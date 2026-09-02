Sport

Lorenzo Biliboc, dorit de U Cluj! Oferta făcută rivalei CFR pentru transferul „perlei” din Gruia

U Cluj pregătește o lovitură importantă pe final de mercato. „Șepcile roșii” oferă 500.000 de euro pentru Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai promițători jucători ai rivalei CFR Cluj.
Alex Bodnariu
02.09.2026 | 16:00
Lorenzo Biliboc dorit de U Cluj Oferta facuta rivalei CFR pentru transferul perlei din Gruia
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U Cluj pregătește o lovitură importantă pe final de mercato. „Șepcile roșii” oferă 500.000 de euro pentru Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai promițători jucători ai rivalei CFR Cluj.
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CFR Cluj are mari probleme financiare. Clubul din Gruia a intrat în insolvență și este nevoit să găsească rapid surse de venit și să reducă cheltuielile pentru a evita falimentul. Se pare că rivalii de la U Cluj încearcă să profite de situație și pun pe masă jumătate de milion de euro pentru perla „feroviarilor”.

U Cluj pune 500.000 de euro pe masă pentru Lorenzo Biliboc!

Conform GSP, U Cluj le-a transmis celor de la CFR Cluj că este dispusă să ofere nu mai puțin de 500.000 de euro în schimbul lui Lorenzo Biliboc. De asemenea, „feroviarii” ar urma să încaseze și sume suplimentare, întrucât în înțelegere vor fi trecute și diferite bonusuri de performanță.

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U Cluj încearcă astfel să dea o adevărată lovitură în ultimele zile de mercato. CFR Cluj are nevoie disperată de bani, iar Marius Șumudică ar putea rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători din lot. Lorenzo Biliboc a fost adus vara trecută în Gruia din Italia, de la Juventus, și a devenit unul dintre cei mai buni jucători U21 din campionat.

Rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord. U Cluj are bani după ce l-a vândut pe Andrei Coubiș în Anglia pentru 3 milioane de euro. Suma de 500.000 de euro pare, la prima vedere, una mică pentru Biliboc, însă situația CFR-ului nu le permite oficialilor să refuze cu lejeritate propunerea. Contractul fotbalistului expiră pe 30 iunie 2029.

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Lorenzo Biliboc, puștiul minune de la CFR Cluj: „Am fost fericit când a venit oferta din România”

Lorenzo Biliboc este unul dintre cei mai apreciați tineri jucători din campionatul României. În primăvară, fotbalistul a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cariera sa și planurile de viitor. A crescut în fotbalul italian, la Juventus, și așteaptă să devină un nume important și pentru echipa națională de seniori.

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„Oferta de la CFR a venit când s-a terminat sezonul de Primavera. Echipele s-au înțeles și eu am ales să vin aici. Nu mă așteptam să apară o ofertă din străinătate pentru mine! Când am auzit că am posibilitatea să plec și oferta e chiar din România, am fost fericit. Normal, te gândești puțin. Pleci afară din Italia… Ai crescut acolo, te-ai obișnuit, dar nu m-am gândit prea mult”, spunea Lorenzo Biliboc despre transferul său în România.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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