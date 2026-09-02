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Lorenzo Biliboc a fost unul dintre cei mai buni „underi” din SuperLiga în sezonul precedent. Atacantul în vârstă de 19 ani ar putea să plece de la CFR Cluj în ultimele zile ale perioadei de transferuri. Neluţu Varga are două oferte pe masă.

Lorenzo Biliboc, dorit în MLS şi în Polonia! Neluţu Varga, ofertă tentantă

Din informaţiile FANATIK, Lorenzo Biliboc este dorit în campionatul nord-american, în MLS. Doar că sunt şanse mici ca o mutare acolo să poată fi perfectată, în condiţiile în care au mai rămas câteva ore până la închiderea perioadei de transferuri din America de Nord.

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În schimb, cea mai importantă ofertă primită de CFR Cluj pentru Biliboc vine din Polonia. Clubul poate încasa 1.200.000 de euro cu tot cu bonusuri, în timp ce jucătorul este ademenit cu un salariu de 30.000 de euro lunar.

Dorit şi de rivala din oraş!

CFR Cluj se află într-o situaţie financiară foarte delicată şi banii veniţi de la polonezi ar fi un adevărat balon de oxigen pentru echipa antrenată de Marius Şumudică, chiar dacă asta ar însemna ca Şumi să rămână fără unul dintre cei mai valoroşi jucători din lot.

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„Şepcile roşii” ar fi oferit însă 500.000 de euro plus bonusuri pentru Biliboc. Totuşi, în acest moment, oferta din Polonia rămâne de departe cea mai tentantă, cu un salariu foarte bun şi pentru jucător.

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Lorenzo Biliboc, cumpărat cu doar 100.000 de euro de la Juventus!

CFR Cluj ar face o afacere grozavă cu Lorenzo Biliboc. Atacantul a venit în vara anului trecut de la Juventus U20 în schimbul a 100.000 de euro. S-a impus rapid la ardeleni şi a devenit unul dintre cei mai buni „underi” din SuperLiga.

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În stagiunea precedentă, a evoluat în 39 de meciuri, reuşind să înscrie opt goluri şi să ofere patru pase decisive. În actuala stagiune, Biliboc a marcat o dată în 11 apariţii, chiar în ultima etapă, .