Sport

Lorenzo Biliboc, transfer mai scump decât Louis Munteanu?! Verdictul lui Giovanni Becali

Revelația celor de la CFR Cluj, Lorenzo Biliboc (19 ani), are șanse mari să fie, pe viitor, un transfer mai scump decât Louis Munteanu, spune Daniel Pancu. Care este analiza specialistului în domeniu, Giovanni Becali.
Adrian Baciu
27.02.2026 | 10:07
Lorenzo Biliboc transfer mai scump decat Louis Munteanu Verdictul lui Giovanni Becali
EXCLUSIV FANATIK
Ar putea prinde Lorenzo Biliboc un transfer mai scump decât Louis Munteanu? Ce spune Giovanni Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
CFR Cluj, cu Daniel Pancu pe bancă, a ajuns la 9 victorii consecutive în SuperLiga. Un rol important în angrenajul trupei lui ”Pancone” îl joacă tânărul Lorenzo Biliboc. Acesta a adus puncte importante în economia luptei pentru play-off. Astfel, se vorbește deja de un viitor transfer al tânărului ajuns în Gruia de la Juventus.

Care sunt șansele ca Lorenzo Biliboc să fie un transfer mai scump decât Louis Munteanu? Analiza lui Giovanni Becali

În etapa a 28-a din prima ligă, CFR Cluj a înregistrat a 9-a victorie consecutivă, învingând sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formația Petrolul Ploieşti. Succesul trupei ardelene a purtat semnătura tânărului Lorenzo Biliboc. În minutul 81, jucătorul de 19 ani a marcat superb și a adus încă 3 puncte în buzunarul feroviarilor.

După meci, Daniel Pancu, încântat de prestația elevului său, a spus că acesta va putea pleca de la CFR Cluj pe o sumă mai mare decât cea pe care a plecat Louis Munteanu la D.C. United (n.r. 6 milioane de euro). Întrebat ce părere are despre promițătorul jucător din Gruia, Giovanni Becali a avut numai cuvinte de laudă. Nu l-a contrazis pe Pancu, ba dimpotrivă.

”(n.r. Pancu spune despre Biliboc că va pleca pe bani mai mulți decât Louis Munteanu) Da, da. Depinde cine îi aduce oferte, dacă joacă și continuă așa. Se vede că este un băiat educat. Un băiat care caută fotbal, nu caută certuri, nu caută intrări periculoase. Și a avut câteva faulturi mai grosolane la el. Nu a zis nimic. S-a ridicat și și-a văzut de joc în continuare. Să dea Dumnezeu să-l țină așa”, a spus impresarul, în emisiunea ”Giovanni Show”.

Cum ar putea să-i crească valoarea lui Lorenzo Biliboc la CFR Cluj

În mod cert, CFR Cluj a dat lovitura prin transferul lui Biliboc de la Juventus Primavera, realizat în vara anului trecut, mai spune Giovanni. Impresarul a enumerat și câteva aspecte prin care fotbalistul ar putea să crească în valoare: sănătate, continuitate și rezultate alături de clubul din Gruia.

”În primul rând, acum îi trebuie sănătate, îi trebuie continuitate și îi trebuie rezultate. Pentru că, cu ceea ce face el, cu ceea ce face echipa, trebuie să aibă și rezultate. Rezultate în sensul că măcar să intre în play-off și măcar să ajungă într-o finală de cupă. Că la vârsta lui sunt importante următoarele trofee, dacă le va cuceri”, a mai punctat agentul de jucători.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
