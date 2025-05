Loteria Română readuce un loz celebru la doar 4 lei. Ce premii pot câștiga jucătorii

Loteria Română relansează „Lozul Mirilor”. Jucătorii pot câștiga premii de până la 100.000 de lei fiecare. Acesta poate fi achiziționat din orice agenție loto cu doar 4 lei.

Celebrul loz care va fi disponibil în toate agențiile

anunță că revine „Lozul Mirilor”, în ediția a XI-a. Acesta a fost creat pentru cuplurile care sărbătoresc iubirea și momentele speciale împreună cu cei dragi. Se pot câștiga premii de până la 100.000 de lei fiecare.

„Cel mai indragit loz in plic revine acum intr-o noua editie – cea cu numarul XI. Norocul este mereu de partea celor care isi incearca sansa, mai ales in zilele speciale, cand sarbatoresc iubirea impreuna cu cei dragi. Lozul Mirilor poate fi achizitionat din orice agentie loto cu numai 4 lei.

Valoarea totala a premiilor puse in joc de LOTERIA ROMANA pentru acest nou produs loteristic este de 4.960.000 de lei, iar cele 712.144 de câștiguri sunt distribuite în premii cu valori de 4 lei, 8 lei, 10 lei, 50 de lei, 500 de lei, 10.000 de lei. Cele mai mari premii care pot fi câștigate sunt în valoare de 100.000 de lei fiecare”, a anunțat Loteria Română.

Ce s-a întâmplat cu românul care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49

Tragerea la Loto 6/49 din data de 25.06.2023 i-a adus unui român un . Acesta a preferat să rămână anonim, însă se știe faptul că biletul norocos a fost jucat în agenția 76-081 din Bucuresti, Sectorul 6.

Loteria Română anunța la acea vreme că prețul biletului a fost de 469,50 de lei. „Biletul a fost completat astfel: in zona A cu schema redusa cod 50, in zona B s-au jucat 7 numere si in zona C, de asemenea, s-a jucat schema redusa cod 50, in total 67 de variante”, transmitea sursa citată.

Totuși, bărbatul a fost surprins într-o spălătorie auto din Domnești, la sfârșitul lunii aprilie 2025. Acesta conduce o mașină second hand, Range Rover, în valoare de 45.000 de euro. De asemenea, acesta locuiește în aceeași casă, împreună cu familia sa, relatează