De fapt, fostul președinte al ardelenilor, Cristi Balaj, dezvăluia la FANATIK SUPERLIGA că încercau să-l aducă încă din 2024 în Gruia.

„Biliboc este un copil născut în Italia, crescut la academiile din Italia. L-am luat de la Juventus. A făcut antrenamente două luni chiar cu echipa mare înainte să îl luăm. A fost o discuție legată de el dacă să meargă sau nu cu Juventus la turneul din Statele Unite, la Mondialul cluburilor. Într-un final, pentru că noi am insistat, a ajuns la CFR Cluj. Este jucătorul nostru 100%. Patru sezoane va fi under, are 18 ani.

Chiar dacă are doar 18 ani, a jucat la grupa de vârstă mai mare decât el, a jucat la Primavera la Juventus. A fost căpitan de echipă la Primavera, chiar dacă era mai mic decât ceilalți. L-am urmărit de anul trecut, ne tot uitam după el. Nu am reușit să îl aducem anul trecut, dar am reușit sezonul acesta.

El joacă la mijloc, inter, atacant. Are stângul, dreptul, pieptul, capul, vorba lui Didi Prodan, Dumnezeu să-l ierte! Noi nu am fost surprinși că a evoluat de maniera în care a făcut-o. L-am lăsat să se acomodeze cu clubul, a jucat câteva meciuri de pregătire și la tineret. A făcut antrenamente cu echipa mare și am zis să o luăm treptat, nu să îi facem un șoc. În ceea ce privește transferul de la Juventus, se dau sume, sunt bonusuri de performanță. Dacă joacă 5 meciuri, dacă joacă 10 meciuri, dacă joacă în cupele europene…”, declara Cristi Balaj toamna trecută, înainte de „explozia” lui Lorenzo.

Ofertă de 2,5 milioane de euro pentru Biliboc la început de 2026!

Antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu, omul care pur și simplu „a înviat” echipa ardeleană și a dus-o în play-off și în lupta pentru cupele europene, este unul dintre fanii lui Biliboc. „Pancone” a vorbit foarte frumos despre jucătorul său, dezvăluindu-i nu doar calitățile, ci și

„Dintre toți atacanții din România, Biliboc este cel mai în formă. E numărul 1! Are niște calități greu de găsit. A mai fost Tavi Popescu acum câțiva ani. Biliboc este un jucător foarte agresiv fără minge. Atacă spațiile. Rupe brazda sub el. Are, la antrenamente, parametri de campionate mari din Europa. Aici se face diferența. E foarte agresiv, asta are în plus față de Tavi Popescu.

Cred că, acum, Biliboc e jucător de 4-5 milioane de euro. Îl ajută vârsta, asta face prețul. Știu că, în urmă cu mai bine de o lună, vorbea cineva de 2 milioane și ceva. O echipă, nu din top 5, dar dintr-un campionat intermediar. A fost discuția undeva la 2,5 milioane”, a dezvăluit recent Daniel Pancu pentru FANATIK.

Carte de vizită Lorenzo Biliboc