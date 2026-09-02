Sport

Lorenzo Biliboc, la un pas de transfer în Polonia! Suma importantă pe care o are pe masă Neluţu Varga. Exclusiv

Lorenzo Biliboc ar putea să o părăsească pe CFR Cluj în finalul perioadei de mercato. Fanatik a aflat că atacantul este dorit în Polonia, iar Neluţu Varga ar putea încasa o sumă importantă pentru transfer.
Cristi Coste, Marian Popovici
02.09.2026 | 17:25
Lorenzo Biliboc la un pas de transfer in Polonia Suma importanta pe care o are pe masa Nelutu Varga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Lorenzo Biliboc, la un pas de transfer în Polonia! Suma importantă pe care o are pe masă Neluţu Varga. Sursa: colaj Fanatik
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Lorenzo Biliboc a fost unul dintre cei mai buni „underi” din SuperLiga în sezonul precedent. Atacantul în vârstă de 19 ani ar putea să plece de la CFR Cluj în ultimele zile ale perioadei de transferuri. Neluţu Varga are două oferte pe masă.

Lorenzo Biliboc, dorit în MLS şi în Polonia! Neluţu Varga, ofertă tentantă

Din informaţiile FANATIK, Lorenzo Biliboc este dorit în campionatul nord-american, în MLS. Doar că sunt şanse mici ca o mutare acolo să poată fi perfectată, în condiţiile în care au mai rămas câteva ore până la închiderea perioadei de transferuri din America de Nord.

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În schimb, cea mai importantă ofertă primită de CFR Cluj pentru Biliboc vine din Polonia. Clubul poate încasa 1.200.000 de euro cu tot cu bonusuri, în timp ce jucătorul este ademenit cu un salariu de 30.000 de euro lunar.

Dorit şi de rivala din oraş!

CFR Cluj se află într-o situaţie financiară foarte delicată şi banii veniţi de la polonezi ar fi un adevărat balon de oxigen pentru echipa antrenată de Marius Şumudică, chiar dacă asta ar însemna ca Şumi să rămână fără unul dintre cei mai valoroşi jucători din lot.

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Lorenzo Biliboc este şi pe radarul rivalei din oraş, „U” Cluj. „Şepcile roşii” ar fi oferit însă 500.000 de euro plus bonusuri pentru Biliboc. Totuşi, în acest moment, oferta din Polonia rămâne de departe cea mai tentantă, cu un salariu foarte bun şi pentru jucător.

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Lorenzo Biliboc, cumpărat cu doar 100.000 de euro de la Juventus!

CFR Cluj ar face o afacere grozavă cu Lorenzo Biliboc. Atacantul a venit în vara anului trecut de la Juventus U20 în schimbul a 100.000 de euro. S-a impus rapid la ardeleni şi a devenit unul dintre cei mai buni „underi” din SuperLiga.

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În stagiunea precedentă, a evoluat în 39 de meciuri, reuşind să înscrie opt goluri şi să ofere patru pase decisive. În actuala stagiune, Biliboc a marcat o dată în 11 apariţii, chiar în ultima etapă, în victoria ardelenilor cu Csikszereda, scor 3-2.

  • 19 ani are Lorenzo Biliboc
  • 1.500.000 de euro este cota de piaţă a lui Biliboc
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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